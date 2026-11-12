Una bodega argentina ganó el premio Oscar del mundo del vino

La terna era difícil, muy difícil. En la categoría “Mejor Productor de Vinos de Alta Gama de las Américas” (Best Fine Wine Producer in the Americas) de los premios Golden Vines 2026 -considerados globalmente como los “Oscars” del vino- había tres finalistas, todos pesos pesado de la industria del vino. De un lado, las icónicas bodegas del Valle de Napa en California (Estados Unidos) Harlan Estate y Screaming Eagle; del otro, la mendocina Catena Zapata.

La noticia del ganador fue aplaudida por las máximas figuras de la vitivinicultura, la alta gastronomía y el coleccionismo global reunidas en el auditorio de la histórica Banqueting House de Londres (Inglaterra): el premio quedaba en Sudamérica.

Adrianna Catena en el escenario de Banqueting House, en Londres

Voto calificado

A diferencia de otros concursos del mundo del vino y la gastronomía, los Golden Vines Awards no dependen de un jurado reducido, sino que resultan de la votación de The Golden Vines Academy, una comunidad global integrada por casi 1.300 referentes de la industria. Entre los que se cuentan Masters of Wine, Master Sommeliers, críticos especializados, educadores y los coleccionistas más influyentes del planeta.

Los galardones tiene la forma de un corcho

En esta edición de los Golden Vines Awards (la sexta), Catena Zapata compartió el podio de los ganadores con otras bodegas y personalidades de vino de peso, como Vega Sicilia (España, elegida Mejor Productor del Mundo), Giacomo Conterno (Italia, Mejor Productor de Europa) y Angelo Gaja (Italia, incorporado al Salón de la Fama).

La ceremonia de los Golden Vines Awards tiene además una faceta filantrópica: se realizó una subasta benéfica global que recaudó más de £1,25 millones (aproximadamente USD 1,67 millones), que serán destinados a la Fundación Gérard Basset, organización que financia becas y programas de inclusión y diversidad para las futuras generaciones del sector vitivinícola y hospitalario.

El reconocible edificio de la bodega Catena Zapata en Agrelo, Mendoza

Bodega centenaria

“Nos sentimos profundamente honrados de recibir el premio Golden Vines al Mejor Productor de Vinos de Alta Gama de las Américas (Best Fine Wine Producer in the Americas). Este reconocimiento significa muchísimo para nuestra familia y para todos aquellos que han sido parte de nuestro camino. Durante más de 120 años, nos hemos dedicado a elaborar vinos que expresen los extraordinarios terroirs de Argentina”, comentó Adrianna Catena, historiadora y cuarta generación de la familia fundadora de la bodega, quien recibió la distinción en Londres.

Catena Zapata fue fundada en 1902 en Mendoza. Además de contar con algunos de los vinos argentinos más premiados en el mundo, este año fue reconocida por segundo año consecutivo como la Marca de Vino Más Admirada del Mundo, por la publicación especializada Drinks International.

Viñedo Adrianna, en Gualtallary, donde nacen algunos de los vinos más premiados de la bodega

“Ser distinguidos entre los mejores productores de vino del mundo nos llena tanto de humildad como de inspiración. Estamos muy agradecidos con la Fundación Gérard Basset y Liquid Icons, y orgullosos de compartir este momento con nuestro equipo y con cada persona que ha contribuido a llevar el vino argentino al escenario mundial”, concluyó Adrianna.