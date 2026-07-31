Andropausia: qué cambios atraviesan los hombres después de los 50 y cuándo conviene consultar

No sucede de un día para otro. Tampoco les ocurre a todos los hombres. Pero para algunos, el paso del tiempo trae una transformación silenciosa que puede afectar la energía, el deseo sexual, el sueño, el estado de ánimo y hasta la autoestima.

Aunque durante años estos cambios quedaron opacados por la conversación sobre la menopausia femenina, hoy los especialistas coinciden en que también merecen ser comprendidos y abordados. Mientras la menopausia logró instalarse en la agenda pública y dejó de ser un tema del que se hablaba en voz baja, el envejecimiento hormonal masculino permaneció durante décadas casi fuera de la conversación. Sin un hito biológico tan claro como el que atraviesan las mujeres, muchos hombres transitan estos cambios en silencio, atribuyéndolos a las exigencias cotidianas, al exceso de trabajo o simplemente al paso del tiempo.

El cansancio persistente, la pérdida del deseo sexual, la disminución de la masa muscular, las alteraciones del sueño o los cambios en el estado de ánimo suelen atribuirse al estrés, al exceso de trabajo o simplemente a la edad. Sin embargo, en algunos casos pueden estar relacionados con una disminución de la testosterona, la principal hormona sexual masculina.

Aunque popularmente se habla de “andropausia” o incluso de “menopausia masculina”, los especialistas coinciden en que esa comparación resulta imprecisa y puede generar falsas expectativas. A diferencia de lo que ocurre en las mujeres, los hombres no atraviesan un corte abrupto de su función reproductiva ni una caída repentina de sus hormonas. Se trata de un proceso mucho más lento, gradual y variable, que no afecta a todos por igual.

“El término correcto es hipogonadismo de inicio tardío o déficit androgénico asociado a la edad. No es apropiado hablar de menopausia masculina porque la menopausia es un evento universal y repentino, mientras que en los hombres el descenso hormonal ocurre de forma progresiva y solo una parte desarrolla síntomas clínicos”, explica el doctor Nicolás Villasante, jefe de la Sección Andrología, Cirugía Reconstructiva y HPB del Hospital Alemán.

En la misma línea, el urólogo y andrólogo Matías Bollea Gaspa, del Centro Médico de Boreal Salud, señala que el término “andropausia” se mantiene por su difusión popular, aunque desde el punto de vista médico describe una realidad diferente. “La menopausia implica el cese definitivo de la ovulación. En el hombre no existe un corte brusco de la función reproductiva, sino una disminución progresiva de la producción de testosterona con el paso de los años”, resume.

Mucho más que la edad

A partir de los 30 o 40 años, los niveles de testosterona comienzan a disminuir lentamente, en promedio alrededor de un 1% anual, aunque los síntomas suelen hacerse más evidentes recién después de los 50 o 60 años. Ese proceso no ocurre de la misma manera en todos los hombres: la genética, la actividad física, la alimentación, el descanso, el peso corporal y la presencia de enfermedades metabólicas o cardiovasculares influyen en la intensidad de los cambios.

Lejos de tratarse únicamente de una cuestión hormonal, el envejecimiento masculino responde a un entramado de factores biológicos, psicológicos y ambientales que interactúan entre sí. La obesidad, por ejemplo, favorece la disminución de testosterona; el estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que también interfiere con su producción; y dormir menos de seis o siete horas por noche altera uno de los principales momentos en los que el organismo sintetiza esta hormona.

El envejecimiento masculino responde a un entramado de factores biológicos, psicológicos y ambientales que interactúan entre sí Morsa Images - Digital Vision

Comprender esa complejidad también ayuda a desterrar uno de los mitos más frecuentes: no todos los hombres necesitan reemplazo hormonal ni todos los cambios que aparecen con la edad obedecen a un déficit de testosterona. Antes de pensar en un tratamiento, el primer paso siempre es realizar una evaluación médica completa, identificar las causas de los síntomas y determinar si realmente existe un hipogonadismo de inicio tardío.

Las señales

La clave está en distinguir entre los cambios esperables de la edad y aquellos que comienzan a afectar la calidad de vida. Las manifestaciones suelen aparecer de forma progresiva y abarcar distintas áreas de la salud. Entre las más características se encuentran la disminución del deseo sexual, la menor frecuencia de las erecciones espontáneas —especialmente las matutinas— y la disfunción eréctil. A estos síntomas pueden sumarse pérdida de masa muscular y fuerza, aumento de la grasa abdominal, menor densidad ósea, fatiga persistente, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse, irritabilidad y cambios en el estado de ánimo.

“Lo importante es no resignarse a pensar que todo forma parte de la edad”, señala Nicolás Villasante. “Cuando estos síntomas persisten, afectan las relaciones, el trabajo o el bienestar general, merecen una evaluación médica”.

Bollea Gaspa coincide en que muchos hombres llegan tarde a la consulta porque durante años atribuyen cambios como la irritabilidad, el cansancio y la disminución de la libido al ritmo de vida.

Además, los especialistas recuerdan que el hipogonadismo de inicio tardío representa solo una parte del problema. Enfermedades cardiovasculares, metabólicas o endocrinológicas también pueden provocar síntomas similares y requieren una evaluación médica para arribar al diagnóstico correcto.

No todo es testosterona

Reducir todos estos cambios a una cuestión hormonal sería simplificar demasiado un proceso mucho más complejo. La evidencia muestra que el deseo sexual, la vitalidad y el bienestar emocional dependen de múltiples factores que interactúan entre sí.

“Las hormonas son solo una parte de la explicación”, afirma Rolando Salinas, profesor de Psicología de la Salud de la UCA. “También influyen el estrés, la calidad del sueño, la depresión, la ansiedad, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, algunos medicamentos, la calidad de la relación de pareja y las preocupaciones cotidianas. Por eso, es importante evitar el diagnóstico simplista de que ‘es la testosterona’. Cada caso merece una evaluación completa”.

Ese enfoque integral también explica por qué dos hombres de la misma edad pueden atravesar experiencias completamente diferentes. Mientras algunos mantienen una vida activa y apenas perciben modificaciones, otros experimentan síntomas más intensos favorecidos por factores como la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico o el estrés crónico, todos capaces de influir sobre la producción y la acción de la testosterona.

El endocrinólogo y profesor de Fisiología de la UBA, Osvaldo Ponzo, coincide en que no siempre el origen del problema está en un déficit hormonal. “Hay que diferenciar si el cansancio, la falta de energía o la disminución del deseo sexual responden a una caída de la testosterona o a un aumento del cortisol como consecuencia del estrés crónico. Incluso, el exceso sostenido de cortisol puede terminar inhibiendo la producción de testosterona”.

El cansacio crónico es un síntoma común del hipogonadismo de inicio tardío

En este contexto, los hábitos cotidianos adquieren un protagonismo inesperado. Dormir menos de siete horas por noche altera la producción hormonal; una alimentación rica en ultraprocesados favorece el aumento de la grasa abdominal y la resistencia a la insulina; el exceso de estrés sostenido repercute sobre el equilibrio hormonal; y la falta de actividad física acelera la pérdida de masa muscular que acompaña al envejecimiento. “No existe un tratamiento que pueda reemplazar el impacto de un estilo de vida saludable”, resume Bollea Gaspa. La actividad física, una buena alimentación, el descanso adecuado y el cuidado de la vida social y de pareja forman parte del abordaje tanto como cualquier medicación.

Hablar también es cuidar

Reconocer estos cambios no siempre resulta sencillo. Durante mucho tiempo, la cultura asoció la masculinidad con la fortaleza física, el rendimiento permanente y la capacidad de siempre de poder resolver. Cuando aparecen dificultades relacionadas con la energía, la sexualidad o el propio cuerpo, muchos hombres viven esos cambios como un cuestionamiento a su identidad.

“Muchos crecieron con la idea de que un hombre debe poder con todo, no mostrar fragilidad y resolver sus problemas en silencio. Esa forma de entender la masculinidad hace que consulten tarde o, directamente, eviten hablar del tema. Sin embargo, compartir estas preocupaciones con la pareja o con un profesional suele ser el primer paso para disminuir la ansiedad y encontrar soluciones”, aclara Salinas.

Esa resistencia también ayuda a explicar por qué tantas consultas llegan después de meses —o incluso años— de síntomas persistentes. Para el especialista, envejecer no implica perder la identidad masculina, sino redefinirla. La experiencia, la capacidad de cuidar, de sostener vínculos y de construir una intimidad más profunda terminan siendo mucho más importantes que la idea de un rendimiento permanente.

Una mirada similar aporta la psicóloga Beatriz Goldberg, miembro de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y autora del libro Cómo convivir con un andropáusico. Según señala, el descenso de testosterona puede acompañarse de irritabilidad, cambios de humor y una sensación de menor vitalidad que muchos hombres prefieren ocultar por vergüenza o porque sienten que deberían atravesar esta etapa sin dificultades. En ese contexto, el diálogo y el acompañamiento de la pareja son herramientas fundamentales para evitar el aislamiento y transitar los cambios con mayor naturalidad.

