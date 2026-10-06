Carrera Rexona 2026: una multitud celebró el movimiento en Vicente López en una jornada que trascendió el running

El domingo 4 de octubre, el Vial Costero de Vicente López fue el escenario de una mañana vibrante tanto para debutantes como para corredores avanzados. Aunque este espacio junto al río suele ser un punto habitual de entrenamiento al aire libre, esta vez una marea de deportistas, familias y amigos transformó la ribera en una verdadera fiesta que fue más allá del running: vivir la cuarta edición de la Carrera Rexona. Con esta nueva convocatoria, la marca reafirmó una mirada que trasciende el cronómetro para celebrar el movimiento en todas sus formas y niveles de experiencia.

Bajo el histórico concepto “Rexona no te abandona”, la jornada puso el foco en un recorrido que empezó mucho antes de la largada: las mañanas frías de entrenamiento, la constancia, los días en los que cuesta encontrar motivación y la decisión de seguir avanzando. Una vez más, el recorrido se organizó con dos distancias: los 10K para los más experimentados, y para quienes buscaron desafiarse; y los 3K para quienes comenzaron a dar sus primeros pasos en la experiencia runner. La propuesta buscó reconocer ese camino invisible, recordando que mantenerse activo no tiene una sola fórmula ni depende exclusivamente de un podio o una marca personal.

Una experiencia que fue más allá del asfalto

El clima festivo no solo se impuso por la mañana a puro sol, sino también por la efusiva conducción de Mike Chouhy y Juli Puente, quienes desde temprano fueron los encargados de arengar a la multitud con palabras de aliento y una dosis extra de energía para quienes coparon las calles del Paseo de la Costa.

Juli Puente y Mike Chouhy estuvieron a cargo de la conducción, y Ema “El Rufián” Hahn de la entrada en calor.

La adrenalina se percibió desde el primer minuto: a las 7:30 comenzó la primera tanda de entrada en calor liderada por Ema “El Rufián” Hahn para los corredores de los 10K, muchos de los cuales se animaban a esa distancia por primera vez. A las 8:00, tras una vibrante cuenta regresiva, sonó la señal de largada y la marea runner se puso en marcha junto al río. A las 8:30, Juli Puente lideró la segunda entrada en calor antes de darle paso al turno de quienes salieron a desafiarse en los 3 kilómetros.

El domingo 4 de octubre, más de 5000 personas asistieron a la fiesta deportiva en el Paseo de la Costa de Vicente López.

Pero el atractivo no se limitó únicamente a la convivencia de los circuitos de 10K y 3K. En el corazón del predio, la propuesta cobró vida propia alrededor del espacio de “Rexona All Body Deo”, donde los asistentes participaron de un desafío interactivo que invitaba a ponerse activamente en movimiento. Los ganadores de la dinámica pudieron acceder a premios y vouchers para disfrutar de las distintas propuestas del lugar, que fueron desde café de especialidad, pochoclos y yogurt helado hasta sesiones de masajes descontracturantes.

Luego del desafío, los presentes disfrutaron de un post carrera distendido, con opciones de café, yogurt helado, pochoclos, masajes y más actividades.

Mucho más que una carrera

La propuesta estuvo pensada para que la jornada trascendiera el arco de llegada. A lo largo de la mañana, tanto participantes como acompañantes encontraron un punto de encuentro orientado al bienestar y la distensión: estaciones de recuperación física, activaciones con invitados de la marca y áreas de descanso pensadas para compartir anécdotas y sensaciones post-esfuerzo.

El sector de café fue un gran punto de encuentro en el recinto.

El espíritu de la Carrera Rexona se sintió en cada tramo del trazado. En el Vial Costero convivieron deportistas experimentados enfocados en bajar sus tiempos con debutantes absolutos, además de grupos de entrenamiento y familias enteras que se acercaron a alentar. Cada largada representó una historia singular y cada llegada, una conquista personal.

Desde hace cuatro ediciones, el evento consolida una comunidad con fuerte sentido de pertenencia. Más que una competencia tradicional, la jornada celebra las historias humanas detrás de cada corredor: quienes entrenan en equipo, quienes se animan a dar el primer paso y quienes eligen volver a intentarlo, demostrando que el disfrute del camino tiene tanto valor como el desafío deportivo.

Protección y confianza para una vida activa

En un contexto de alta exigencia física y disfrute al aire libre, el cuidado y la frescura cobran un rol protagónico. En el marco del evento, Rexona eligió este escenario para comunicar la complementariedad de sus soluciones de cuidado personal, diseñadas para brindar seguridad en cada movimiento.

El espacio de actividad ofrecía vouchers y regalos a quienes ganaban el desafío de movimiento.

Por un lado, el antitranspirante Rexona tradicional, formulado específicamente para aplicarse en las axilas y ayudar a controlar la transpiración y el mal olor en esa zona. Por el otro, la gran novedad: Rexona All Body Deo, un desodorante corporal —no antitranspirante— creado para controlar el olor en todo el cuerpo, incluso zonas íntimas, respetando el microbioma de cada una de ellas.

Rexona estuvo presente con varios espacios pensados para diferentes actividades y momentos del evento.

A diferencia del formato tradicional, All Body Deo se aplica directamente sobre la piel en diversas zonas y no sobre la ropa. Su fórmula sin alcohol incorpora tecnología orientada a eliminar las bacterias que causan el mal olor y previniendo su desarrollo. Ambas propuestas se integran en una rutina complementaria: protección focalizada contra la transpiración en las axilas y control del olor para el resto del cuerpo, permitiendo encarar cualquier desafío con total confianza.

No abandonar es seguir eligiendo el movimiento

La cuarta edición de la Carrera Rexona dejó en claro que cruzar la meta es solo una parte de la historia. El verdadero valor reside en el proceso, la conexión con otros y la decisión diaria de ponerse en movimiento, independientemente del nivel y/o exigencia. Porque no abandonar no significa no cansarse ni sostener siempre el mismo ritmo: significa elegir nuevamente el movimiento y continuar construyendo tu propio camino.

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