Dodgeball: el regreso del “quemado” como deporte de alta intensidad

En el imaginario colectivo, el quemado es un recuerdo de la infancia, un juego de eliminación recreativo en el que, para evitar ser quemados, se requería agilidad y destreza. Sin embargo, en la última década, esa práctica ha evolucionado hacia una disciplina competitiva de alto rendimiento denominada dodgeball. En la Argentina, este deporte no solo crece en cantidad de jugadores, sino que es también una herramienta para la salud, capaz de sacar del sedentarismo a quienes no encuentran su lugar en los deportes tradicionales.

“El dodgeball es un deporte colectivo de oposición que enfrenta a dos equipos con el objetivo de eliminar a los jugadores rivales mediante lanzamientos de pelota, evitando al mismo tiempo ser impactado”, resume Guido Páez, profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo y head coach de la selección argentina de dodgeball. “Es una disciplina dinámica, de alta intensidad, que combina velocidad, precisión y toma de decisiones constante, con un fuerte componente táctico en equipo”, agrega.

Por su parte, Diego Bertola, presidente de Dodgeball Argentina y vicepresidente continental de la Federación Mundial, aporta una distinción fundamental para entender su impacto actual: “El dodgeball es el juego del quemado hecho deporte. La diferencia radica en que aquí hay reglas establecidas y universales, mientras que en el juego recreativo las normas suelen variar según quien las dicte”.

Aunque su origen se remonta a juegos de evasión de distintas culturas, su consolidación técnica ocurrió en el ámbito escolar de los países anglosajones durante el siglo XX: “Este deporte surgió principalmente a raíz de los alumnos que eran excluidos de las clases de educación física”, afirma Páez.

El dodgeball es el juego del quemado hecho deporte

No hubo un único precursor, sino una evolución de juegos tradicionales hacia una estructura reglamentada, impulsada por un sistema educativo que buscaba alternativas para todos los estudiantes. Bertola añade un dato clave de su masificación: “En los años 60, en Estados Unidos, se estableció como un deporte para los menos talentosos en las disciplinas de élite. Luego, la película Dodgeball (2005) fue la que lo mostró como deporte y lo visibilizó a escala global”.

En nuestro país, comenzó a desarrollarse formalmente alrededor de 2016. “Se le ocurrió a Norberto Tavella implementarlo en el club Viejos Muchachos de Newell’s”, recuerda Bertola. “Al no haber nada en la Argentina, decidimos formar la primera asociación”. Ese grupo de impulsores logró vincular al país con el circuito internacional, permitiendo que ya en 2018 la selección argentina participara de su primer campeonato mundial.

Con seis pelotas

A diferencia del quemado escolar, el dodgeball se juega en una cancha de 9 por 18 metros (mismas dimensiones que una de vóley) con seis pelotas en juego de forma simultánea.

“Las reglas básicas son permanecer dentro de la cancha, lanzar al equipo contrario e intentar quemar”, explica Páez. Sin embargo, es el catch (atrapar la pelota en el aire) lo que marca un giro dinámico en el juego: al atrapar un lanzamiento rival, no solo se elimina al lanzador, sino que se recupera a un compañero propio que había sido quemado.

En todo caso, las reglas obligan al movimiento constante. Bertola explica que “no se puede retener la pelota; al menos una debe lanzarse con un máximo de 10 segundos para evitar que el juego se detenga”. Además, las pelotas que se tienen en mano funcionan como escudos para desviar ataques. Esta necesidad de visión periférica y reacción inmediata actúa como un potente ejercicio para la salud cognitiva, obligando al cerebro a procesar múltiples variables. A su vez, por tratarse de una actividad de “arranque y frenado” constante, se convierte en un entrenamiento de intervalos de alta intensidad. “Es un deporte donde hacés actividad física divirtiéndote”, apunta Bértola.

Se juega en una cancha de 9 por 18 metros con seis pelotas en juego de forma simultánea Shutterstock - Shutterstock

“Si bien en líneas generales toda actividad física es beneficiosa, este deporte tiene la particularidad de que hace que nadie quede afuera. Todos son aceptados”, enfatiza Páez. Según el head coach, la práctica regular permite:

Mejorar capacidades cardiopulmonares debido a la exigencia aeróbica y anaeróbica.

Aumentar niveles de fuerza y velocidad, especialmente en el tren superior e inferior.

Agudizar los estímulos de reacción y la coordinación.

Desarrollar habilidades básicas como correr, saltar y lanzar de forma armónica.

Actualmente, el dodgeball argentino cuenta con más de 2000 practicantes distribuidos en provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Chubut y Jujuy. En CABA, ya son 180 los jugadores activos en centros adheridos. La magnitud del crecimiento se refleja en las convocatorias: “La última preselección tuvo más de 150 postulantes solo en Buenos Aires, y a nivel nacional esa cifra se duplicó”, comenta Páez.

A pesar de posicionarse en el top 10 mundial y de coronarse campeona panamericana en tres modalidades, el deporte sigue siendo estrictamente amateur: “Actualmente enfrentamos el desafío de participar en el mundial de Tailandia 2026”, advierte Páez. “Como todo deporte amateur, no contamos con apoyo oficial. El cuerpo técnico y los jugadores deben hacerse cargo de absolutamente todos los gastos: inscripción, pasajes, comida, hospedaje e indumentaria”. El World Dodgeball Championships se realizará del 7 al 12 de diciembre en Bangkok.

Además del financiamiento, la selección necesita infraestructura básica. “Estamos en la búsqueda de un espacio para poder entrenar con el combinado nacional. Toda ayuda o difusión es bienvenida: sponsors, canchas o empresas que quieran colaborar”, cierra el entrenador.