Daniel Stamboulian, sobre las vacunas Pfizer: “Estaba todo listo para poder comprar en julio”

El director médico de Stamboulian Servicios de Salud y presidente de Funcei, Daniel Stamboulian, dio detalles sobre sus negociaciones con la empresa estadounidense Pfizer y contó que su firma estuvo cerca de adquirir dosis. “Luego, pasó lo que pasó”, dijo.

“Nosotros teníamos todo programado y habíamos hablado con Pfizer, y nos habían dicho que en julio probablemente ellos podrían empezar a vender a entidades como las nuestras, pero después... vio lo que pasó con Pfizer”, dijo Stamboulian en declaraciones a Daniel Santa Cruz y Daniela Hacker en “Cara y Cruz”, por Radio de la Ciudad.

Según reveló, el hecho de que las vacunas puedan ser compradas únicamente por el Estado los angustió. Y recordó: “A nosotros nos lo dijeron más o menos hace tres meses, previo al problema que hubo, que el Gobierno no sé qué problema tuvo que no pudo concretar la compra de las vacunas de Pfizer. Nosotros íbamos a recibirla porque nos habían dicho que en julio iban a venderla, aparte de al Gobierno, a entidades como las nuestras. La verdad que me dio mucha pena porque estábamos entusiasmados”.

Stamboulian también se refirió a la vacuna que se está produciendo en Cuba y destacó que “ellos tienen un buen laboratorio y aparentemente están haciendo una plataforma que puede ser muy interesante”, aunque aclaró que “están en los momentos iniciales”. Asimismo, subrayó que “todavía falta mucho” porque tiene que estar en fase 3. Y estimó: “Creo que realmente va a pasar más de un año para que puedan decir que tienen la vacuna”.

También, el experto destacó el trabajo de la vacuna de Moderna y contó que están intentando presentarla ante la Anmat para que se apruebe en la Argentina. “Es una vacuna muy atractiva y podría ser muy útil para traerla”, agregó.

Por último, elogió la vacuna de Johnson & Jonhson, a la que definió como “una muy buena vacuna” y pronosticó. “Creo que se va a incorporar próximamente en mucha cantidad para nuestro país. Estamos muy cerca de poder hacerlo”.

