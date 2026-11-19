¿De qué hablamos cuando hablamos de “daño solar”? La primera imagen que se forma en la mente será, probablemente, la de una piel enrojecida. Pero hay más. “El sol emite diferentes rayos que llegan a la superficie de la tierra y entran en contacto con nuestra piel. Los UVB son los que nos ponen colorados, dañan directamente el ADN de las células de la piel y pueden, incluso, favorecer el desarrollo de un cáncer. Pero también están los UVA, que son los que penetran más profundo, nos broncean y hacen que nos salgan manchas, destruyen el colágeno y producen estrés oxidativo”.

Quien habla es Simón Scarano, el joven dermatólogo que conquistó las redes gracias a su capacidad para, sin perder rigor, “poner en fácil” los conceptos relacionados con el cuidado de la piel. “A lo que voy –enfatiza– es que no hace falta quemarnos para que la piel expuesta al sol empiece a dañarse”.

De acuerdo al experto, los rayos del sol pueden también dañar la función de barrera de la piel. “La epidermis, la parte más superficial de la piel, actúa como una barrera. Podemos hacer una analogía y decir que, si las células de la epidermis son los ‘ladrillos’, lo que recubre y mantiene unidas a esas células, el ‘cemento’, es una combinación de ceramidas y diferentes lípidos”.

El caso es que los rayos solares pueden dañar estas células y alterar ese cemento entre ellas. Y así se altera la función de barrera, súper importante para que la piel no pierda agua y quede expuesta a diferentes agresores externos que podrían irritarla.

“Tal vez notemos que la piel está más seca, tirante, o áspera, o incluso más sensible o irritada: todas pueden ser señales de que la función de barrera cutánea está alterada”, advierte Scarano. “Y entonces necesita no solo hidratación, sino recuperar los lípidos que la componen”.

Las ceramidas son parte clave de la función de barrera cutánea: ayudan a mantener el agua dentro de la piel, y a protegerla también frente a agresores externos.

Una nueva generación de protectores solares: filtros UV y ceramidas para cuidar la función de barrera

“Existe una nueva generación de protectores solares que realmente hacen la diferencia, porque además de filtros solares aportan componentes que favorecen la función de barrera de la piel”, explica el dermatólogo.

Es el caso de los protectores CeraVe. Mientras que un protector solar común se limita a bloquear los rayos UV, las fórmulas de CeraVe actúan en un doble frente: protegen de la radiación al mismo tiempo y reponen los componentes del “cemento” intercelular que el sol destruye.

Para lograrlo, la marca trabajó en una formulación que combina diferentes componentes: tres ceramidas esenciales (1, 3 y 6-II, idénticas a las de nuestra piel); la Tecnología MVE (el sistema de liberación prolongado de componentes hidratantes patentado por la firma); y ácido hialurónico (que atrae y retiene el agua en la epidermis).

La nueva generación de protectores solares CeraVe combina filtros UV y ceramidas para cuidar la barrera de la piel. Además, sus texturas livianas y formatos prácticos hacen que protegerse y reaplicarse todos los días resulte mucho más fácil.

Otro de los grandes diferenciales de la marca es que se trata de una línea diseñada para un uso realmente práctico. “En el consultorio siempre decimos que el mejor protector no es el más caro, ni el que te da más filtros, sino el que por formato, textura y envase resulta suficientemente cómodo para usarlo todos los días. La clave pasa por convertir la fotoprotección en un hábito. Y estos protectores no son aceitosos, se absorben rápido y resultan muy agradables”.

CeraVe está disponible en dos versiones fluidas faciales (una hidratante, para pieles normales a secas, y otra oil control, para pieles grasas o mixtas) y dos protectores solares corporales hidratantes que se pueden usar tanto en el cuerpo como en la cara a partir de los tres años de edad. Hay también una presentación en stick (barra), ideal para retocar la protección.

