Una nueva tecnología busca elevar la reparación capilar y Argentina fue elegida para su lanzamiento

Argentina recibirá Dove 991 Gold Repair Mask, una máscara de edición limitada desarrollada para reparar el pelo severamente dañado. Su desarrollo combina investigación en ciencia proteómica capilar y tecnología aplicada a la reparación de la fibra.

Por qué Argentina fue la elegida

La decisión de incluir a la Argentina para recibir el lanzamiento es porque Dove reconoce la particular relación de las argentinas con su pelo, marcada por el cuidado, la transformación y la experimentación constante. En ese contexto, Dove presenta una propuesta que busca establecer un nuevo estándar de oro en reparación capilar.

La innovación se apoya en investigaciones sobre los biocomponentes del cabello virgen y los avances de la ciencia proteómica capilar. A partir de estos estudios, la marca desarrolló una tecnología que aborda tres dimensiones fundamentales del daño: la pérdida de proteínas, la deshidratación y el deterioro de la barrera lipídica.

Hábitos cotidianos como desenredar el pelo o utilizar el secador pueden contribuir al daño que se acumula con el tiempo.

El tratamiento combina tres mecanismos de acción. Por un lado, incorpora una tecnología de aminoácido que ayuda a reconstruir proteínas y reparar el daño profundo de la fibra capilar. También contiene moléculas hidratantes que aportan hidratación intensa al cabello seco y dañado y, por último, una tecnología patentada que contribuye a restaurar la barrera lipídica.

Una respuesta al daño acumulado del cabello

La decoloración, la tintura, el uso frecuente de herramientas de calor y el cepillado son algunas de las prácticas que pueden alterar la estructura del cabello y generar daños progresivos. Estos procesos afectan el equilibrio de sus componentes internos y pueden dejar la fibra capilar más vulnerable, seca y debilitada.

Una propuesta premium que trabaja en profundidad sobre el estado del cabello.

En ese contexto, Dove 991 Gold Repair Mask fue desarrollada para actuar sobre el daño desde distintos frentes. Según testeos instrumentales realizados, el tratamiento blinda contra dos decoloraciones, temperaturas de hasta 220 °C y 20.000 pasadas de cepillo.

La propuesta se inscribe, además, en una tendencia que viene ganando protagonismo en el universo del haircare: el desarrollo de tratamientos cada vez más específicos, que combinan investigación científica y tecnología para responder a las distintas necesidades del cabello. La reparación deja de centrarse únicamente en la apariencia exterior y busca intervenir también sobre los componentes que determinan su estructura y resistencia.

Dove 991 Gold Repair Mask estará disponible en Argentina a partir del 15 de noviembre como edición limitada, en una apuesta que busca llevar la reparación capilar hacia un territorio de mayor innovación y deseo.

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