Bienestar Fest te propone una experiencia que te ayudará a liberar las tensiones del cuerpo

“Vivimos gran parte del día haciendo, corriendo, mirando pantallas, respondiendo estímulos y muchas veces ni siquiera nos detenemos a sentir cómo está nuestro cuerpo. Me parece importante pensar el bienestar no como hacer cada vez más cosas, sino también como hacer una pausa para registrar el cuerpo y darle unos minutos de atención y cuidado”, dice Emilce Mariano, instructora de yoga formada en la Escuela de Brooklyn y cofundadora, junto con su hermana Gabriela Mariano de una marca de cosmética natural y consciente, Néctar. De estas reflexiones nace Pausa, una experiencia que combina elongación, movimiento consciente y respiración. que podrás descubrirla en el Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE, que se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo de Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

Pausa es una experiencia que combina elongación, movimiento consciente y respiración Shutterstock

Con muchos años de recorrido en el camino del bienestar, Emilce plantea la necesidad de abrir espacios en los que la conexión y la escucha sean las consignas más fuertes.

Su filosofía, que atraviesa todos sus proyectos -desde sus clases hasta su marca de cosmética-, tiene que ver con entender el bienestar no desde la exigencia o la búsqueda de la perfección, sino con incorporar hábitos de cuidado posibles en los que conectar y escucharnos.

Claves para una pausa consciente

¿De qué se trata esta experiencia en el Bienestar Fest? En medio de una jornada de actividades, encuentros y vivencias muy diversas, la idea de bajar y registrar el cuerpo es fundamental y en este sentido, la elongación puede ser un gran aliado si la conectamos con la respiración.

Emilce Mariano propone desarmar un poco la idea de que elongar se trata solamente de “ser más flexible”, y habla de otros mecanismos que se ponen en juego a la hora de hacerlo. “Trabajar la movilidad y la elongación ayuda a mantener y mejorar el rango de movimiento, a disminuir la sensación de rigidez y a movernos con mayor comodidad y libertad”, dice, y hace hincapié en la sensación que aparece después de hacerlo: se trata de sentir el cuerpo más abierto, más liviano, con menos tensión y más disponible.

Emilce Mariano propone desarmar un poco la idea de que elongar se trata solamente de “ser más flexible”

¿Qué pasa cuando dejamos de estar pendientes de todo lo externo y llevamos la atención a las sensaciones del cuerpo?

Los beneficios a nivel mental y emocional también se hacen sentir: detener esa exigencia y hacer una pausa en el hacer constante es como un reseteo que renueva la energía. La respiración, dice Emilce, va a acompañar el movimiento, pero el eje de Pausa, es corporal: “No es una clase de yoga ni una secuencia de posturas, es una propuesta accesible para cualquier persona, tenga o no experiencia previa, para movilizar, reconocer tensiones, elongar y preparar el cuerpo, darle espacio”, sostiene.

Belleza consciente

La idea del cuidado consciente es un eje que atraviesa todos los proyectos de esta emprendedora. “El yoga fue moldeando mucho mi manera de entender el bienestar y mi relación con el cuerpo: aprender a registrarlo, escucharlo, respetar sus tiempos y moverlo con conciencia, no solamente desde la práctica física sino también como una forma de estar más presente”, dice, y señala que esa mirada no termina al finalizar una clase, sino que atraviesa diversas situaciones cotidianas: cómo nos movemos, cómo descansamos, cómo nos alimentamos y también cómo elegimos cuidarnos.

Desde ahí creó su marca de cosmética Nectar con una filosofía que no apunta a transformar lo que somos sino a acompañar la piel respetando sus tiempos, sus cambios y su propia naturaleza. Se trata, dice, de una idea de belleza más simple: con menos pasos, fórmulas con propósito y hábitos que puedan incorporarse realmente a la vida cotidiana. “Para mí, el cuidado interior y exterior no son dos mundos separados. El yoga me acercó a la escucha y al registro del cuerpo, y Néctar lleva esa misma mirada hacia la piel: observar, elegir con más conciencia y cuidar con intención”, concluye.