El restaurante palermitano Gran Dabbang fue reconocido en París con el Discovery Gem Award 2027, uno de los premios especiales que entrega la prestigiosa guía gastronómica francesa La Liste para destacar proyectos que sobresalen por su autenticidad, su identidad culinaria y su vínculo con los productos de su territorio. La distinción fue otorgada durante la ceremonia anual de los Special Awards 2027, celebrada hoy en la capital francesa.

La Liste elabora una de las clasificaciones gastronómicas más influyentes del mundo a partir de las evaluaciones de críticos especializados, publicaciones y comensales. Además de su ranking global, distingue a restaurantes que considera “gemas” de la gastronomía local, espacios que merecen ser descubiertos por la originalidad de sus propuestas y su capacidad para expresar una identidad propia.

“Poder viajar a Francia a recibir un premio no es algo que a los cocineros nos pase todos los días; para nosotros es algo muy especial”, señaló Mariano Ramón, fundador y chef de Gran Dabbang. “Estamos muy contentos por esta distinción, que también nos da mucha energía para seguir trabajando día a día e intentar mejorar siempre”.

Buenos Aires 5ago26. Restaurante Gran Dabbang y el chef Mariano Ramón junto algunos platos que allí sirven. Rodrigo Néspolo - Canon digital

Una cocina que recorre el país

Desde su apertura en Palermo en 2014, Gran Dabbang construyó una propuesta difícil de encasillar. Su cocina combina influencias del sudeste asiático y de la India con productos regionales argentinos, muchos de ellos provenientes de pequeños productores de distintas provincias. Ingredientes poco habituales en la gastronomía urbana, como la rica-rica del altiplano andino, conviven en una carta que surge de la investigación permanente y de la relación con quienes producen la materia prima.

Según destacan en el restaurante, son los propios productores quienes marcan el ritmo de la creación culinaria. De ese intercambio nacieron algunos de los platos más celebrados de la casa, entre ellos curries, pakoras, labnehs y preparaciones con pato que con el tiempo se transformaron en clásicos del lugar.

Curry picante en Gran Dabbang

Entre los otros distinguidos de esta edición figuraron la familia Troisgros, en Francia; Furuhem, el proyecto del chef sueco Magnus Nilsson; y À Braseira, de la brasileña Janaína Torres