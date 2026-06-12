YPF y Prestige Auto se unen para llevar eficiencia y excelencia a los entornos más exigentes del país

YPF y Prestige Auto, distribuidor exclusivo de automóviles y vans Mercedes-Benz en la Argentina, anunciaron un acuerdo de colaboración para desarrollar nuevas soluciones en movilidad y transporte.

El proyecto se enfoca, entre otras cosas, en entornos de alta demanda operativa como Vaca Muerta, donde la eficiencia y la confiabilidad son condiciones claves.

La refinería de YPF en La Plata fue el punto de encuentro para el inicio formal de la relación. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, recorrieron las instalaciones y mantuvieron conversaciones sobre los desafíos y oportunidades que presenta el futuro del transporte en el país.

Horacio Marín junto a Daniel Herrero.

En términos concretos, Prestige Auto incorporará los lubricantes YPF ELAION AURO en sus servicios de posventa y utilizará combustibles YPF INFINIA TURBOCLEAN en su flota. Además, cada Sprinter que salga del Centro Industrial Juan Manuel Fangio realizará su primera carga con combustibles de YPF.

Horacio Marín y Daniel Herrero recorriendo la refinería de YPF.

No obstante, va más allá de lo operativo e incluye acciones conjuntas de comunicación, proyectos de movilidad sustentable, innovación aplicada al transporte, capacitación para estudiantes de escuelas técnicas y actividades vinculadas al automovilismo.

Los vehículos Mercedes-Benz tendrán lubricantes YPF ELAION AURO en cada servicio de posventa.

“Con YPF compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional”, afirmó Herrero. Marín, por su parte, subrayó que el acuerdo “ratifica la calidad de los productos de YPF y refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia”.

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