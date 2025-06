Todos los premiados. Los mejores vinos argentinos de 2025 para el Master of Wine Tim Atkin

De los distintos críticos que evalúan los vinos argentinos, el Master of Wine británico Tim Atkin es sin dudas el que más “millaje” tiene. Lleva décadas recorriendo viñedos y bodegas argentinas y no es tan “generoso” a la hora de dar puntajes altos. De ahí que los tres 99 puntos que otorgó en la edición 2025 de su Argentina Special Report tengan la validez de ser “sus” puntajes máximos.

“Ningún vino obtuvo 100 puntos —actualmente, quizá haya demasiados con esa puntuación provenientes de otros críticos— pero tres alcanzaron los 99 y cinco recibieron 98 puntos. Un vino perfecto debería ser, precisamente, eso", escribió Atkin en su reporte que se encuentra ya online en su sitio https://timatkin.com/.

Y agregó: “A pesar de algunas añadas recientes complicadas, sin mencionar las difíciles circunstancias económicas, los vinos de Argentina están mejorando cada vez más”.

En total, Atkin cató 1700 vinos para la elaboración de este reporte

Puntajes máximos

Los tres vinos con 99 puntos SENA Sebastian

Este año los 99 puntos que Atkin otorgó a tres vinos fueron para dos mendocinos y un salteño:

Colomé Altura Máxima Malbec 2022 (Bodega Colomé, Salta)

Per Se Uni del Bonnesant Monte Alabanza 2023 (Per Se, Mendoza)

Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal Malbec 2022 (Zuccardi Valle de Uco, Mendoza).

El podio 2025

El enólogo Marcelo Miras, destacado como Leyenda de la enología

En cuanto al podio de Tim Atkin, allí el crítico destaca personalidades, vinos y lugares relacionados con el vino argentino. Estos son los ganadores

Leyenda de la enología (Winemaking Legend): Marcelo Miras de Bodega Miras

Enólogo del año (Winemaker of the Year): Germán Di Cesare de Trivento

Joven enólogo del año (Young Winemaker of the Year): Luciano Bastías de Corazón del Sol

Estrella en ascenso (Rising Star): Joaquín Martín de Finca Sophenia

Vivitultor del año (Viticulturist of the Year): Martín Di Stefano de Zuccardi

Germán di Cesare, mejor enólogo del año SENA Sebastian

Mejor enoturismo (Best Enotourism): The Vines of Mendoza

Sommelier del año (Sommelier of the Year): Delvis Huck de Casa Cavia

Mejor restaurante (Best restaurant): Oviedo

Salón del clásico Restaurant Oviedo Alejandro Guyot

Los mejores vinos del año

Catena Zapata White Bones, el mejor blanco del año para Atkin

Vino tinto del año (Red Wine of the Year): Colomé Altura Máxima Malbec 2022

Vino blanco del año (White Wines of the Year): Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones 2023

Rosado del año (Rosé of the Year): Susana Balbo Signature Rosé 2024

Vino espumante del año (Sparkling Wine of the Year): Rutini Apartado Brut Nature 2020

Vino dulce del año (Sweet Wine of the Year): Mendel Petit Manseng Late Harvest 2024

Los hallazgos

El recientemente lanzado Luigi Bosca León

Atkin destaca en su informe no solo los mejores vinos del año, sino también sus “descubrimientos”. Esto es, vinos nuevos, pero también vinos que en su más reciente añada brillan por sobre sus cosechas anteriores.

Vino tinto descubrimiento del año (Red Wine Discovery of the Year): Luigi Bosca León 2022

Vino blanco descubrimiento del año (White Wine Discovery of the Year): Bira Mero Bianco NV

Vino rosado descubrimiento del año (Rosé Wine Discovery of the Year): Riccitelli Wines Old Vines from Patagonia Pinot Noir Rosado 2024

Vino espumante descubrimiento del año (Sparkling Wine Discovery of the Year): Bodega del Fin del Mundo Brut Nature NV

Los Best Buy de Atkin

Portada del Argentina 2025 Special Report de Tim Atkin

En cuanto a los llamados “value”, en esta categoría Atkin destacado a vinos accesibles, de gran relación precio calidad

Vinto tinto “value” del año (Value Red of the Year): Bodegas López Malbec 2024

Vino blanco “value” del año (Value White of the Year): Galileo Viñedo Lejano Naranjo 2024

Vino rosado “value” del año (Value Rosé of the Year): Bodega Kirton Botane Rosado 2024

Vino espumante “value ” de año (Value Sparkling Wine of the Year): El Relator El Favorito Extra Brut 2023

Vino dulce “value” del año (Value Sweet Wine of the Year): José Hernández Tardío 2022

