El alimento de bajas calorías que ayuda a proteger el corazón y fortalece la microbiota

La cebolla es una hortaliza habitual en la mesa argentina y una de las bases aromáticas más versátiles de la gastronomía mundial. Su presencia en guisos, ensaladas, tartas y salteados aporta un sabor característico, pero más allá de sus cualidades culinarias, se destaca por una composición nutricional llena de propiedades funcionales: tiene muy bajo aporte calórico, contiene fibra y suma vitaminas, minerales y compuestos bioactivos esenciales.

Estas características la convierten en una opción ideal para diversificar los nutrientes dentro de un patrón alimentario saludable. Sin embargo, como remarcan los especialistas, sus beneficios deben evaluarse en el contexto de una dieta equilibrada, ya que ningún ingrediente por sí solo garantiza resultados mágicos en la salud.

¿Qué nutrientes aporta y cuántas calorías tiene?

Uno de los principales atributos de la cebolla es su bajísima densidad energética. Según la Tabla de Composición de Alimentos de la Universidad Nacional de Luján (ARGENFOODS), 100 gramos de cebolla blanca cruda aportan aproximadamente apenas 17 kcal. Esto se explica por su elevado contenido de agua, cercano al 95%, combinado con un bajo aporte de macronutrientes (3,5 g de hidratos de carbono y 0,8 g de proteínas, con un contenido graso prácticamente nulo).

Entre sus micronutrientes se destacan el potasio (100 mg), el calcio (26 mg), el fósforo (20 mg) y la vitamina C (9,1 mg). No obstante, el valor diferencial de este vegetal radica en sus fitoquímicos.

“Más allá de su modesto aporte de nutrientes básicos, el verdadero valor nutricional de la cebolla reside principalmente en sus compuestos bioactivos, como la quercetina y las sustancias azufradas”, explica la Lic. en Nutrición Rocío Domínguez (MN 13225), integrante de la Dirección de Alimentación del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA).

El verdadero valor nutricional de la cebolla reside principalmente en sus compuestos bioactivos, como la quercetina y las sustancias azufradas Shutterstock

Tres beneficios de incorporar cebolla a la alimentación

1. Protege la salud cardiovascular

La quercetina —un flavonoide antioxidante abundante en las variedades moradas— reduce el daño oxidativo y mejora la función del endotelio (el tejido que recubre la pared interna de los vasos sanguíneos). Además, promueve la síntesis de óxido nítrico, lo que relaja los vasos, favorece la reducción de la presión arterial y evita la oxidación del colesterol LDL. A su vez, los compuestos azufrados formados al cortarla ayudan a inhibir la agregación plaquetaria, disminuyendo el riesgo de coágulos.

2. Estimula la microbiota y las defensas

La cebolla es una fuente privilegiada de inulina, un tipo de carbohidrato no digerible que actúa como prebiótico natural. Al llegar al tracto intestinal, resiste la digestión superior y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del colon, lo que contribuye al mantenimiento de la barrera intestinal y a la modulación del sistema inmunológico.

3. Brinda una potente acción antiinflamatoria y antioxidante

Tanto los flavonoides como los compuestos azufrados bloquean vías celulares vinculadas a la inflamación sistémica. Como la inflamación crónica interviene en el desarrollo de patologías como la aterosclerosis y el envejecimiento celular, su consumo regular ayuda a atenuar estos procesos.

¿Es mejor la cebolla morada, la blanca o la de verdeo?

Las distintas variedades no muestran cambios sustanciales en su nivel calórico, pero sí presentan importantes matices en su perfil de fitoquímicos. La cebolla morada se destaca por su alta concentración de antocianinas y quercetina, lo que le otorga una elevada potencia antioxidante. La cebolla blanca, por su parte, aunque posee menores niveles de flavonoides pigmentados, aporta notables dosis de compuestos organosulfurados. Finalmente, en la cebolla de verdeo (en especial en sus hojas verdes) sobresale la presencia de vitamina C, vitamina K, carotenoides y flavonoides como el kaempferol.

La cebolla de verdeo (en especial en sus hojas verdes) tiene vitamina C, vitamina K, carotenoides y flavonoides como el kaempferol

“Las investigaciones muestran diferencias en la concentración antioxidante entre especies, pero esto no implica beneficios clínicos categóricamente superiores de una sobre otra. Alternar los distintos tipos de cebolla es la mejor estrategia para diversificar el aporte de nutrientes en la dieta diaria”, señala la nutricionista del Hospital de Clínicas.

¿Es mejor consumirla cruda o cocida?

El método de cocción influye directamente en la biodisponibilidad de sus activos. Los compuestos azufrados son sensibles a la temperatura y pierden eficacia durante la cocción prolongada, por lo que su máxima acción se obtiene al consumirse en crudo. En cambio, la quercetina demuestra una alta estabilidad térmica y métodos como el salteado breve o el horneado pueden potenciar su concentración relativa. Por su parte, la vitamina C se degrada fácilmente con el calor y el hervido en exceso, donde suele diluirse en el agua.

“Para preservar sus compuestos bioactivos, el consumo en crudo, el salteado rápido o la cocción al microondas sin agregado de agua son excelentes alternativas. El método ideal dependerá siempre del nutriente que se priorice conservar”, sintetiza Domínguez.

Tolerancia digestiva: cuándo moderar su consumo

Si bien la cebolla ofrece grandes virtudes nutricionales, en personas con cierta susceptibilidad gastrointestinal su consumo crudo puede desencadenar molestias. En patologías como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), puede gatillar acidez o ardor, aunque su exclusión no debe ser sistemática sino basada en la tolerancia individual.

En el Síndrome de Intestino Irritable (SII), la cebolla se ubica dentro de los alimentos ricos en fructanos (carbohidratos fermentables), capaces de provocar distensión, gases y dolor abdominal.

“Para mejorar la digestibilidad en estómagos sensibles, métodos como el hervido descartando el agua de cocción ayudan a reducir de forma parcial el contenido de fructanos. Las preparaciones al horno o salteadas suavizan la textura pero no garantizan la pérdida total de estos carbohidratos, por lo que la recomendación siempre debe individualizarse sin caer en restricciones innecesarias”, aclara la especialista.

¿Existe una porción diaria o semanal recomendada?

No hay una dosis o frecuencia estándar pautada para obtener sus efectos beneficiosos. El impacto positivo de la cebolla debe evaluarse dentro del conjunto global de la alimentación cotidiana.

Lo esencial es asegurar una dieta diversa y equilibrada que integre hortalizas, frutas, legumbres y cereales integrales. Incorporar cebolla cruda en ensaladas o cocida como base aromática de rellenos y guisados de forma regular es un hábito sumamente saludable y adaptado a las costumbres culinarias de cada hogar.