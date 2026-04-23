Colesterol y triglicéridos altos: los enemigos silenciosos que están arruinando tu vida amorosa

Hay un tipo de problema que no llega con estruendo. No duele, no avisa, no da señales. Simplemente se instala poco a poco... hasta que empieza a pasar factura en ámbitos que jamás imaginarías, incluyendo tu vida amorosa. Sí, hablamos de colesterol y triglicéridos altos. Esos valores que mucha gente ve en sus análisis de sangre y piensa: “Ya me ocuparé de eso después”. Pero ese “después” suele ir acompañado de fatiga, desánimo, disminución de la libido... y una distancia emocional que la pareja no siempre puede explicar.

Y aquí está la verdad de la que poca gente habla con claridad: una mala salud metabólica afecta directamente al deseo, al rendimiento y a la conexión entre dos personas.

La falta del cuidado personal no solo afecta la salud, sino el deseo sexual (Foto: FreeP¡CK)

¿Qué hay detrás de esta historia (y por qué despierta tu deseo)?

Cuando los niveles de colesterol y triglicéridos son altos, el cuerpo entra en un estado de funcionamiento deficiente. La circulación sanguínea ya no es la misma; los vasos se vuelven más rígidos y la sangre no fluye con la eficiencia necesaria. Y esto no es solo un problema “del corazón”. Es un problema de entrega. Porque la excitación, el placer y la respuesta sexual dependen en gran medida de una circulación sanguínea adecuada. Tanto en hombres como en mujeres, el flujo sanguíneo es fundamental para este proceso. Sin él, el cuerpo puede intentarlo, pero no responde como antes.

Además, existe otro factor aún más traicionero: el impacto hormonal. Los desequilibrios relacionados con la resistencia a la insulina (frecuente en personas con triglicéridos altos) pueden interferir con la producción y el equilibrio de las hormonas relacionadas con el deseo. ¿El resultado? Menos interés, menos iniciativa y, a menudo, más frustración.

¿Cuál es la diferencia entre colesterol y triglicéridos?

La pareja comienza a cambiar sin darse cuenta:

El interés está disminuyendo.

El cansancio se convierte en una excusa frecuente.

La intimidad se vuelve menos frecuente

El toque pierde intensidad.

Las irritaciones leves aumentan

Y ahí es donde entra en juego un error clásico: pensar que el problema es emocional, cuando a menudo es físico... o al menos empieza por ahí. El cuerpo habla, y cuando no se le cuida bien, simplemente baja sus prioridades. Y el placer, lamentablemente, está en esa lista. La grasa abdominal entra en escena (y no solo por razones estéticas).

La famosa “barriga” no es solo una cuestión visual. Es un importante indicador metabólico. La grasa abdominal está directamente relacionada con el aumento de triglicéridos y el empeoramiento del colesterol. Además, es metabólicamente activa, lo que significa que interfiere con las funciones hormonales e inflamatorias del organismo.

En otras palabras, cuanto mayor sea este contenido de grasa, mayor será la probabilidad de que se produzcan cambios que afecten a la energía, el estado de ánimo y la libido. Y no, esto no tiene que ver con los estándares de belleza. Tiene que ver con el funcionamiento interno.

¿Qué podemos hacer para darle la vuelta a este partido?

Y aquí viene lo bueno: tu cuerpo responde rápidamente cuando empezás a tomar mejores decisiones. Y no necesitás convertirte en una persona diferente de la noche a la mañana. Algunos ajustes ya marcan una diferencia real:

Reducí el consumo excesivo de azúcar y harina blanca. Estos son los principales responsables del aumento de triglicéridos. No se trata de dejar de consumirlos por completo, sino de dejar de hacerlo de forma habitual.

Priorizá los alimentos naturales. Las verduras, las hortalizas de hoja verde, las proteínas de calidad, las grasas saludables y los carbohidratos naturales ayudan a estabilizar el organismo.

Incorporá el movimiento a tu rutina diaria. No necesitas ser un atleta. Caminar, moverte más, subir escaleras... todo esto mejora la circulación y el metabolismo.

Dormí mejor (y esto se subestima). La falta de sueño altera las hormonas, aumenta el hambre, empeora el metabolismo y disminuye la libido.

Cuidar tu mente también es importante. El estrés constante eleva los niveles de cortisol, lo que favorece la acumulación de grasa abdominal y el desequilibrio hormonal.

Cuando el cuerpo empieza a funcionar mejor, sucede algo interesante: regresa la energía, mejora el estado de ánimo y el tacto adquiere una nueva cualidad. No se trata solo de sexo. Se trata de presencia. Se trata de mirar a la otra persona con más interés, de estar más dispuesto, de sentir más placer en el contacto. La vida amorosa no es un mundo aparte, y ahí es donde muchos se equivocan; es un reflejo directo de cómo te cuidas a ti mismo.

*Por Regina Racco