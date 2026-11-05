Competencia de CrossFit llega este fin de semana a la Ciudad de Buenos Aires

La 14.ª edición de SouthFit, una reconocida competición de Crossfit, se celebrará este fin de semana en el Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires. Un total de 1300 atletas participará del evento, que se realiza entre este viernes 6 y este domingo 8 de noviembre.

La competencia tendrá tres escenarios que funcionarán en simultáneo —uno por cada categoría— dentro del predio y reunirá a los deportistas que lograron clasificar tras superar la etapa remota previa, conocida como Qualifier Online. Allí, los participantes filmaron y enviaron los videos de sus rutinas para ser evaluados por el equipo de jueces del torneo.

El flyer promocional del evento

El certamen, llamado este año Atomik SouthFit Challenge 2026, incluirá por primera vez en su historia la entrega del Trofeo Atomik para reconocer a los ganadores de las tres categorías élite: masculino, femenino y grupo.

“Estamos muy felices de acompañar esta nueva edición de SouthFit como Main Sponsor. Este evento expresa lo que nos mueve como marca: acompañar a las personas que hacen del movimiento parte de su vida. En SouthFit, esa idea se vuelve concreta con Coreforce como calzado oficial y el Trofeo Atomik para reconocer a quienes se destaquen en la competencia”, afirmó al respecto Lucas Getti, gerente de Marketing de la empresa.

El auge del CrossFit

Nacido en Estados Unidos durante la década de 1970, el CrossFit es un entrenamiento que combina ejercicios funcionales con enfoque en la variedad y la intensidad. Incluye movimientos cotidianos como levantar, empujar o saltar, organizados en rutinas cambiantes de alta exigencia que combinan halterofilia, gimnasia y resistencia cardiovascular.

CrossFit surgió en los años 70 en los Estados Unidos MUSTAFA HUSSAIN - NYTNS

La expansión global del deporte comenzó hacia el año 2000, tras la apertura del primer gimnasio especializado en California. El creador de la disciplina comenzó a modificar sus rutinas añadiendo peso para mejorar el rendimiento físico, un método que luego adoptaron también atletas, policías, bomberos y militares.

Una sesión habitual de esta práctica dura aproximadamente una hora y se estructura en bloques: calentamiento, técnica o fuerza, entrenamiento principal de alta intensidad (WOD) y enfriamiento. También se adapta a niveles principiante, intermedio y avanzado, y se hace en espacios denominados “box” con equipamiento específico como barras olímpicas, discos, pesas rusas, cajas, sogas, máquinas de remo y bicicletas de aire.