¿Cuánto tiempo lleva arreglar un matrimonio? Dale a los Gottmans 7 días

Hace poco cuando salía apurada al trabajo a la mañana mi esposo Ben empezó a hablarme sobre un podcast que había escuchado sobre los efectos nocivos de la contaminación del aire, ajeno a los alaridos de nuestro hijo de 4 años que no encontraba las medias y al de 7 años que le estaba dando sus cereales de desayuno al perro.

Me surgía gritarle a Ben. En vez, me propuse hacer algo poco natural en mi: me “volví hacia él” para mirarlo de frente.

Era una estrategia que aprendí de un nuevo libro de John y Julie Gottman, los renombrados investigadores en matrimonios que afirman que pueden adivinar con más del 90 por ciento de precisión si la relación de una pareja durará y si serán felices, después de observarlos por sólo 15 minutos.

Ben, que es muy buen deportista, accedió a probar los ejercicios de “La receta del amor: 7 días para mayor intimidad, conexión y alegría”, para que pudiéramos fortalecer nuestro matrimonio y para que yo pudiera escribir sobre nuestra experiencia. Hemos estado juntos bastante felices durante 19 años, pero últimamente nos ha consumido la paternidad.

“Volverse hacia” es el truco de relación número 1 de los Gottman. Cuando un socio (en este caso, Ben) hace una “oferta de conexión” sincera, el otro socio tiene tres opciones: puede ignorar el alcance (dar la espalda); responder negativamente (volverse en contra); o reconocer la oferta positivamente (girar/volverse hacia).

“Digamos que le digo a John: ‘¡Guau, mira ese hermoso pájaro por la ventana!’”, ofreció Julie como ejemplo durante una llamada de Zoom “John puede ignorarme por completo. Él puede decir ‘¿Podrías dejar de intentar interrumpirme? Estoy leyendo.’ O puede decir, ‘¡Guau, sí!’”.

Un movimiento de cabeza, un toque, incluso un “hmm”, todo cuenta como volverse hacia.

Según los Gottman, esos pequeños momentos son depósitos en la cuenta bancaria emocional de una pareja, su “alcancía de amor”, a la que pueden recurrir en momentos de conflicto. Ben y yo pusimos los ojos en blanco ante la analogía, pero los Gottman tienen décadas de datos para respaldar la idea de que breves momentos de bondad y conexión pueden predecir la felicidad marital, gran parte recopilada en Gottman Love Lab, el centro de investigación pionero que John co-fundó en la década de 1980 en la Universidad de Washington para estudiar lo que hace que el amor romántico dure.

En uno de los experimentos más conocidos de los Gottman, invitaron a 130 parejas de recién casados a pasar un día en el laboratorio (diseñado para parecerse a un hogar acogedor) y rastrearon meticulosamente todas sus interacciones. Los Gottman los revisaron después de seis años y encontraron una división sorprendente: los que permanecieron juntos se miraron el 86 por ciento del tiempo en el laboratorio. Aquellos que terminaron divorciándose lo hicieron solo el 33 por ciento de las veces.

Este es el atractivo del último libro de los Gottman, y de su trabajo en general. No solo creen que han encontrado la base científica del amor duradero, sino que piensan que gran parte se reduce a lo amables que son las personas con sus parejas durante los pequeños momentos diarios.

“No importa cuán frenético sea el día, siempre hay oportunidades a las que recurrir”, escriben los Gottman. “Cuesta muy poco en términos de tiempo, y el pago es enorme”.

Esa mañana ocupada, puse su promesa a prueba. En lugar de ignorar a Ben o graznarle por su pésima sincronización, reuní un tibio: “eh”.

“Sí, pensé que lo encontrarías interesante”, dijo Ben, claramente complacido, y volvimos a acorralar a los niños.

Practicando lo que predican

John, de 80 años, es el experto en datos de los dos, ya que se formó como matemático en el MIT antes de pasar a la psicología. Se casó con Julie, de 71 años, en 1987. Ella también es psicóloga clínica, aunque se enfoca más en trabajar con pacientes. Ella es la tercera esposa de John; sus dos matrimonios anteriores terminaron debido a importantes problemas de incompatibilidad.

