Seis repeticiones que queman, doce que pesan y veinticinco que parecen no terminar nunca. Así se siente, según quienes lo practican, el método 6-12-25, el esquema que se volvió tendencia en gimnasios y redes sociales por su promesa tentadora: ganar músculo en menos tiempo. La receta exige trabajar un mismo músculo con tres ejercicios consecutivos, casi sin pausa y con cargas pesadas, moderadas y livianas.

Fue popularizado por Charles Poliquin, entrenador canadiense que trabajó con deportistas profesionales y se catapultó a la fama por sus métodos de entrenamiento de fuerza. El método que creó, en síntesis, combina cargas altas, medias y bajas en una misma secuencia para estimular la fuerza, el volumen muscular y la resistencia; pero, sobre todo, según sus defensores, permite ahorrar tiempo en el gimnasio.

¿Cómo funciona el 6-12-25?

Julieta Coronado, médica deportóloga (UBA), explica que se trata de una triserie cuyo objetivo es exigir un mismo grupo muscular: “Comienza con un ejercicio multiarticular y una carga elevada, se continúa con un ejercicio de carga moderada y se finaliza con uno de aislamiento y carga más liviana”, profundiza. Se toman descansos mínimos entre ejercicios y un leve período de recuperación entre cada secuencia completa.

La lógica, continúa Coronado, es combinar distintos estímulos dentro de una misma sesión: tensión mecánica, trabajo con cargas moderadas y fatiga muscular local.

Así, por ejemplo, en el caso de que se busque trabajar la musculatura pectoral, el circuito se organizaría de la siguiente manera:

6 repeticiones con carga pesada , en un ejercicio multiarticular (press inclinado con mancuernas)

, en un ejercicio multiarticular (press inclinado con mancuernas) 12 repeticiones con carga moderada , en un movimiento más estable (press de pecho en máquina)

, en un movimiento más estable (press de pecho en máquina) 25 repeticiones con carga liviana , en un ejercicio de aislamiento o en máquina (aperturas en polea)

La secuencia consiste de emprender tres ejercicios orientados al mismo grupo muscular, encadenados sin pausa o con una mínima (Foto: Pexels)

Santiago Kweitel, médico deportólogo y vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires (ACMDBA) y la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FARMEDEP), advierte que antes de probar el método conviene tener en cuenta la individualización de cada persona y sus objetivos: si entrena por una cuestión estética, de salud o deportiva. “El cambio de cargas y repeticiones genera bastante fatiga muscular por lo que para una persona que se dedica al fitness o es un ‘gymbro’ le puede servir para romper con la monotonía de la rutina, pero no le aseguraría una gran cantidad de beneficios”, sostiene.

En línea con este pensamiento, Coronado añade que puede ser una herramienta interesante para personas que ya tienen experiencia en entrenamiento de fuerza, conocen la técnica de los ejercicios y tienen una buena capacidad de recuperación. Sin embargo, asegura: “No lo consideraría un método de iniciación ni una estrategia universal”.

¿Qué dice la ciencia?

Actualmente no hay publicados ensayos ni estudios longitudinales que evalúen el 6-12-25 como protocolo completo ni aseguren la existencia de beneficios para la salud como resultado de su práctica.

Sí, hay cierta evidencia parcial y de algunas de sus partes por separado. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research es el antecedente más cercano a la idea del método. En él, 16 hombres entrenaron prensa y extensión de piernas; tras 6 semanas, un grupo sumó una serie liviana de muchas repeticiones a las series pesadas. Ese grupo mejoró más la fuerza máxima y la resistencia que el que hizo solo series pesadas, y la diferencia en masa muscular no fue estadísticamente significativa.

Otra investigación que dio a conocer el European Journal of Applied Physiology observó durante 8 semanas a hombres sin entrenamiento previo. Los dividieron por grupos y el de pocas repeticiones ganó más fuerza y el de muchas repeticiones mejoró más la resistencia. Los de repeticiones bajas e intermedias tuvieron mayor efecto hipertrófico que los de muchas.

Durante el 6-12-25 el músculo recibe tres estímulos distintos seguidos, uno de fuerza, otro de volumen y otro de resistencia Getty Images

¿Menos tiempo de recuperación equivale a más músculo?

Coronado explica que, cuando se realizan ejercicios consecutivos para el mismo grupo muscular y sin períodos suficientes de recuperación, aumenta la fatiga periférica y se modifica la capacidad del músculo para producir fuerza.

Suma además que la falta de descanso puede disminuir la capacidad de mantener las cargas, la velocidad de ejecución y la calidad técnica en los ejercicios siguientes. “Por eso, más fatiga no significa automáticamente más estímulo efectivo”, agrega.

En los esfuerzos de fuerza sostenidos o de muchas repeticiones, continúa la experta, aumenta la participación de la glucólisis —una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa— y la concentración de lactato y otros metabolitos. “Durante mucho tiempo se consideró que el estrés metabólico y la acumulación de lactato eran factores determinantes del crecimiento muscular. Actualmente, esa relación está siendo revisada”, revela.

La tensión mecánica, cuenta, sigue siendo el principal estímulo reconocido para la hipertrofia.

Riesgos e información a tener en cuenta

La intensidad es parte del atractivo, pero también exige cuidados. Trabajar con cargas altas y llegar a la fatiga con 25 repeticiones sin descanso exige buena técnica, por lo que conviene contar con supervisión profesional y respetar los principios de progresión y recuperación.

Una advertencia que hace Coronado: es importante prestar atención a la maniobra de Valsalva, es decir, a contener la respiración durante el esfuerzo. “Puede generar aumentos importantes de la presión arterial y debe evitarse especialmente en personas con hipertensión no controlada”, informa.

Para ella, el riesgo no está en el método 6-12-25, sino en aplicar una exigencia que no se corresponde con la capacidad de adaptación de quien está entrenando.

A continuación, la doctora cita algunos de los errores más frecuentes que se cometen al incorporar métodos de entrenamiento que se presentan como novedosos o especialmente efectivos: