YPF y Prestige Auto se unen para llevar eficiencia y excelencia a los entornos más exigentes del país
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YPF y Prestige Auto, distribuidor exclusivo de automóviles y vans Mercedes-Benz en la Argentina, anunciaron un acuerdo de colaboración para desarrollar nuevas soluciones en movilidad y transporte.
El proyecto se enfoca, entre otras cosas, en entornos de alta demanda operativa como Vaca Muerta, donde la eficiencia y la confiabilidad son condiciones claves.
La refinería de YPF en La Plata fue el punto de encuentro para el inicio formal de la relación. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, recorrieron las instalaciones y mantuvieron conversaciones sobre los desafíos y oportunidades que presenta el futuro del transporte en el país.
En términos concretos, Prestige Auto incorporará los lubricantes YPF ELAION AURO en sus servicios de posventa y utilizará combustibles YPF INFINIA TURBOCLEAN en su flota. Además, cada Sprinter que salga del Centro Industrial Juan Manuel Fangio realizará su primera carga con combustibles de YPF.
No obstante, va más allá de lo operativo e incluye acciones conjuntas de comunicación, proyectos de movilidad sustentable, innovación aplicada al transporte, capacitación para estudiantes de escuelas técnicas y actividades vinculadas al automovilismo.
“Con YPF compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional”, afirmó Herrero. Marín, por su parte, subrayó que el acuerdo “ratifica la calidad de los productos de YPF y refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia”.
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