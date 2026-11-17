El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los grandes desafíos de la salud pública. A nivel mundial ocupa el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad por cáncer, con más de 2,6 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes al año, según estimaciones del Global Cancer Observatory. En Argentina, se registran cada año alrededor de 12 mil nuevos casos y 10 mil fallecimientos por esta causa de acuerdo a datos del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

“Uno de los desafíos es que el cáncer de pulmón puede no causar síntomas en sus etapas iniciales. Por esta razón, con frecuencia los diagnósticos se realizan en estadios avanzados, en los que las posibilidades de un tratamiento con intención curativa son menores” explicó Patricia Biolchi, directora médica de AstraZeneca Cono Sur.

A este desafío sanitario se suma el impacto económico de la enfermedad sobre el sistema de salud y los hogares de los pacientes y sus familias. Según un estudio realizado por el IECS, la carga económica del tratamiento del cáncer de pulmón en Argentina en 2023 se estimó en US$556,2 millones, lo que representa el 1,4% del gasto total en salud del país.

“En AstraZeneca apoyamos al IECS en la realización de un estudio que cuantificó en términos económicos la importancia de la detección temprana. Los resultados nos permitieron dimensionar que tratar la enfermedad en estadios iniciales podría costarle al sistema de salud hasta diez veces menos que hacerlo en etapas avanzadas” expresó Biolchi.

Patricia Biolchi, directora médica de AstraZeneca Cono Sur.

El estudio del IECS estimó que diagnosticar y tratar un paciente con esta patología cuesta, en promedio, U$D 22.900 por año. Sin embargo, el abordaje en un estadio I (incipiente) tiene un costo anual de U$D 3.641, mientras que en un estadio IV (avanzado) asciende a U$D 37.356 anuales.

La planificación presupuestaria en prevención y detección temprana puede ayudar a establecer prioridades y organizar recursos: desde la identificación de personas con mayor riesgo hasta la realización del estudio diagnóstico, la evaluación de los hallazgos y el acceso oportuno al tratamiento.

Un estudio para llegar antes

La evidencia más reciente evaluada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) confirma que el uso de la Tomografía Computada de Baja Dosis (TCBD) en poblaciones de alto riesgo permite reducir la mortalidad por cáncer de pulmón y disminuir la proporción de cánceres diagnosticados en estadios avanzados.

En ese sentido, Biolchi se refirió al beneficio de la TCBD: “La buena noticia es que contamos con estudios de detección temprana para poblaciones con riesgo de desarrollar la enfermedad que nos permiten llegar antes al diagnóstico. La Tomografía Computada de Baja Dosis es simple, rápida, de radiación mínima y puede detectar los tumores en etapas iniciales en personas asintomáticas”.

Hoy existen herramientas de detección temprana que permiten llegar antes al diagnóstico.

¿Para quiénes está indicado este estudio? Personas entre 55 y 74 años, que fuman actualmente más de 30 paquetes-año o que dejaron de fumar en los últimos 15 años y que no presentan síntomas. En Argentina, se estima que más de 720.000 personas cumplen estos criterios.

“Según datos internacionales, cuando se lo encuentra temprano la supervivencia puede aumentar hasta un 75%” explicó la ejecutiva.

“A veces también podemos encontrarlo de manera incidental. Por ejemplo, cuando se realizan radiografías de tórax por otros motivos, se pueden detectar nódulos pulmonares. Son pequeñas “manchas” dentro del pulmón que merecen evaluación y seguimiento, y que se pueden encontrar por casualidad por este método" añadió.

Para contribuir a identificar estos nódulos pulmonares que podrían pasar inadvertidos y facilitar su derivación y evaluación, AstraZeneca está implementando en Argentina soluciones de inteligencia artificial en las radiografías de tórax que facilitan el diagnóstico temprano de casos potenciales de cáncer de pulmón.

“Llegar antes puede significar mayores oportunidades para los pacientes y, al mismo tiempo, una oportunidad para que el sistema de salud distribuya sus recursos de manera más eficiente”, finalizó Patricia.

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