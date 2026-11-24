Francisco Zamboni entendió en su propio consultorio que con las sesiones de rehabilitación no curaba y decidió salir de su zona de confort. A los 26 años atravesó un burnout, desencantado con un sistema de salud. Trabajaba 12 horas por día atendiendo a seis pacientes por hora con magnetos, ultrasonidos y terapia manual, sin ver resultados duraderos. “Me iba a dormir sintiendo que los tratamientos no trascendían y que la semana siguiente mis pacientes volverían con lo mismo”, recuerda el kinesiólogo que trabajó en deporte, en un hospital público y en centros privados, diferentes espacios en los que sintió que la rehabilitación y la kinesiología no eran para él.

Zamboni es dueño del gimnasio Load It en Rincón de Milberg Soledad Aznarez

Con el tiempo, Zamboni fue notando que, con ejercicios de fuerza y trabajando en un deporte tan físicamente desafiante como el rugby, si combinaba ejercicios de fuerza con cierto criterio y mucha constancia, la gente evolucionaba. “Me fui convenciendo gracias a la práctica y la formación de posgrado de que con movimiento la gente andaba mejor, y que si a ese movimiento le agregabas carga, esa mejora se sostenía en el tiempo”, reflexiona. Hoy otro es su relato. Su premisa es tan simple como disruptiva: dejar de esperar que el cuerpo se cure solo con una camilla y empezar a construir fuerza real. Que los resultados de los procesos tengan como protagonista al paciente y no al profesional. Fue entendiendo que la gente no sostenía ningún proceso y que siempre quería consumir algo para “curarse”. Los resultados no se compran en una farmacia ni se resuelven con terapias de moda, sino trabajando el cuerpo con movimiento, fuerza y constancia, insiste.

Zamboni, el más rebelde de siete hermanos criado en una familia tradicional, también fue disruptivo cuando se animó a emprender su propio centro de entrenamiento, al que llamó Load It. Empezó con 80 metros cuadrados en 2020 y hoy, luego de 6 años, tiene dos centros de entrenamiento de 700m2 uno en San Isidro, el otro recientemente inaugurado en Nordelta. Sus centros funcionan con una lógica inversa al modelo de un gimnasio tradicional: no hay música, nadie se puede sacar la remera, ni tiene redes sociales.

Los gimnasios son amplios, luminosos, limpios, con combinaciones de blanco y madera, y no hay palabras gigantes de motivación. No hay carteles de ningún tipo. Equipos de primer nivel, pero lo justo y necesario. Las clases se hacen al lado de un kinesiólogo personal que observa cada ejecución de las rutinas personalizadas. No son clases grupales. “La clase diseñada para 20 personas es menos efectiva que el plan personalizado para combatir tus déficits; ahora bien, es mejor esa clase que el sillón“, justifica.

Zamboni, quien desarma los grandes mitos del fitness, cuestiona la obsesión por la elongación, las plantillas y las dietas restrictivas, y explica por qué el verdadero secreto de la longevidad es gratuito.

-¿Cuál es el error más grande que se comete cuando pensamos en entrenar para estar sanos y vivir más?

-Hoy está muy de moda el funcional, el CrossFit, el Hirox o las clases grupales donde se mueve muy poquito peso a mucha velocidad. Ni mucho peso, ni poco, el que tu cuerpo necesita según tus objetivos.

Se cree que entrenar bien es sinónimo de terminar exhausto, agotado, transpirado. Sentís que hiciste un montón, pero en definitiva no estás construyendo masa muscular. Y lo que realmente te destruye con el paso de los años es la falta de músculo: un cuerpo sin músculo es una bolsa de huesos que se cae. La fuerza se entrena de otra manera: exigente, pero con pausas reales para que el músculo se recupere, luego hacer otra serie y ser excesivamente progresivo con las cargas. Además, la gente suele exigirse al cien por ciento en el gimnasio después de haber trabajado todo el día, dormido mal y comido apurada. Hay como una sensación de culpa cuando la gente entrena, o porque no tiene hábito y quiere en un entrenamiento resolver lo que no hizo en 15 días, o por esa sensación de querer quedar exhausto para moderar su cabeza.