Los síntomas pueden parecer evidentes, pero llegar al diagnóstico no siempre es sencillo. Antes de pensar en un tratamiento, los especialistas insisten en la importancia de una evaluación clínica completa que permita diferenciar este cuadro de otras enfermedades frecuentes.

El diagnóstico del hipogonadismo de inicio tardío requiere algo más que un análisis de sangre. “No alcanza con medir únicamente la testosterona total”, explica Ponzo. “También deben evaluarse distintas fracciones de testosterona y otras hormonas relacionadas para determinar si el origen del déficit está en los testículos o en las glándulas que regulan su producción. Son situaciones diferentes y es importante distinguirlas”. Además, en algunos casos se solicitan estudios de hormonas tiroideas y prolactina, ya que también pueden influir sobre la función hormonal masculina.

Los especialistas coinciden en que la evaluación debe ser integral. Existen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los trastornos metabólicos o incluso algunos medicamentos que pueden afectar el deseo sexual o la función eréctil sin que exista un verdadero déficit de testosterona. “La erección y la eyaculación no dependen únicamente de esta hormona, sino también del sistema nervioso y de la salud vascular”, agrega Ponzo.

El reemplazo hormonal, ¿sí o no?

Frente al creciente interés por los tratamientos antiage, los especialistas hacen una advertencia contundente: la testosterona no debe utilizarse como una estrategia para combatir el envejecimiento ni para recuperar vitalidad en hombres sanos.

Existen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los trastornos metabólicos o incluso algunos medicamentos que pueden afectar el deseo sexual o la función eréctil sin que exista un verdadero déficit de testosterona Shutterstock

“La terapia de reemplazo hormonal está indicada únicamente cuando existe un déficit comprobado y síntomas compatibles”, señala Villasante. Cuando el tratamiento está correctamente indicado puede mejorar el deseo sexual, aumentar la masa muscular, fortalecer la densidad ósea, reducir la grasa corporal y favorecer el bienestar general. Sin embargo, requiere controles periódicos, evaluación prostática y seguimiento médico permanente. Ponzo coincide en que el reemplazo hormonal no está indicado ante la disminución fisiológica de testosterona propia del envejecimiento. “La idea de que toda caída de testosterona debe tratarse es uno de los principales mitos que todavía persisten”, sostiene. Para Bollea Gaspa, además, el tratamiento nunca debería limitarse a una medicación. La actividad física, una alimentación equilibrada, el descanso adecuado, el manejo del estrés y el cuidado de la salud cardiovascular siguen siendo pilares fundamentales para preservar la calidad de vida con el paso de los años.

Más que una enfermedad, el hipogonadismo de inicio tardío plantea el desafío de comprender que el envejecimiento masculino también merece ser acompañado. Consultar a tiempo, abandonar los prejuicios y asumir una mirada integral sobre la salud permite diferenciar los cambios propios del paso de los años de aquellos que tienen tratamiento y pueden mejorar el bienestar.

Lejos de representar una pérdida de identidad, esta etapa puede convertirse en una oportunidad para redefinir el vínculo con el propio cuerpo, la pareja y la salud. Porque, como resume Salinas, la sexualidad madura deja de ser una prueba de rendimiento para transformarse en un espacio de encuentro, intimidad y comunicación. Y quizás ese sea uno de los cambios más valiosos que trae el paso del tiempo.

Diez hábitos que ayudan a transitar esta etapa con mejor salud

Aunque el descenso de testosterona forma parte del envejecimiento, los especialistas coinciden en que el estilo de vida puede influir de manera decisiva sobre el bienestar físico, sexual y emocional.

Practicar actividad física de manera regular, especialmente ejercicios de fuerza.

Mantener un peso saludable y reducir la grasa abdominal.

Dormir entre siete y ocho horas por noche.

Priorizar una alimentación variada, rica en proteínas, frutas, verduras y grasas saludables.

Controlar el estrés crónico mediante actividades de relajación, recreación o ejercicio.

No naturalizar la pérdida persistente del deseo sexual, la fatiga o los cambios en el estado de ánimo.

Evitar la automedicación con testosterona u otros preparados hormonales.

Realizar controles médicos periódicos y consultar ante síntomas persistentes.

Cuidar la salud cardiovascular y controlar factores de riesgo como hipertensión, diabetes y colesterol elevado.

Sostener una vida social, afectiva y sexual activa, entendiendo que la salud también se construye a través de los vínculos.

Andropausia y menopausia: dos procesos diferentes

Aunque suelen compararse, los especialistas prefieren evitar el término “menopausia masculina” porque ambos procesos tienen características muy distintas.