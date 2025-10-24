Animal Flow en el Bienestar Fest: de qué se trata esta actividad que propone sacar el animal que todos llevamos dentro

Animal Flow es un programa de entrenamiento que ayuda a que exploremos y desarrollemos el animal-humano que somos, trabajando con patrones de movimiento que son naturales para nuestro cuerpo aunque no acostumbremos a hacerlos.

El próximo 1 de noviembre, en el marco del Bienestar Fest, Agustín Carmuega, participará de la clase de apertura que realizará Daniel Tangona. También dará su propia experiencia el domingo por la tarde. Si querés más información sobre dónde comprar las entradas y la agenda del Bienestar Fest hacé clic acá.

Agustín Carmuega es instructor de Hatha Yoga y Líder Regional de Animal Flow. A través de esta práctica, invita a explorar, desarrollar y despertar el animal-humano que somos, combinando diferentes elementos del yoga, la calistenia, el parkour y la capoeira.

El profesor asegura que es una forma divertida de entrenar. Se trabaja y desarrolla la fuerza, la flexibilidad, la movilidad, la coordinación, el equilibrio, la potencia, la propiocepción, la estabilidad y el control del propio cuerpo en el movimiento fluido.

A través de posturas y movimientos ampliamente combinables entre sí pueden crearse infinitas coreografías para ejecutarse como si fueran bailes.

Los movimientos se agrupan en diversas categorías llamadas los “Seis Componentes”. Cada una de estas está diseñada para obtener resultados específicos:

Movilidad de muñecas: simples movimientos, pero efectivos que preparan las manos y muñecas para los desafíos de la disciplina. Estos ejercicios se hacen al inicio, durante y después de la práctica y ayudan a que las muñecas generen un flujo de sangre oxigenada de nutrientes.

Activaciones: son una forma de hacer que el cuerpo entre en calor e invitarlo a comunicarse con sí mismo. Estas hacen que el cuerpo entienda a lo que se va a empezar a exponer.

Formas de estiramientos específicas: son estiramientos de cuerpo completo que comienzan en una posición base animal y luego emprenden diversos rangos de movimientos. Ayudan a ganar tanto flexibilidad como fuerza y esto lleva a mejorar la movilidad

Formas específicas de traslado: son movimientos de locomoción animal que representan la forma en que uno imita a los animales para mejorar la función del humano-animal que lleva dentro.

Transiciones: cómo se ponen en conjunto todos los componentes anteriores que se aprendieron en todo el proceso más los movimientos dinámicos que se pueden unir para formar infinitas combinaciones.

Flows: es la etapa en la que todos los componentes del Animal Flow se unen y donde nace la verdadera magia. Uno termina viendo la coreografía final de ese movimiento rítmico fluido que se estuvo practicando.

De esta forma además de trabajar físicamente con todo lo mencionado anteriormente, se integra un trabajo mental de foco, concentración, memoria, creatividad y coordinación grupal que vuelven al entrenamiento una experiencia de atención plena, y presencia activa, algo muy necesario de incluir en nuestras vidas hoy en día.

Es una terapia mente-cuerpo en la que se involucran tanto habilidades físicas como procesos mentales fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo en su totalidad, y para el incremento de la confianza en uno mismo.

Reconociendo las capacidades naturales del cuerpo-mente, atravesando un proceso de aprendizaje, y entregándose a la fluidez libre de una secuencia orgánica de movimientos, se despierta en uno una sensación de conexión, satisfacción y trascendencia que lo vuelven una práctica única, porque además no pierde su esencia lúdica.

Con el tiempo, este entrenamiento en la conexión corporal desarrolla la interocepción, que es la capacidad de sentir e interpretar las señales internas del cuerpo, aprender a escuchar esa sabiduría interna. En tiempos en los que la tecnología fomenta cada vez más la desconexión de nosotros con nosotros mismos, este tipo de prácticas se vuelven sin duda un factor importante en la promoción de la salud y el bienestar.

