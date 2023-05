Daniel Tangona revela las claves para estar en forma y alcanzar una vida saludable

escuchar

Referente del fitness y el bienestar, su nombre tiene alcance internacional. Autor de los libros “Las excusas engordan” y “Un camino sin excusas”, está próximo a lanzar “Por qué nos cuesta tanto si nos hace bien” el viernes 12 de mayo en la Feria del Libro. Pero la trayectoria de Daniel Tangona no se limita solo a escribir. Certificado como Coach Profesional, se capacitó en las prestigiosas Universidades de Yale y Harvard en los Estados Unidos y en Torcuato Di Tella. Además ee recibió de entrenador personal en la Universidad de Miami. Es que si hay algo que lo caracteriza es la pasión por su vocación, esa que lleva a las personas a sacar lo mejor de sí mismas y encontrar su mejor versión.

Con un enfoque holístico e integral, “Tango”, como le dicen en su entorno, guía a sus alumnos de manera personalizada teniendo en cuenta el estado emocional, la nutrición, las necesidades y sus limitaciones. Gran motivador y maestro asegura: “La mejor inversión somos nosotros mismos. Una vez que la salud no acompaña, se apaga todo”, durante su charla con los suscriptores en el tercer encuentro del nuevo ciclo “LN + Cerca Bienestar”, moderado por la periodista de LA NACION, María Ayuso. A través de este espacio exclusivo se busca conectar con el lado bueno de la vida y con aquello que nutre y genera armonía.

Con su vasta trayectoria e impulsado por las ganas de difundir sus conocimientos y experiencia adquirida en el campo del fitness, Tangona responde las dudas e inquietudes de quienes quieren empezar a moverse, pero aun no encuentran la manera de hacerlo. Además da las claves para estar en forma y alcanzar una vida saludable.

Basta de excusas

El sedentarismo es un gran problema del mundo moderno: muchos pasan interminables horas sentados frente a la computadora y cuando terminan, los invade el cansancio producto de una jornada laboral demandante y exigente. Por lo tanto, por miedo a fracasar, por falta de tiempo o de motivación, ponerse las zapatillas y salir a entrenar, no siempre resulta fácil. Y si bien son muchos los que tienen la ilusión de hacerlo, no saben por dónde arrancar y lo postergan.

Daniel Tangona junto con María Ayuso, periodista y moderadora del tercer encuentro del ciclo LN+Cerca Bienestar, exclusivo para suscriptores Santiago Filipuzzi

En este sentido, Tangona alienta a todos a moverse, no importa dónde ni de qué forma: “Mucha gente está preocupada porque tiene una carga laboral tan alta que le queda poco tiempo para salir a hacer ejercicio, otros, por ejemplo no pueden pagar un gimnasio”, menciona. Por esta razón, propone no quedarse pegados a excusas y buscar pequeños momentos para levantarse de la silla y desplazarse: “Si tenés que hablar por teléfono hacelo caminando; en vez de tomarte el ascensor subí por escaleras, estirate, hacé sentadillas, salí a dar una vuelta después de almorzar. No hace falta entrenar fuerte. Lo importante es incorporar paulatinamente hábitos y costumbres saludables”, revela el coach.

A lo largo de la charla, una de las inquietudes más frecuentes de los lectores, fue si durante la tercera edad es tarde para cambiar el estilo de vida y arrancar hábitos nuevos. “Nunca es tarde para empezar a ejercitarse”, comenta Tangona y advierte: “No tiene que ver con la edad sino con la actitud. La gente envejece porque deja de moverse, porque empieza a comer menos y reducir el consumo de agua. El que no se mueve se oxida”.

Al respecto, para el entrenador no hace falta hacer grandes cosas, mas bien, sugiere ir de a poco, escuchando al propio cuerpo, sin exigirse de más. Pero destaca que debe haber disciplina y constancia en la actividad que se elija. “Podés empezar por levantarte de la silla o del sillón una vez y volverte a sentar. Al día siguiente lo repetís dos veces y así sucesivamente”, cuenta el entrenador.

Consultado sobre cómo encontrar la motivación, Tangona explica que el secreto está en formar hábitos: “Aunque cueste generarlos, una vez que lo lográs, empiezan a trabajar para vos”, dice. Pero, ¿qué pasa los días en que no tenés energía? “Hay que moverse igual. Este es el único camino para aprender a ser constantes y la verdad es que el cuerpo necesita orden y disciplina”, revela.