“Tener un protector que protege de los rayos UV, y que además te refuerza la función de barrera, para todas las edades y para todos los tipos de piel, la verdad que está buenísimo”.

“No hay bronceado saludable”: mitos vs realidad

Siempre comprometido con la educación en el cuidado de la piel, Scarano ilumina conceptos, acerca consejos y destruye mitos:

“El protector se usa siempre”. Aunque esté nublado, o lloviendo, o incluso si vamos a pasar gran parte del día bajo techo, el protector se usa igual: los rayos atraviesan las nubes y también los vidrios. “Y no es un producto solo para el verano: hay que seguir usándolo todos los días y todo el año como parte de la rutina”.

Aunque esté nublado, o lloviendo, o incluso si vamos a pasar gran parte del día bajo techo, el protector se usa igual: los rayos atraviesan las nubes y también los vidrios. “Y no es un producto solo para el verano: hay que seguir usándolo todos los días y todo el año como parte de la rutina”. “Es importante proteger a toda la familia”. Antes de los seis meses con medidas físicas (ropa) y luego con protector solar. “Incorporar el hábito desde que somos chicos es fundamental, porque después es más fácil mantenerlo”.

Antes de los seis meses con medidas físicas (ropa) y luego con protector solar. “Incorporar el hábito desde que somos chicos es fundamental, porque después es más fácil mantenerlo”. “El protector solar se reaplica cada dos o tres horas”. No basta con ponérselo a la mañana para quedarse tranquilo durante todo el día. “Por eso –destaca– es tan importante que el producto sea cómodo y agradable de usar. Además, en esas reaplicaciones ayudamos a cubrir toda la superficie de la piel, llegando a zonas que en la primera aplicación tal vez no alcanzamos, como las orejas, el cuello, el escote, las manos, los empeines y hasta la raya del pelo. Todas las zonas expuestas tienen que estar protegidas”.

No basta con ponérselo a la mañana para quedarse tranquilo durante todo el día. “Por eso –destaca– es tan importante que el producto sea cómodo y agradable de usar. Además, en esas reaplicaciones ayudamos a cubrir toda la superficie de la piel, llegando a zonas que en la primera aplicación tal vez no alcanzamos, como las orejas, el cuello, el escote, las manos, los empeines y hasta la raya del pelo. Todas las zonas expuestas tienen que estar protegidas”. “El daño solar es acumulativo”. Incluso las quemaduras en la infancia pueden ser factores de riesgo para desarrollar un cáncer de piel. “No hay que esperar a que el daño esté acumulado para empezar a proteger la piel: a los 50 ya es tarde”.

Incluso las quemaduras en la infancia pueden ser factores de riesgo para desarrollar un cáncer de piel. “No hay que esperar a que el daño esté acumulado para empezar a proteger la piel: a los 50 ya es tarde”. “Al protector hay que sumarle medidas físicas. Y tener cuidado con los horarios”. No exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, permanecer en lo posible a la sombra, usar gorras, anteojos y ropa con filtros UV.

No exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, permanecer en lo posible a la sombra, usar gorras, anteojos y ropa con filtros UV. “No es cierto que las pieles oscuras no necesitan protección solar”. No solo las pieles claras se queman y dañan: las oscuras también reciben el daño producido por el sol.

No solo las pieles claras se queman y dañan: las oscuras también reciben el daño producido por el sol. “El bronceado saludable no existe”. El bronceado es un mecanismo de defensa de la piel: por eso implica que ya hay daño. “Si la piel tuvo que sintetizar melanina, que es el pigmento que nos pone marrones, quiere decir que el rayo del sol la dañó y está tratando de protegerse”.

“Hay que amigarse con el protector solar –resume el experto–. Así como hacemos ejercicio o comemos sano para estar más saludables, el protector solar es salud para la piel. Incorporarlo desde que somos chicos es la intervención más inteligente para cuidarla”.

Seguí en Instagram el perfil de CeraVe y descubrí más sobre el protector para todas las pieles, todos los días y todas las personas.

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