"La fuerza se entrena de otra manera: exigente, pero con pausas reales para que el músculo se recupere, luego hacer otra serie y ser excesivamente progresivo con las cargas", dice Zamboni Eleganza - E+

-Entonces, ¿es un mito que hay que dar el 100%?

El entrenamiento es un estresor; si estresás un sistema que ya está estresado, podría ser contraproducente. Por eso nosotros trabajamos con la idea de entrenar al 80% y no al 100%, y que la gente se vaya fresca de la sesión, no dormida ni rota. Esa idea choca con la cultura de medir la calidad de la clase por cuánto transpiraste o de levantar hasta que el músculo tiemble y no dé más. Este tipo de entrenamiento es una herramienta válida que puede usarse en alto rendimiento o en gente experimentada con buen conocimiento del cuerpo y del descanso, pero no es lo que necesita la mayoría de la gente para estar sana. Si estás cansado, ejecutás peor técnicamente y terminás haciendo resistencia con poco peso, pero no construís la estructura que sostiene tu esqueleto. La transpiración tampoco es un indicador de buen entrenamiento; tiene más que ver con una cuestión de termorregulación que con la efectividad del entrenamiento.

-Hablas mucho de la fuerza como eje central. ¿Qué lugar ocupa entonces el ejercicio aeróbico?

Primero está la fuerza y después el aeróbico; la combinación de los dos es lo ideal. El problema con salir a correr o hacer mucho aeróbico sin una base muscular previa es que, si no tenés estructura, te terminás lastimando. Nosotros partimos siempre de la fuerza usando pesos libres —barras, mancuernas, bandas y poleas— y evitamos las máquinas guiadas tradicionales. Las máquinas son muy seguras, pero cuanto más seguras son, menos efecto real generan, porque aíslan el músculo y no trabajan la articulación ni la relación de los segmentos con el tronco. El peso libre tiene un margen de riesgo que obliga al cuerpo a controlarlo, y ahí es donde evoluciona. Una vez que construís esa base, sí recomendamos combinar el aeróbico, especialmente alternando entrenamientos continuos de baja intensidad (lo que se conoce como zona 2, por ejemplo, correr a un ritmo al que podés mantener una charla) con algún día de intervalos de alta intensidad.

-¿Por qué entrenan descalzos?

-Entrenar descalzo mejora muchísimo la propiocepción y los apoyos. El pie da mucha información y, si mejorás los apoyos, mejorás todas las articulaciones hacia arriba: tobillo, rodilla, cadera, columna. Todo el cuerpo funciona como una unidad; antes pensábamos en tratar la rodilla sin mirar el pie o la cadera, y así nos perdíamos la oportunidad de observar la profunda relación que tienen los distintos segmentos del cuerpo. Además, permite observar mejor los impactos cuando la gente salta o corre. Y, por último, es una herramienta más que construye nuestra comunidad.

-También hacen mucho hincapié en ejercicios simples y básicos...

-Trabajamos sobre patrones de movimiento básicos que vienen del neurodesarrollo, los mismos que hacías cuando eras bebé: una sentadilla profunda, levantarte del piso, empujar, traccionar, hacer un peso muerto o un puente de glúteos con carga externa. Y a eso le sumamos correr, saltar y lanzar, tenga la edad que tenga el alumno, siempre siendo progresivos y criteriosos, pensando en quién tenemos enfrente.

Zamboni consiera que entrenar descalzo mejora muchísimo la propiocepción y los apoyos Soledad Aznarez

-¿Incluso en personas grandes o con lesiones articulares?