Juntos, son una máquina de contenido. John ha publicado más de 200 artículos de investigación y, entre ellos, han escrito más de 40 libros. La pareja también supervisa el Instituto Gottman, que ofrece talleres y materiales de capacitación para parejas y los más de 55,000 terapeutas que han sido certificados en sus métodos.

“Pienso en John Gottman como el padrino de algunas de las piezas más fundamentales de lo que son las intervenciones en las relaciones hoy en día”, dijo Sarah Whitton, profesora de la Universidad de Cincinnati y directora del Behavioral Health Center, que investiga Relaciones y salud psicológica.

“Creo que algunos científicos de las relaciones pueden resistirse un poco a algunas de las declaraciones simplificadas que hacen los Gottman a partir de la investigación”, agregó el Dr. Whitton. “Tendemos a decir las cosas mucho más tentativamente”.

Los Gottman tienden a hacer afirmaciones amplias y autoritarias: afirman, por ejemplo, que el 69 por ciento de los problemas de relación nunca se resuelven. O que existen cuatro estilos de comunicación que pueden presagiar el final de una relación (crítica, desprecio, actitud defensiva y obstruccionismo). Ese tipo de afirmaciones pueden sonar fuera de lugar en una conferencia de investigación, dijo la Dra. Whitton, pero admira la capacidad de los Gottman para hacer que sus hallazgos sean accesibles para las personas que buscan consejos prácticos.

“Personalmente utilizo sus enfoques todo el tiempo, no solo como terapeuta, sino también como persona en las relaciones”, dijo Rafaella Smith-Fiallo, trabajadora social clínica licenciada y terapeuta sexual y de parejas en St. Louis que se ha capacitado en el Método Gottman. “Los encuentro muy prácticos y directos”.

La pareja es, en muchos sentidos, su mejor caso de estudio, que ofrece un ejemplo realista de cómo es una relación próspera a largo plazo. Durante una mala racha al principio de su matrimonio, vieron a un terapeuta de parejas durante un puñado de sesiones, pero el consejero claramente prefería a John, dijo. (“¡Pensé que era una gran terapeuta!”, recordó John, sonriendo). Así que dejaron de ir y, en cambio, recurrieron a su investigación en busca de orientación.

“Tenemos conflicto. Tenemos peleas. Hay momentos en que no nos gustamos mucho”, dijo John. “Pero usamos estas herramientas, y con el tiempo realmente se han convertido en una segunda naturaleza”.

Se vuelven el uno hacia el otro “todo el tiempo”, dijo Julie. Cuando John está leyendo su Kindle y comparte algo en voz alta, Julie se detiene para escuchar. Si ella le pide que limpie algo en la casa, él dice que sí. Y son cariñosos. Durante nuestra entrevista en video desde su casa en Portland, Oregon, donde pasan tiempo para estar más cerca de su hija, yerno y nieto de 8 meses, Julie tocó suavemente el hombro de John al menos cinco veces.

Al igual que muchos expertos en relaciones, los Gottman recomiendan que las parejas tengan citas nocturnas regulares; no es negociable en su propio matrimonio.

“Cuando éramos más jóvenes y no teníamos mucho dinero, íbamos a un hermoso hotel en Seattle que tenía un vestíbulo fantástico con una gran chimenea de piedra y hermosos sillones suaves. Reclamábamos uno y fingíamos que éramos invitados”, dijo Julie. “Pediríamos un trago y hablábamos durante horas, simplemente haciéndonos grandes preguntas abiertas. Les preguntábamos: ‘¿Hay algo más que pueda hacer para mostrarte cuánto te amo?’”.

La pregunta era poética; las respuestas no lo eran. A menudo, Julie solo quería que John recogiera sus libros del suelo.

Durante la pandemia de Covid, la pareja se refugió en su residencia principal en la Isla Orcas, frente a la costa del estado de Washington. Ambos tuvieron Covid dos veces. Julie estaba tan enferma que tuvo que ir a la sala de emergencias, pero todavía miran los últimos dos años con cariño. Por primera vez en años, no viajaban para asistir a talleres o conferencias todo el tiempo.

“Tuvimos la oportunidad de experimentar todas las estaciones en la Isla de las Orcas y caminar juntos”, dijo John. Vieron misterios de asesinatos británicos y pasaron tiempo en su “sofá de abrazos”.

