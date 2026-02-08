No es CrossFit, es Hyrox. Cómo es el entrenamiento que genera masa muscular y es fácil de aprender

Hyrox ha ganado popularidad como una nueva disciplina de fitness centrada en la resistencia y la fuerza funcional, pero ¿en qué se diferencia realmente del CrossFit y qué beneficios aporta al cuerpo? Un especialista explica las características clave de cada metodología y cómo pueden ayudar a mejorar el rendimiento físico.

Esta práctica es una competición de ejercicio estructurada que combina carreras de distancia con estaciones de entrenamiento específicas, como trineo de arrastre, lanzamientos de balón medicinal, remo y empuje de trineo. Su formato es estandarizado, lo que permite comparar tiempos entre participantes de todo el mundo.

A diferencia del CrossFit, que se caracteriza por entrenamientos variados que cambian día a día (con énfasis en levantamientos olímpicos, ejercicios gimnásticos y movimientos funcionales complejos) Hyrox sigue un diseño repetible y medible, orientado a evaluar el rendimiento contra un estándar definido.

Como explica Vicente Javier Clemente, catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea, “lo interesante de estas disciplinas es que alejan el ejercicio de la rutina y lo acercan a la experiencia compartida, al logro personal y al bienestar integral”.

Su variedad obliga al cuerpo a adaptarse constantemente a estímulos nuevos Shutterstock

En el CrossFit, los entrenamientos (conocidos como WODs [Workout of the Day]) pueden incluir una amplia variedad de ejercicios y herramientas, desde pesos libres hasta saltos, parkour y gymnastic movements. La diversidad es parte de su filosofía: preparar al atleta para cualquier desafío físico imaginable.

Por su parte, Hyrox se enfoca más en resistencia cardiovascular y fuerza funcional repetitiva dentro de un contexto de carrera continua. Los participantes suelen recorrer 8 km divididos en tramos intercalados con estaciones que requieren fuerza o potencia, lo que genera una alta demanda metabólica sostenida.

En términos de preparación física, estos ejercicios pueden favorecer la mejora de la resistencia muscular y cardiovascular, así como la capacidad para sostener esfuerzos submáximos durante una hora o más. Esto lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una prueba de condición física global y repetible.

El CrossFit, en cambio, tiende a desarrollar habilidades amplias: potencia explosiva, velocidad, equilibrio, coordinación y flexibilidad, además de fuerza y resistencia. Su variedad obliga al cuerpo a adaptarse constantemente a estímulos nuevos, lo que puede traducirse en mejoras generales pero también requiere supervisión técnica rigurosa.

“El Hyrox es más repetible y medible, mientras que CrossFit es más técnico y variable. Pero no son excluyentes; de hecho, muchos deportistas practican las dos”, destacó el catedrático.

El especialista señala que ambas modalidades pueden fortalecer el cuerpo de formas complementarias: CrossFit más orientado a la adaptación a múltiples patrones de movimiento y Hyrox más centrado en rendimiento cardiovascular y fuerza funcional repetida. La elección depende de los objetivos del individuo y de su nivel de condición física.

Finalmente, recomienda que quienes se inician en cualquiera de las dos disciplinas lo hagan bajo supervisión profesional, con énfasis en técnica y progresión gradual para reducir el riesgo de lesiones. Integrar ambos enfoques también puede ser una estrategia efectiva para desarrollar un rendimiento físico más completo.