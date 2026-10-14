Bienestar Fest: las 9 actividades poco conocidas que podrás explorar en el festival que se hace en Palermo el 24 y 25 de octubre

A medida que el mundo del bienestar toma terreno, se toma cada vez más conciencia de que no se limita únicamente a hacer actividad física o encontrar un momento de descanso en medio de la rutina. También puede ser una oportunidad para conocer prácticas diferentes, entender cómo respondemos ante el estrés, explorar otras formas de movernos o descubrir qué transmitimos a través de nuestra imagen.

En la segunda edición del Bienestar Fest, que se realizará el 24 y 25 de octubre en el Hipódromo Palermo, habrá propuestas para acercarse a disciplinas menos conocidas y llevarse herramientas que puedan incorporarse a la vida cotidiana.

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1-Kalaripayattu: una disciplina marcial inspirada en los movimientos de los animales

Originario de Kerala, en el sudoeste de la India, el kalaripayattu es un arte marcial tradicional considerado uno de los más antiguos del mundo. Su práctica combina movimientos dinámicos, posturas, flexibilidad, coordinación, fuerza y concentración. Una de sus características más llamativas es la inspiración en los animales: algunas secuencias recuperan la agilidad de la serpiente, la potencia del león o la estabilidad del elefante para explorar distintas posibilidades del cuerpo.

El kalaripayattu es un arte marcial originario de Kerala, India, que combina fuerza, flexibilidad, coordinación y concentración Gentileza

A diferencia de los entrenamientos que repiten movimientos aislados, esta disciplina propone trabajar el cuerpo de manera integral, con desplazamientos que requieren atención, equilibrio y control. La respiración y la concentración forman parte de la práctica tanto como el esfuerzo físico.

En el festival, Carla Guida Johnson, fundadora de Kalari Argentina y formada en la India, acercará esta tradición a los participantes el sábado 24 de octubre. Será una oportunidad para conocer una disciplina que combina movimiento y atención plena, y que propone ampliar las formas habituales de entrenar y explorar las capacidades físicas.

2-Yoga de la Risa

El acto de reírse es una de las primeras expresiones que aparecen en la vida de los seres humanos. Mucho antes de aprender a hablar, entender lo que pasa o de poner en palabras lo que sentimos, las personas tenemos la capacidad intrínseca de reírnos.

Se estima que durante la infancia, los chicos se ríen entre 300 y 400 veces al día. Sin embargo, parecería que esa liviandad se pierde con los años y que en la adultez, entre las obligaciones, preocupaciones y el ritmo acelerado de la rutina, esos momentos se vuelven cada vez menos frecuentes.

Recuperar esa espontaneidad es parte de la propuesta del yoga de la risa, una práctica que asegura que no hace falta que algo nos cause gracia para empezar a reírnos.

María Laura Bardelli, instructora de yoga de la risa, terapeuta en inteligencia emocional y neurociencia e instructora en mindfulness promete invitar al público a explorar una práctica que combina movimiento, ejercicios lúdicos y risa.

3-Yoga Facial

La mandíbula apretada al terminar el día, el entrecejo fruncido frente a una pantalla durante horas, el cuello rígido después de una jornada intensa o la sensación permanente de cansancio reflejada en la cara forman parte de una realidad cada vez más frecuente. Aunque solemos asociar estas molestias con el rostro, muchas veces su origen está en otras partes del cuerpo.

Con esa mirada integral, Cecilia Navarro Gamboa, kinesióloga y fisiatra de Faceit se presentará en el festival con una experiencia enfocada en la relajación muscular, la conciencia corporal y el automasaje facial.

La propuesta parte de una idea simple pero poderosa: el rostro no funciona de manera aislada. Es una extensión de todo lo que ocurre en el organismo y refleja las tensiones, emociones y hábitos que acumulamos a lo largo del día.

A través de ejercicios suaves, respiración guiada, estiramientos y técnicas de automasaje, los participantes recorrerán distintas zonas corporales para identificar dónde se alojan las tensiones y comprender cómo estas impactan también en la expresión facial.

4-Reflexología holística

¿Es posible alcanzar el equilibrio activando puntos claves en manos y pies? Eleonora Biaiñ -directora de la formación en Reflexología Holística Método López Blanco, counselor psicológica y coautora de los libros “Salud holística y reflexología” y “Emociones y trauma”- explica algunos principios de la reflexología que demuestran que sí.

Se trata, dice, de una terapia natural que estimula al organismo para que realice su propio proceso de homeostasis, es decir, que alcance un balance a través de la estimulación manual de zonas reflejas de los pies y de las manos que representan las diferentes partes y órganos del cuerpo. Entre sus beneficios, destaca que mejora la circulación nerviosa y sanguínea, alivia tensiones, disminuye el estrés, aumenta las defensas del organismo y ayuda a desbloquear la energía. Además, al generar un estado de relajación, ayuda a regular el sistema nervioso autónomo.

5-Ecstatic dance: bailar sin coreografía ni pasos establecidos

No hay pasos que memorizar ni coreografías que seguir: en el ecstatic dance, cada persona encuentra su propia manera de bailar. A través de la música, la propuesta invita a soltar el control y dejar de lado la preocupación por cómo se ve el movimiento desde afuera para prestar atención a las sensaciones que aparecen al bailar.

En el ecstatic dance, la música funciona como guía para explorar el movimiento libre, sin coreografías ni pasos establecidos Fabián Marelli

El domingo 25 de octubre, Sofi Lofi estará a cargo de la apertura de la segunda jornada del festival con esta experiencia, que propone explorar el baile como una forma de expresión personal, sin buscar un resultado determinado ni necesitar experiencia previa.

