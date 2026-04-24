El entrenamiento de pocos minutos que une mente y cuerpo y conquista a millones en redes

A fines del año pasado, India Gants (tiktoker con más de 300.000 seguidores) comenzó a compartir videos en los que se la veía haciendo “calentamientos inmersivos” o “entrenamientos interactivos”, una forma de entrenar el cuerpo que en el último tiempo se viralizó porque, además de ayudar a que uno se ponga en movimiento, divierte.

En el caso de Gants, su video con mayor visualizaciones (4,2 millones) sería uno en el que se muestra haciendo una “entrada en calor inmersiva” que consiste en hacer todo tipo de movimientos con los brazos y las manos al ritmo de animaciones que ve en la pantalla de su televisor. “¿Quién necesita una membresía para el gimnasio cuando existe esto?”, escribió en el posteo.

Entre los comentarios más destacados de su video y de otros que figuran bajo el #inmersivewarmup (calentamiento inmersivo, en español) se repiten frases como: “Me parto de risa. ¡Esto es divertidísimo!”, “¡Qué buena forma de combatir la depresión estacional, gracias!”.

Los videos varían por temática, es decir, hay para todos los gustos. Algunos tienen fondos negros y siluetas humanas dibujadas que van indicando al espectador lo que tiene que ir haciendo; otros se fusionan con el concepto de gamification y hacen creer que se está llevando a cabo una misión dentro de un videojuego; están los que simulan rutas de trekking o caminos por ambientes naturales para hacer sobre una cinta de correr o en bicicleta fija.

Inspirados en una sociedad que carece de tiempo, concentración o de disponibilidad para poner el cuerpo en movimiento como lo hacían los antepasados, estos videos ofrecen todo tipo de estímulos: música enérgica, visualizaciones, colores vibrantes, imágenes que cambian rápidamente.

Son una forma gratuita y lúdica de combatir el sedentarismo. Los entrenamientos interactivos e inmersivos están disponibles en plataformas como YouTube, TikTok, Dailymotion y también aparecen en reels de Instagram, solo que, en este último caso, son videos de pocos minutos. Se pueden hacer desde cualquier lugar, sin necesidad de equipo adicional ni de estar en un gimnasio. Lo único que exige la dinámica son dos cosas: una pantalla para reproducir el video y algo de espacio para moverse.

Otra forma de ejercitar

Rodrigo Parias, médico especializado en deportología infantojuvenil, señala que, aunque el nombre de esta metodología se asocie mayormente con el uso de dispositivos tecnológicos, el concepto es más amplio. “No es solo usar la tecnología, es también generar situaciones donde el deportista tenga que percibir, decidir y actuar (núcleo del entrenamiento cognitivo)”, dice.

Aunque para él “el mejor entrenamiento sigue siendo el más simple”, los ejercicios inmersivos pueden tener algunas ventajas en quienes los practican. Menciona como ejemplo aquellos en los que se interactúa con estímulos que cambian constantemente; en estos casos, asegura, pueden ser efectivos y complementarios al entrenamiento tradicional.

“A diferencia de las rutinas tradicionales que son más repetitivas y estructuradas, estos entrenamientos son dinámicos e impredecibles", añade. Y hace una advertencia: “Implican conocer previamente el movimiento o gesto deportivo que se practica”.

En estos ejercicios el practicante debe poder percibir, decidir y actuar sobre lo que muestra la pantalla Shutterstock

De acuerdo con Dominic King, médico especialista en medicina deportiva de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, los entrenamientos inmersivos e interactivos ganaron popularidad durante la pandemia de Covid-19. “Cuando los gimnasios cerraron, la gente no solo no dejó de moverse, sino que innovó. Estos ejercicios se convirtieron en la referencia, uniendo la actividad física con la diversión”, informa.

Mente y cuerpo

También considerados dentro del concepto de exergaming −fusión del ejercicio físico con entretenimiento digital que desafía activamente el cuerpo y la mente− encarnan la idea de que mantenerse sano debe ser accesible, alcanzable y, sobre todo, divertido, considera King.

Según explica, cuando alguien emprende una actividad que le divierte, puede reducir sus niveles de estrés. “Los videojuegos siempre han sido una forma de evasión, pero también de sanación. La naturaleza interactiva de este método puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo e incluso potenciar la función cognitiva”, afirma.

Algunos de ellos implican recorridos por entornos naturales Shutterstock

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology parece corroborar lo que King afirma. Los investigadores observaron a 433 estudiantes universitarios y examinaron los efectos directos de cinco tipos distintos de motivación para el ejercicio, entre ellos: motivación para la salud, para la apariencia, la diversión, la habilidad y la motivación social. La variable de la diversión, concluyeron, fue la que mayor efecto tenía en los participantes y en su salud mental.

“No olvidemos que entrenar no es solo alcanzar un buen estado físico, sino entretener y relacionarse, y este tipo de entrenamiento rompe con la rutina y propone desafíos constantes”, resalta Parias. En su experiencia, revela, pueden ayudar a mejorar la coordinación, el equilibrio, la velocidad de reacción y la concentración. Destaca además que “ayudan a integrar cuerpo y mente, algo que hoy es fundamental, sobre todo en niños y adolescentes”.

Respecto de si hay riesgos en su práctica, Parias responde que, tal como ocurre en otras actividades, puede conllevar peligros. Los principales que enumera son: querer ir rápido y descuidar la técnica; no hacer los movimientos correctamente y pensar que con estos ejercicios se reemplaza todo lo demás.

No reemplazan bajo ningún término los entrenamientos de tipo tradicional que son guiados por instructores y revisados por médicos especialistas. “El entrenamiento tradicional sigue siendo fundamental para el desarrollo de la fuerza, resistencia y técnica. El inmersivo suma dinamismo, adaptación, mayor conexión y anticipación frente a situaciones reales", los diferencia Parias. Lo mejor, asegura, no es elegir uno u otro, sino integrarlos inteligentemente.