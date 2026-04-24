10 alimentos que puede incluir en su dieta para tener una piel hidratada y bien nutrida

La composición de la dieta influye en procesos relacionados con la hidratación de la piel y la protección frente al envejecimiento celular.

De acuerdo con la nutricionista Mounia Boulanouar, citada por el sitio Notre Temps, la inclusión de vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos específicos en la alimentación diaria está vinculada con la producción de colágeno y la reducción del impacto de los radicales libres.

Entre los nutrientes mencionados se encuentran vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos omega 3, 6 y 9, los cuales forman parte de una dieta orientada a apoyar funciones relacionadas con la piel. Según la especialista Mounia Boulanouar, estos elementos contribuyen a procesos como la síntesis de colágeno y la protección frente a la acción de los radicales libres.

En relación con la prevención de la sequedad cutánea, se plantea la incorporación frecuente de alimentos ricos en grasas saludables. Se mencionan opciones como el pescado graso al menos dos veces por semana, la palta, las semillas oleaginosas y aceites vírgenes, con el objetivo de aportar lípidos asociados a la estructura de la piel.

Las fuentes vegetales con aporte antioxidante incluyen distintos grupos de frutas y hortalizas. Entre ellas se señalan la zanahoria por su contenido de betacaroteno, el morrón, frutas exóticas y cítricos por su aporte de vitamina C, además de los frutos rojos asociados a flavonoides.

La incorporación de alimentos ricos en grasas saludables como la palta previene la sequedad cutánea FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

En el análisis de micronutrientes relacionados con el envejecimiento cutáneo se incluyen los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, polifenoles, betacaroteno y vitamina C. También se incorporan la vitamina B5, la biotina (B8) y el selenio, presente en alimentos como nueces o castañas de Brasil. La biotina, además, se relaciona con funciones vinculadas al cabello.

Micronutrientes y componentes estructurales de la piel

En cuanto al colágeno, se indica que el tuétano o caracú es una de las pocas fuentes directas de esta proteína. Otros alimentos no lo contienen de forma directa, pero pueden favorecer su síntesis, como aquellos de origen animal con aminoácidos, los pescados ricos en omega 3 y los alimentos con vitamina C.

Respecto al ácido hialurónico, se señala que el tuétano o caracú también es una fuente directa. Este componente se asocia con la hidratación de la piel y, fuera de ese caso, su producción puede verse estimulada mediante el consumo de alimentos con alto contenido de vitamina C.

El proceso de glicación se describe como la unión de azúcares con colágeno y elastina, lo que se asocia con la formación de arrugas. Por esta razón, se plantea la reducción del consumo de azúcar y productos ultraprocesados, junto con la preferencia por alimentos frescos, crudos o cocidos a baja temperatura.

Los pescados grasos como la sardina son fuentes de omega 3 vinculadas a la hidratación de la piel y la protección frente a la degradación del colágeno

Lista de 10 alimentos priorizados

La especialista Mounia Boulanouar presentó una selección de diez alimentos relacionados con el retraso de procesos de envejecimiento. La lista incluye:

1. El tomate: se asocia con su contenido de licopeno, un carotenoide con función antioxidante. La cocción puede aumentar la biodisponibilidad de este compuesto.

2. Los pescados grasos: incluye salmón, sardina y arenque, fuentes de omega 3 vinculadas a la hidratación de la piel y la protección frente a la degradación del colágeno.

3. La guayaba: se destaca por su aporte de vitamina C, nutriente presente también en pimiento, perejil, kiwi y cítricos.

4. La astrágala: planta utilizada en infusiones o suplementos, relacionada con la activación de telomerasas y el mantenimiento de telómeros.

5. El té verde: contiene EGCG, una catequina con actividad antioxidante vinculada a la protección celular.

6. La uva: aporta resveratrol, compuesto concentrado en su piel y asociado a la protección frente a radicales libres.

7. Las carnes magras y los huevos: se mencionan por su aporte de aminoácidos como glicina y prolina, además de compuestos relacionados con la formación de colágeno.

8. Las nueces: contienen polifenoles con actividad antioxidante vinculada al estrés oxidativo.

9. La zanahoria: destacada por su contenido de betacaroteno, precursor de la vitamina A.

10. Los frutos rojos: incluyen frutillas, frambuesas, grosellas negras y moras, asociados a flavonoides como antocianidinas.