6-HeartMath: aprender a regular el estrés desde el corazón

Las emociones no se manifiestan solamente en lo que pensamos o sentimos: también producen respuestas fisiológicas. Cuando estamos bajo presión, por ejemplo, el ritmo cardíaco y la respiración pueden cambiar. HeartMath trabaja sobre la relación entre el corazón, el cerebro y el estado emocional, con técnicas que buscan ayudar a regular esas respuestas y recuperar la calma.

HeartMath propone técnicas de respiración y atención consciente para trabajar sobre la relación entre las emociones y las respuestas fisiológicas del organismo Fabián Marelli

La práctica de coherencia rápida propone dirigir la atención hacia la zona del corazón, respirar de manera lenta y rítmica y evocar una emoción positiva, como la gratitud o la compasión. La combinación busca favorecer un estado de mayor equilibrio fisiológico y emocional, que permita responder con más claridad ante situaciones cotidianas de tensión.

En el Bienestar Fest habrá dos encuentros dedicados a esta herramienta. El sábado 24 de octubre, Giselle Ochoa, coach y facilitadora de bienestar certificada en HeartMath en Estados Unidos, guiará la experiencia. El domingo 25 será el turno de Pilar Pose, quien acercará a los participantes a esta práctica que propone incorporar pequeñas pausas conscientes a la rutina para modificar el estado desde el cual enfrentamos el día.

7-Hongos adaptógenos: qué hay detrás de esta tendencia

En los últimos años, los hongos funcionales ganaron popularidad en el universo del bienestar, impulsados por el interés en sus posibles efectos sobre el organismo. Entre las especies más mencionadas está la melena de león, un hongo que se investiga por su relación con el sistema nervioso y los procesos vinculados con la memoria y la función cognitiva. Pero ¿qué se sabe realmente sobre sus propiedades y qué conviene tener en cuenta antes de incorporarlo a la alimentación?

Nacha Serra, especialista en medicina tradicional china y fitoterapia, participará del Bienestar Fest el domingo 25 de octubre con una propuesta sobre hongos funcionales y sus usos. Imágen generada con IA

El domingo 25 de octubre, Nacha Serra, especialista en medicina tradicional china y fitoterapia, propondrá acercarse a este universo desde una mirada que combina saberes tradicionales e interés por las investigaciones actuales. La propuesta invita a ir más allá de la tendencia y conocer mejor las características de estos hongos, sus usos tradicionales y las preguntas que todavía plantea su estudio. Un acercamiento para distinguir entre las expectativas que generan estos productos y la información disponible sobre sus posibles beneficios, sin perder de vista que natural no es sinónimo de inocuo y que su consumo puede requerir precauciones.

8-Respiración inteligente: una herramienta para mejorar el rendimiento

Respirar es una función automática, pero no siempre prestamos atención a cómo lo hacemos. El ritmo, la profundidad y la manera de respirar pueden acompañar distintos estados físicos y emocionales: desde la relajación hasta la activación necesaria para concentrarse o afrontar una situación exigente. Aprender a reconocer esos patrones permite sumar una herramienta sencilla para gestionar mejor la energía a lo largo del día.

La propuesta de Respiración Inteligente invita a explorar técnicas respiratorias y ejercicios de atención para comprender cómo la respiración puede influir en la percepción del estrés, la concentración y el rendimiento. El objetivo no es solamente relajarse, sino reconocer cuándo conviene bajar el ritmo y cuándo se necesita activar el cuerpo y la mente.

La respiración inteligente permite explorar herramientas para gestionar el estrés, recuperar la calma y mejorar el rendimiento Shutterstock

La experiencia estará vinculada al método DeRose, que integra técnicas de respiración, concentración y movimiento. Luciano Troentle, instructor del método, acercará herramientas para experimentar con la respiración consciente y descubrir cómo incorporarla a diferentes momentos de la rutina.

9-Colorimetría: qué transmitimos a través de los colores

La elección de la ropa suele estar atravesada por una pregunta: qué colores nos quedan bien. Sin embargo, la colorimetría aplicada a la imagen personal propone sumar otra dimensión: qué comunicamos cuando elegimos una tonalidad determinada y cómo puede influir en la forma en que nos perciben los demás.

El sábado 24 de octubre, la asesora de imagen Danisa Bevcic llevará al Bienestar Fest una propuesta para explorar la relación entre los colores, la identidad y la comunicación personal. A partir del análisis de las tonalidades que armonizan con las características de cada persona, la colorimetría permite reconocer qué colores pueden acompañar la imagen que queremos proyectar y cuáles nos hacen sentir más cómodos y representados.

La asesora de imagen Danisa Bevcic participará del Bienestar Fest el sábado 24 de octubre con una propuesta sobre colorimetría, identidad y comunicación personal Hernan Zenteno - La Nacion

La idea no es ampliar las posibilidades a la hora de vestirse. Los colores pueden convertirse en una herramienta para expresar personalidad, acompañar distintos momentos y transmitir mensajes sin necesidad de palabras. Una invitación a revisar el guardarropa desde otra perspectiva y entender que la imagen también puede ser una forma de conocerse mejor.

Otras actividades

La propuesta se completa con una agenda que incluye clases de yoga, meditación, tai chi, Animal Flow, sound healing, danza y distintas prácticas corporales, además de charlas sobre alimentación, vínculos, descanso y salud integral. También habrá actividades para explorar la creatividad, conectar con la naturaleza y repensar los hábitos cotidianos, junto con experiencias gastronómicas, stands de marcas y propuestas para chicos en la Zona Kids. Así, el Bienestar Fest invita a recorrer distintas formas de entender el bienestar, descubrir nuevas disciplinas y llevarse ideas y herramientas para incorporar a la vida diaria.