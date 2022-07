Cuáles son los alimentos que te mantienen hidratado

La hidratación es clave y cuando no se toma la suficiente cantidad de líquido necesario para generar sudor, se corre el riesgo de ser más propenso a sufrir un golpe de calor. La deshidratación puede ser causada por las altas temperaturas, pero también puede traer otros efectos colaterales como por ejemplo, los calambres.

El consumo de líquidos es crucial, pero la hidratación puede ir más allá del simple hecho de tomar agua. Si bien, se dice que todos necesitamos beber ocho tazas de agua por día para estar realmente hidratados, esta creencia fue boicoteada varias veces.

“Realmente no hay datos detrás de los ocho vasos de agua al día”, dijo el Dr. Dan Negoianu, nefrólogo de la Universidad de Pensilvania. Por ejemplo, “solo porque tu orina sea oscura, no significa que estés deshidratado”, agregó y aclaró que estar hidratados equivale a consumir la cantidad suficiente de líquidos hasta llegar al punto de no tener sed, y esa cantidad es relativa para cada persona.

Además del agua, son muchas las opciones que se pueden consumir para mantener una buena hidratación. Los expertos hacen hincapié en elegir los alimentos y bebidas que más te gusten, eso hará que los ingieras con frecuencia. A continuación, hay algunas sugerencias.

Buscá tus frutas, verduras y bebidas preferidas

“Creemos que necesitamos tomar agua de manera constante porque es algo que escuchamos con frecuencia”, dijo Tamara Hew-Butler, científica de medicina deportiva de la Universidad Estatal de Wayne y especialista en el equilibrio de líquidos. “Tenés que tomar tus ocho vasos: hidratate, hidratate, hidratate”.

Pero cualquier alimento o bebida que tenga contenido líquido será hidratante. “A tu cuerpo no le importa de dónde viene la hidratación, solo necesita líquido”, dijo la médica.

Las frutas y las verduras frescas son fuentes ideales de líquido porque no solo contienen alto contenido de agua, sino también fibra, que trae de la mano beneficios para la dieta y salud. El melón y la sandía son súper jugosos. Las frutillas, las naranjas, las uvas, los pepinos y el apio también están llenos de agua.

Las bebidas, en su más amplio sentido, también suelen hidratar. El jugo, la leche, el té y el café contienen líquidos que el cuerpo necesita. Por otro lado, las que presentan alto contenido de azúcar, pueden no ser la mejor opción nutricional, pero investigaciones demostraron que las que están endulzadas con azúcar pueden ser igual de eficientes que el agua ya que, actúan como suministros de líquidos para el cuerpo. Durante el verano, una buena opción son los postres congelados y los helados.

“Se puede alcanzar y hasta superar la ingesta diaria de líquidos que se necesita simplemente consumiendo bebidas y alimentos, sin tomar un solo vaso de agua”, dijo el Dr. Hew-Butler en un correo electrónico.

Las bebidas con cafeína también pueden ser hidratantes y aunque se la suele considerar como una sustancia diurética o deshidratante, se demostró que consumir café u otras bebidas con cafeína tiene aproximadamente los mismos efectos hidratantes o deshidratantes que tomar solo agua, en especial si su consumo es regular.

“Si de golpe se consume una cantidad significativa de cafeína, después de un largo período sin ella, se podría experimentar cierta sensación de deshidratación”, dijo Kelly Hyndman, investigadora de la Universidad de Alabama en Birmingham que estudia la función renal y la retención de líquidos. Por lo contrario, “la cafeína no causará deshidratación, al menos en los niveles que la gente suele consumir”, agregó.

No tengas miedo de los alimentos salados

“Probablemente haya escuchado que los alimentos salados deshidratan, pero eso no es estrictamente cierto”, dijo el Dr. Hyndman.

Nuestros cuerpos buscan de manera constante mantener un equilibrio entre la sal y el agua, y lo hacen con la ayuda de una serie de hormonas. Una de las más destacadas es la antidiurética o ADH.

“Cuando consumimos grandes cantidades de alimentos salados a la vez, nuestro cerebro secreta ADH, que a su vez le dice a nuestros riñones que retengan agua, evitando que orinemos el exceso de líquido. Al mismo tiempo, el cerebro segrega otra hormona, la vasopresina, que está relacionada con la sensación de sed. Juntas, todas estas hormonas indican que necesita más líquidos. Consumir demasiados alimentos salados solo es un problema si también ignora las señales de sed”, dijo el Dr. Hew-Butler.

Para todo aquel que esté en la búsqueda de alimentos sabrosos y que a la vez sean hidratantes, las aceitunas y los pepinos son opciones ideales, aunque es raro que las personas los consuman en grandes cantidades. Las sopas, especialmente con caldos a base de agua, también actúan como una buena fuente.

Pero lo que deshidrata en gran medida es el alcohol. “El alcohol suprime la ADH”, dijo el Dr. Hyndman. Entonces, cuando alguien lo consume, “no tiene esta hormona que le dice a su riñón que reabsorba agua” y cualquier líquido que ingiera, lo atravesará directamente.

Asegurate de que los niños, los ancianos y las personas con necesidades médicas se llenen

“La mayoría de los que decimos que estamos deshidratados probablemente no lo estamos”, dijo el Dr. Hyndman. Si bien es probable que haya algunas personas que tienen esta tendencia, “la mayoría están adecuadamente hidratadas o incluso un poco sobrehidratadas. Si se quejó de tener una vejiga pequeña, o simplemente está orinando con más frecuencia de lo que le gustaría, tal vez no necesite consumir tanto líquido, simplemente está fluyendo a través de usted”, agregó el médico.

“Quienes deben estar más pendientes de su hidratación son los niños, los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes”, dijo el Dr. Hyndman.

“El resto de nosotros simplemente necesitamos tomar un trago o comer alimentos llenos de líquido cuando tenemos sed”, sostuvo el Dr. Hew-Butler, y confiar en nuestros instintos. “No necesitamos pensar demasiado en ello”, agregó.

“Creo que la regla de ‘beber cuando tenga sed’ es algo contra lo que es difícil argumentar”, dijo el Dr. Negoianu, salvo por condiciones médicas o ambientes extremadamente hostiles que podrían causar una pérdida anormal de agua. “Cuando se trata de la cantidad de agua que necesitás, es como Ricitos de oro y los tres osos”. Así como Ricitos de Oro tuvo que decidir por sí misma qué alimento era el correcto, cada persona tiene que encontrar el nivel de hidratación que sea adecuado para si mismo.

Por Hannah Seo