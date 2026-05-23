Miami Beach: el nuevo ferry gratuito para cruzar al downtown

MIAMI.- El último 20 de enero Miami Beach inauguró un servicio de taxi acuático gratuito permanente, que une esa isla con la zona de Edgewater, el límite norte del downtown de Miami.

El taxi, de color amarillo, lleva 55 personas y empieza a funcionar a las 7 de la mañana, con una partida por hora, mientras que de 16:30 a 19:30 tiene frecuencias cada 30 minutos. Por ahora solo opera de lunes a viernes.

En Miami Beach, la marina está en el Maurice Gibb Memorial Park (1790 Purdy Avenue), diez minutos a pie de la famosa avenida Lincoln Road. Hay estacionamiento pago en la calle para dejar el auto.

En el otro extremo, el barco amarra en el Venetian Marina (1635 North Bayshore Drive). El recorrido atraviesa toda la bahía, y no sólo se puede apreciar el color turquesa del agua en esta zona y el skyline de Miami, sino que pasa muy cerca de islas con lujosas casas (el Venetian Causeway) y permite espiar cómo viven sus residentes, algunos con sus yates a continuación del jardín.

Venetian Islands es uno de los barrios más exclusivos de Miami

El servicio ofrece llevar bicicletas abordo. Lo recomendable es alquilarlas en Miami Beach para hacer un paseo que puede llevar desde dos horas hasta el día entero.

Citi Bike es la opción más económica, es el servicio de bicicletas con estaciones en la calle, que mediante una aplicación y sin humano de por medio, se puede rentar en una locación y dejar en otra. El precio arranca en US$ 8,50 la hora hasta US$ 24 el día entero.

Las más cercana está justo afuera de la marina (Calle 18 y Purdy Street) si bien cada dos cuadras hay estaciones con rodados para tomarlos o dejarlos.

Empezando por la isla, a 8 minutos pedaleando desde la marina está el Beachwalk, una callecita que va bordeando la playa muy famosa para ciclistas. Lo ideal es tomarla hacia el sur y llegar al South Point Park, desde donde se ve salir los gigantes cruceros y cargueros, y con una de las playas de agua más cristalina de la zona. Se puede llegar hasta el muelle. Para volver al ferry conviene hacerlo por alguna calle interna para conocer la arquitectura y las emblemáticas Ocean Drive o Collins.

Una vez recorrida South Beach -la parte sur de la isla-, lo atractivo es cruzar al continente en el water taxi y recorrer esa zona en bicicleta, lo cual es un plan menos común. Allí también hay dos estaciones muy cercanas, si la idea fuera arrancar allí el recorrido a pedal.

Hacia el norte hay un parque con sendas y vistas a la bahía, Margaret Pace Park, con mucho espacio para descansar, hacer picnic y gozar de buenas vistas al agua e islas. Pedaleando en esa dirección se cruza Edgewater hasta el Midtown y Design District.

La segunda opción es volver por el camino recorrido cruzando por el Venetian Causeway, una cadena de islas unidas por pequeños puentes. Así, el mismo camino que se recorrió por el agua ahora se hace por la calle, entre islas. Los puentes que las unen son muy cortitos y amigables para ciclistas, con mar a ambos lados. Tomando esta ruta desde el continente en bicicleta hacia Miami Beach se evita volver por barco, y las bicis se pueden devolver en el mismo punto que fueron tomadas o cualquier otra locación de South Beach. El recorrido pedaleando en forma directa toma apenas 15 minutos (el barco demora 20).

El recorrido del ferry atraviesa toda la bahía Gentileza

Por último, también está la opción urbana rumbo a los rascacielos. El paseo es aún más tentador y se puede combinar con una escala para disfrutar la enorme variedad de gastronomía que tiene la zona. Se atraviesa el Maurice Ferré Park, un hermoso parque que alberga el museo de ciencias y el de arte Pérez, y continúa con senda al sur hasta pleno downtown. Se debe bajar bordeando la bahía, en algunos tramos tomar la calle, hasta llegar al parque más grande, el Bayfront Park para descansar y disfrutar opciones gastronómicas, en un que mira al mar y el puerto de Miami. Allí nace el Riverwalk que bordea el Miami River, y cruza un puente hasta llegar a Brickell Key, una pequeña islita artificial de forma triangular y residencial que se desprende del downtown. Toda la vuelta a la isla es un paseo peatonal lleno de corredores y ciclistas, y en cada lado de la misma el paisaje puede ser bien distinto.

Es conveniente usar Google maps con opción de bicicleta ya que hay puentes. Algunos hay que evitarlos y otros pequeños hay que cruzarlos. En la parte continental también hay muchas estaciones de bicicleta, incluso al lado de la marina, de manera que también se puede recorrer el centro de la ciudad, retornar la bicicleta en la marina y nuevamente abordar al taxi acuático. El último ferry de Miami hacia la playa es a las 19hs.

Cerca de ambas estaciones también está el trolley gratuito. El mismo recorrido en vez de hacerlo en bicicleta puede hacerse abordo de cuatro ruedas y con aire acondicionado. Para conocer la ruta, la web es www.miamitrolley.com.