-Sí, lo primero que se suele prohibir ante el dolor es el impacto. Tiene sentido porque muchas veces no sabemos cuánto ni cómo va a impactar la persona, entonces es mejor prohibir. El impacto es fundamental porque estimula las articulaciones, favorece el desarrollo óseo y previene o revierte la osteoporosis. El problema nunca es el salto o el impacto en sí, sino cómo y cuánto se impacta.

Nosotros lo hacemos progresivo. Primero estimulamos el hueso solo con fuerza, sin impacto; luego arrancamos con saltos de muy baja intensidad y recién después los hacemos correr. No hace falta correr diez kilómetros; con correr 200 metros ya recuperás una sensación de vitalidad única. Nosotros siempre intentamos que todos corran. Si son 20 metros, que sean 20 metros. Pero la sensación que perciben los pacientes cuando pueden volver a correr es alucinante.

-Además, no elongan...

Si salís a buscar evidencia científica, no existe relación entre ser más flexible y tener menos dolor. De hecho, atendemos a muchos instructores de yoga que tienen una flexibilidad tremenda y sufren de dolor lumbar crónico. El mito de que hay que estirar para que no duela está muy arraigado, pero lo que realmente te saca el dolor y te permite estar parado todo el día o subir escaleras es la capacidad de tus tejidos, y eso te lo da la fuerza, no la flexibilidad. Si alguien disfruta elongar por placer, que lo haga, pero como herramienta terapéutica o preventiva no tiene sustento.

-Entonces... ¿cúales son las claves de un buen proceso?

-Para mí hay cuatro cosas no negociables: la fuerza, la constancia, la progresión y el optimismo. Es muy difícil que padezcas tu cuerpo si adoptas esas variables. En Load it no creo que hagamos nada misterioso. Solo nos aseguramos de que la gente venga, de que se sienta a gusto, de tener un lugar lindo, de dar buen servicio y de sentirnos desafiados por los objetivos de nuestros pacientes / clientes. Y yendo puntualmente a lo terapéutico, nos aseguramos de exponer aquellos segmentos o movimientos que duelen buscando adaptación y posiblemente un cambio en la sintomatología. No creemos en la medicina del gurú. Nuestra misión es empoderar a las personas porque los resultados dependen de su esfuerzo. solo estructuramos un sistema de ejercicio con seguimiento personalizado, bien dosificado con mucha calidez y buen servicio, empoderamos a la persona para que entienda que no somos nosotros quienes la curamos: los resultados dependen de lo que ella haga y sostenga. Al final del día, la comodidad mata, y la única forma de combatirla es con movimiento.

Para Zamboni es importante trabajar con peso libre, sin máquinas

-Hoy la industria del bienestar y la longevidad ofrece desde suplementos y transfusiones hasta botas de compresión, saunas y baños de hielo. ¿Qué pensás de toda esa oferta?

-Cuando vienen pacientes y me cuentan todo lo que consumen para la longevidad, siempre les digo lo mismo: lo que realmente te hace bien es gratis. Hay cuatro pilares básicos que no cuestan un peso: caminar, tomar agua, dormir bien y dejar las redes sociales. No logramos cumplir con esas cuatro cosas elementales y entonces necesitamos consumir algo para sentir que estamos haciendo algo por nuestra salud.

-Tu método exige mucho compromiso: hay entrevistas de admisión, no se puede faltar y el plan mínimo es de tres meses —o seis para mayores de 65 años—. ¿Por qué tanta rigurosidad?

-Porque entendimos que el verdadero problema de la gente era la falta de organización y constancia. El modelo de negocio de los gimnasios tradicionales es como el de los seguros: si todos los socios van el mismo día, el lugar colapsa porque no entran. Acá es al revés: si faltás, intentamos recuperar en el día o la semana tu sesión. Y si faltás de forma sostenida nos sentamos para explicarte que este lugar no es para vos. El gran enemigo de la salud es la intermitencia.