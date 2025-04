Anticonceptivo masculino: comienzan pruebas clínicas de una píldora sin hormonas

Una píldora anticonceptiva masculina sin hormonas está siendo probada clínicamente por primera vez.

Los resultados iniciales indican que el compuesto YCT-529 logró reducir eficazmente la producción de espermatozoides en ratones y primates no humanos, con pocos efectos secundarios.

En ratones machos, el anticonceptivo comienza a hacer efecto hasta un mes después de iniciar el uso. El comprimido redujo los embarazos en las parejas hembras en casi un 100%. En el caso de los monos machos, se necesita una dosis mayor, pero también provocó una rápida disminución en la cantidad de espermatozoides, sin efectos secundarios relevantes.

Al igual que sucede con los anticonceptivos hormonales femeninos, las versiones masculinas que actúan sobre las hormonas sexuales pueden generar efectos no deseados, como aumento de peso, depresión o elevación del colesterol “malo”. En experimentos anteriores, estos eventos inesperados interrumpieron los ensayos en humanos de métodos eficaces, lo que motivó la búsqueda de alternativas no hormonales.

El YCT-529 actúa sobre una proteína llamada receptor alfa de ácido retinoico (RAR-alfa). Este receptor interactúa con el ácido retinoico —un metabolito de la vitamina A— para influir en el crecimiento celular, la formación de espermatozoides y el desarrollo embrionario. El medicamento bloquea el RAR-alfa y, al hacerlo de forma específica, tiende a limitar los efectos colaterales.

El ensayo clínico de fase 1 del YCT-529 ya fue completado, aunque sus resultados aún no se publicaron. Sin embargo, se sabe que fueron lo suficientemente positivos como para que el fármaco avanzara a la fase 2, que evalúa seguridad y eficacia. Esta etapa comenzó en Nueva Zelanda en septiembre de 2024.

La píldora no es el único anticonceptivo masculino no hormonal en desarrollo. Un estudio de 2024, liderado por científicos del Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, probó otro compuesto, llamado CDD-2807, que impidió que ratones machos tuvieran crías cuando se les administró por inyección. No obstante, este medicamento aún no ha llegado a ensayos clínicos.

“Una píldora masculina segura y eficaz ofrecerá más opciones a las parejas para el control de natalidad. Permitirá una distribución más equitativa de la responsabilidad en la planificación familiar y dará autonomía reproductiva a los hombres”, afirmó la química Gunda Georg, de la Universidad de Minnesota, en declaraciones a ScienceAlert.

Los animales del estudio recuperaron su fertilidad poco después de suspender el tratamiento. Además, el fármaco no provoca alteraciones significativas en tres hormonas clave para la producción de esperma: testosterona, FSH e inhibina B.

O Globo/GDA

Temas Sexo y pareja