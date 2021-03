Cáncer colorrectal: ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo?

El 31 de marzo tiene lugar el Día Mundial de Concientización sobre Cáncer Colorrectal. Es la mejor oportunidad para concientizar a la sociedad sobre su prevención mediante un estilo de vida saludable o, en su defecto, su detección temprana. Convocada por OSDE, la doctora Julia Ismael, especialista en Oncología Clínica, ex directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), MN 94.807, nos explica en qué consiste esta patología.

¿Cuántos casos al año se registran en la Argentina?

El cáncer de colon es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país. Afecta a casi 16.000 personas cada año (15.895), según datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).

¿Qué franja etaria se puede ver más afectada por esta patología?

Afecta especialmente a personas en la edad adulta partir de los 50 años, pero conforme avanza la edad mayor es la incidencia, alcanzando su mayor incidencia entre los 60 y 74 años.

¿Cuál es el factor de riesgo más determinante?

Los factores de riesgo se dividen en modificables y no modificables. Entre los no modificables se encuentran la edad, el género y los antecedentes hereditarios. En tanto, los modificables son aquellos relacionados al estilo de vida como mantener un peso saludable, dieta rica en fibras, hacer actividad física regular, el consumo adecuado de agua y no fumar.

¿Cuáles son los signos a los cuales debemos prestar atención?

Los síntomas y signos pueden estar ausentes en las etapas iniciales de la enfermedad o ser inespecíficos. Es aconsejable consultar a su médico por el único criterio de la edad, aunque se encuentre asintomático. No obstante, algunos síntomas que deben llamar la atención, cuando estén presentes, y motivar una consulta urgente:

Cambios en el ritmo evacuatorio (es decir constipación, diarrea, alternancia de ambas o cualquiera de ellas de manera acentuada o prolongada)

Presencia de sangre en la materia

Dolor o distención abdominal.

¿Cuándo hay que consultar al médico?

Es aconsejable la consulta preventiva, aun en ausencia de ningún síntomas ni antecedentes personales ni familiares de cáncer de colon o pólipos colónicos, de hombres y mujeres a partir de los 50 años de edad a su médico clínico, de cabecera o gastroenterólogo para el consejo de estudios de prevención.

En caso de antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos, independientemente de la edad, deben realizar una consulta médica para evaluar la frecuencia y tipo de estudios preventivos y/o de control.

¿Hay formas de prevenirlo? ¿Qué tipos de hábitos saludables se pueden incorporar/modificar para su prevención?

La prevención primaria consiste en actuar sobre los factores de riesgo modificables, tales como los relacionados con el estilo de vida. Los cuales consisten en:

Incorporación de al menos 3 porciones de frutas o verduras a la dieta de manera diaria

Realización de actividad física al menos 40 minutos 3 veces por semana

Ingerir al menos 2 litros de agua diarios

Evitar el alcohol y no fumar

¿Cuándo conviene comenzar la evaluación de cáncer de colon y a través de qué estudios?

La prevención secundaria, también conocida como tamizaje, screening o rastreo, consiste en la realización de estudios en personas asintomáticas y sin factores de riesgo a fin de detectar la enfermedad en etapas preclínicas.

En nuestro país existen recomendaciones desde el Instituto Nacional del Cáncer sobre la realización del test de sangre oculta en materia fecal (FIT, de sus siglas en inglés) anualmente en hombres y mujeres, sin síntomas ni factores de riesgo a partir de los 50 años de edad.

¿En qué consiste el FIT?

El FIT se realiza en la materia fecal, no requiere preparación ni dietas previas, es indoloro y es gratuito para las personas que se atiendan en el sistema público de salud. Detecta cantidades microscópicas de sangrado. El FIT también se encuentra disponible en efectores del sistema privado y centros de referencia.

Por otro lado, en forma complementaria al FIT se cuenta con la colonoscopia que es el estudio de referencia para el diagnóstico y tratamiento de lesiones precursoras (pólipos) como así también del cáncer de colon.

Si no estuviera disponible el FIT, se aconseja la realización de una colonoscopía a partir de los 50 años -tanto en hombres como mujeres asintomáticos- y sin factores de riesgo.

Ante la presencia de síntomas o factores de riesgo, comenzar con los estudios independientemente de la edad.

Podés encontrar más información para cuidarte en: www.osde.com.ar/saludybienestar .