Qué actividad elegir

La encargada de dar el pie para iniciar este tema fue la periodista de LA NACION, Mariana Arias, que según dijo, es una fiel corredora: “Se dice que las personas tienen que hacer las actividades que más les gustan y se sientan cómodas, pero ¿qué ejercicio conviene cuando superás los 50 años?”.

Sin tapujos ni restricciones, Tangona responde que hay que hacer todo dentro de lo que es la lógica de la edad. “Cada cual a su medida y llevando un control de la frecuencia cardíaca mínima y máxima, puede hacer lo que prefiera”, cuenta. En este camino, sugiere alternar actividades aeróbicas con levantamiento de pesas porque para estar protegido hace falta tener fuertes los músculos y “eso se consigue haciendo ejercicios con carga”.

Tangona sugiere alternar actividades aeróbicas con levantamiento de peso para fortalecer los músculos Shutterstock

En este camino de búsqueda, si hay algo a tener en cuenta, es que no todos pueden hacer la misma actividad aeróbica porque cada persona es un universo distinto y las disciplinas que le hacen bien a una pueden no ser útiles para otra. Por esta razón, el entrenador advierte acerca de elegir una en la que no se sufra. Así, brinda algunas opciones de actividades poco convencionales.

En primer lugar le rinde culto al baile: “¿Nunca tomaron en cuenta bailar?”, pregunta y continúa: “Siempre digo que danzar y escuchar música libera las emociones. Además de ser un trabajo cardiovascular, tiene un efecto de mindfulness porque requiere estar concentrado en la coreografía”.

Otra alternativa que propone es caminar con pesas: “Durante la caminata puedo frenar y hacer diez push ups, seguir y hacer unas sentadillas, seguir y hacer estocadas, abdominales”, cuenta. Según dice, se trata de un entrenamiento que combina musculación con cardio y si se hace durante 30 a 40 minutos, “estás completo”, precisa. Es decir que “con media hora hecha a consciencia, no necesitás más porque cuando hacés de más, terminás dejando”, confiesa Tangona. Frente a esta práctica, el coach aconseja que para que sea eficiente hay que sentir jadeo, algo de taquicardia y sudoración.

Escuchar música y bailar libera emociones shutterstock - Shutterstock

También halaga al boxeo, una actividad que descarga tensiones acumuladas y al mismo tiempo fortalece los músculos. En términos de “Tango”, este ejercicio es “el mejor ansiolítico de la historia” y explica que se lo suele dar a sus alumnos al finalizar una clase. ”Es un camino de ida, libera energía y endorfinas”, señala.

Asesorarse

Si bien cualquiera que lo desee se puede iniciar en el mundo del fitness, hay ciertos aspectos a tener en cuenta para hacer de este camino uno sin tropiezos, de disfrute y que se pueda sostener en el tiempo. Para Tangona, es importante consultar con un profesional médico y deportivo antes de arrancar una actividad: “Es necesario hacerse chequeos preventivos para evitar lesiones y saber en qué condiciones de salud se está”. Luego, con los resultados sobre la mesa, el siguiente paso es realizar un plan de entrenamiento donde se establezcan los parámetros y las condiciones de la actividad a realizar. “A un hipertenso por ejemplo, no lo puedo hacer levantar peso”, menciona.

Otro de los pilares, subraya Tangona, es estar guiados y acompañados por un entrenador, pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir uno?, se cuestionaron los lectores. “La clave es buscar a alguien que tenga una mirada holística e integral, que te saque de tu zona de confort, pero de manera cuidada, no es la idea que al día siguiente termines roto y no te puedas mover”.

Para el entrenador, la actividad física debe formar parte de la vida cotidiana de las personas sin importar la edad ya que trae infinitos beneficios: “Entrenar es cuidarse a uno mismo, es tomar consciencia personal, es sentir los músculos y que se te vayan los dolores, es prevenir el envejecimiento”, comenta. Sin embargo, lo que no se puede pretender es que los resultados lleguen rápido, mas bien se trata de un trabajo a largo plazo que demanda dedicación y compromiso durante todo el año.

No obstante, para alcanzar el bienestar no solo basta con entrenar. Tal como precisa el coach, el secreto también radica en la nutrición, es decir en llevar a cabo una alimentación saludable y acorde a los requerimientos de cada uno y donde se priorice una buena hidratación a base de agua mineral.

La meditación es otro de los ejes para el desarrollo personal que sugiere el coach. Y asegura que es importante definir qué se quiere y explotar el potencial. “En este combo está la llave para tener calidad de vida y la única limitación sos vos; por eso es fundamental agarrar el timón”, remata Tangona.