“Ha sido realmente maravilloso para nosotros”, agregó.

Pequeños cambios, grandes recompensas

Dejando a un lado su propia experiencia, los Gottman saben que los últimos años han afectado muchas relaciones y creen que su último libro, que escribieron durante la pandemia, llega en un momento importante para muchas parejas. Esperan que al destilar décadas de investigación en siete estrategias simples, su libro pueda ofrecer una intervención que sea fácil y divertida. No se requieren conversaciones difíciles, dicen los Gottman, que fue el punto de venta número uno para mi esposo.

Cada capítulo presenta un ejercicio específico de construcción de relaciones que puede ayudar en cualquier etapa de la relación, como tener un registro de 10 minutos durante el cual ambos socios preguntan: “¿Hay algo que necesites de mí hoy?” — que es la tarea del día 1.

Los demás: háganse una gran pregunta abierta; dedica tiempo a fijarte en las cosas que hace tu pareja a lo largo del día y agradécele; dar un cumplido real; pide lo que necesitas usando declaraciones con “yo”; pasar un día empacando tantos pequeños momentos de contacto como sea posible; y declarar una noche de cita.

Ben y yo encontramos algunas tareas más “divertidas” y útiles que otras. El ejercicio de preguntas fue esclarecedor y me recordó las conversaciones que tuvimos cuando empezamos a salir hace casi dos décadas. (Un mensaje sugerido: “Si pudieras convertirte en cualquier animal durante 24 horas, ¿cuál elegirías?” Ambos éramos delfines).

Otros ejercicios se sintieron más espinosos. El día 3, Ben y yo recibimos instrucciones de vigilarnos de cerca y notar todas las cosas positivas que ambos hacemos que tienden a pasar desapercibidas, y luego agradecernos mutuamente por ellas. Como madre que prepara los almuerzos y hace las valijas, lleva un registro del horario familiar y, en la mayoría de los casos, arropa a nuestros hijos por la noche, me molestó la idea de que necesitaba agradecer más a Ben. ¿Inmaduro de mi parte?¿Resentida también? Probablemente.

Pero esa es una limitación de buscar consejos sobre relaciones en un libro; no había nadie que pudiera ayudarnos a reflexionar sobre lo que estábamos aprendiendo, y algunas de las tareas prescritas nos estaban llevando a aguas emocionalmente turbias. ¿Había entendido mal el ejercicio? ¿Fue mi resistencia a reconocer los esfuerzos de Ben una señal de problemas más fundamentales que debemos abordar?

“Creo que los beneficios de leer un libro como este y hacer los ejercicios con tu pareja es que te hace pensar en tu relación y priorizarla, y puede ayudarte a resolver algunos problemas”, dijo Galena Rhoades, una clínica. psicóloga y profesora investigadora de la Universidad de Denver. “Pero también puede ayudarlo a reconocer dónde o cuándo necesita obtener más apoyo”.

El Dr. Whitton estuvo de acuerdo en que existen límites en lo que algunas parejas pueden arreglar por sí mismas, y que probar nuevas relaciones y habilidades de comunicación puede sonar mucho más simple en el papel que en la vida real.

“Hay algunas investigaciones que muestran que las parejas tienen mucho más éxito en la adquisición de una habilidad si la practican, reciben alguna orientación o retroalimentación correctiva, y luego vuelven a practicarla”, dijo. “Creo que a veces existe el peligro de intentar hacerlo por tu cuenta”.

Cuando terminó nuestra semana, Ben y yo notamos algunos cambios. Estábamos siendo más cariñosos físicamente, lo cual era bueno. Y estábamos siendo deliberados acerca de reconocernos durante momentos fugaces a lo largo del día, algo que surgió de manera más natural al principio cuando no todo se trataba de trabajo o niños.

Una semana no transformó nuestra relación, pero la revitalizó. Nos recordó que no importa cuán ocupados estemos, en realidad tenemos suficiente tiempo para ser amables unos con otros.

Los Gottman lo piensan de esta manera: una relación es una taza de té que puedes saborear como quieras. Puedes usar sal, o puedes optar por azúcar.

“Eso es todo lo que realmente estás haciendo, cuando agregas estas pequeñas cosas a tu día”, escriben. “Poner un poco de azúcar en tu relación para hacerla más y más dulce”.