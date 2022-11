Aprender a escuchar: La técnica que mejora la comunicación y fortalece vínculos

escuchar

Los tiempos que corren por estos días no son realmente de los más fáciles. Crisis sociales, económicas y políticas, exceso de demandas laborales y familiares, corridas, estrés, adrenalina. En el piloto automático que rige a diario, frenar cuesta. Y sucede que en este turbulento escenario, las personas suelen vivir abstraídas, en su mundo. De a poco pierden la alegría, la motivación, la ilusión y ni hablar del contacto con el otro, un hecho que queda en segundo plano.

A simple vista, esta situación no genera esperanzas, sino angustia e incertidumbre, pero lo cierto es que hay un secreto existencial que promueve el bienestar y las conexiones saludables entre individuos y también con uno mismo. Porque, aunque el planeta esté en llamas, se pueden aprender algunos trucos para compartir y ayudar al otro a sentirse mejor y recobrar la felicidad, al menos por un ratito. Por ello, Víctor Küppers, administrador de empresas y especialista en dar charlas acerca de los conceptos de la psicología positiva, a través de las cuales busca despertar la reflexión y lograr que se viva de manera optimista, cuenta en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, que la clave del éxito es saber comunicarse bien con los demás. Así de simple.

Ahora bien, con este dato revelado, la gran pregunta que se desprende podría ser: ¿Qué se esconde detrás de esta novedosa simbiosis? Kuppers asegura que ´La Regla de Oro´ para comunicarnos mejor consiste en “tratar a los demás como te gustaría que te trataran a tí”. Pero, ¿ qué implica ello? ¿Solemos hacerlo o lo tenemos en el olvido?”

La buena noticia es que poner en práctica esta táctica, no requiere de mucha ciencia y como toda ecuación matemática, tiene que ver con un sencillo proceso que aplicado a la perfección, puede cambiarle el día a otra persona. Al respecto, el especialista comenta que se trata de desarrollar algunas habilidades blandas que si bien “algunos tienen de forma innata, a otros les cuesta más ponerlas en marcha”.

La primera y principal puede dejar a varios sorprendidos, pero es la llave que permite abrir las puertas de este universo mágico. “Aprender a escuchar es muy importante. A las personas nos encanta ser escuchados, pero nos cuesta escuchar, sobre todo porque estamos siempre a las corridas y cada cual metido en sus temas”, confiesa el especialista. Resulta que a través de esta herramienta, se potencian los valores de la comprensión y el cariño, “cuando a uno lo escuchan se siente importante y puede liberar todo lo que lleva adentro”, explica Küppers.

Es que en el poder de la escucha entra en juego el tiempo y la dedicación, “implica ser generoso y no pensar solo en mí sino en ti”, reflexiona el experto y hace énfasis en que no se trata de usar las mejores palabras, es decir, de dar buenos consejos, por el contrario, “todo pasa por transmitir integridad, ser amables, tolerantes y no tener prejuicios”.

Sin embargo esto no es todo. Para que el arte de la escucha de sus frutos, Küppers comenta que es necesario acompañar este momento con otra serie de pautas, por ejemplo, con la expresión facial: “La sonrisa es fundamental. Nos gusta ver personas que sonríen, porque los gestos de la cara transmiten mucho acerca de quién es uno y genera en el otro una linda sensación, de confianza”, describe el profesional.

Y el agradecimiento y la tolerancia son los últimos dos eslabones de este proceso. En este sentido, Küppers sugiere aceptar la opinión de los demás aunque no se comparta el punto de vista, porque cuando se trata de la comunicación con el otro, “es más importante que aquella persona se sienta comprendida por sobre lo que le decimos”, y lo avala con un sencillo ejemplo que invita a la reflexión: “¿Cuántas veces te pasó de tener un problema, habérselo contado a un amigo y de golpe sentirte mejor?”, finaliza Küppers.

Porque más allá de que el mundo se vuelva un lugar complicado, siempre hay formas de apaciguarlo y convertirlo en un espacio cálido y amigable, utilizando simplemente estas herramientas que están al alcance de todos. Sin más vueltas, cambiarle el día a alguien, es posible.

Podés disfrutar de la charla completa que compartió el conferencista en “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA con contenidos útiles e inspiradores para mejorar la vida de millones de personas de todo el mundo que, desde mayo, se emiten en forma exclusiva por LA NACION.