LA NACION

Las mujeres ante el desafío de dejar de vivir exclusivamente en el hacer para conectar con el ser

En una cultura que exige productividad constante, cada vez más mujeres buscan reconectar con una dimensión cíclica que atraviesa tanto la etapa fértil como la menopausia

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Gabriela Raggi
Recuperar lo femenino es una necesidad biológica, energética y espiritual
Recuperar lo femenino es una necesidad biológica, energética y espiritualPeopleImages - Shutterstock

Recuperar lo femenino no es un eslogan; es una necesidad biológica, energética y espiritual. Como mujeres, somos seres cíclicos, y nuestra biología —lejos de ser una limitación— es un portal hacia una sabiduría que durante siglos fue desvalorizada y reducida a estereotipos.

Vivimos en una cultura que rinde culto a la linealidad, exigiéndonos ser constantes, productivas y eficientes las 24 horas del día. Sin embargo, para muchas mujeres, esa demanda de sostener un ritmo invariable suele traducirse en agotamiento, insatisfacción y una profunda desconexión con su propia naturaleza. El mundo actual nos ha empujado a funcionar desde una energía que prioriza el resultado sobre el proceso, alejándonos de la idea de que existen tiempos internos distintos, momentos de expansión y otros de repliegue, espacios para hacer y también para escuchar.

El ciclo femenino es mucho más que un proceso fisiológico ligado a la fertilidad. Incluso en la menopausia, el movimiento interno continúa: el cuerpo deja de menstruar, pero la ciclicidad permanece como una dinámica emocional, energética e intuitiva que acompaña toda la vida.

En ese recorrido habitan tres grandes fuerzas: la creatividad, el deseo y la conexión profunda con la intuición. Mes a mes —o etapa tras etapa— atravesamos distintos estados internos que impactan en lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Así como la luna recorre sus fases, también nosotras transitamos momentos de introspección, impulso, expansión y sensibilidad. Algunas tradiciones los representan a través de arquetipos: la “Bruja” del sangrado y la intuición, la “Virgen” de la claridad y el inicio, la “Madre” de la realización y la abundancia, y la “Anciana Sabia” de la sensibilidad y la escucha profunda.

Biografía del alma: la técnica que ayuda a cortar patrones dañinos y a romper cargas negativas

Cuando ignoramos este movimiento natural e intentamos forzar una linealidad artificial, el conflicto deja de ser solamente social para volverse íntimo y silencioso. Las heridas personales, los mandatos heredados y las experiencias traumáticas actúan muchas veces como nudos que impiden escuchar la propia voz.

Sanar hoy implica trascender viejas polaridades y recuperar una relación más integrada con nuestro ritmo y nuestra esencia. Tal vez el gran desafío contemporáneo sea dejar de vivir exclusivamente en el hacer para volver a habitar el ser. Convertirnos en soberanas de nuestras propias experiencias, entendiendo que el malestar no siempre es un problema a corregir, sino también una señal de transformación.

Sanar hoy implica trascender viejas polaridades y recuperar una relación más integrada con nuestro ritmo y nuestra esencia
Sanar hoy implica trascender viejas polaridades y recuperar una relación más integrada con nuestro ritmo y nuestra esenciaGetty Images

En los últimos años crecieron los espacios que buscan acompañar este proceso desde una mirada integradora, combinando conciencia corporal, meditación, trabajo emocional y reflexión grupal. En esa línea, durante junio comenzará en Fundación Columbia un ciclo de encuentros sobre Energía Sagrada Femenina orientado a mujeres de todas las edades —tanto en etapa fértil como en menopausia—, con propuestas vinculadas a los arquetipos femeninos, la memoria emocional, el registro de la propia ciclicidad y la conexión con su esencia álmica.

Porque cuando una mujer recupera su vínculo con su energía interna y su soberanía espiritual, no solo transforma su vida personal: también modifica el modo en que habita el mundo y se vincula con los demás.

La autora es terapeútiva holística, especialista en Energía Sagrada Femenina y docente de Fundación Columbia.

Por Gabriela Raggi
salud
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Salud
  1. Qué es, cuál es su función y por qué recomiendan bajar sus niveles
    1

    Qué es el cortisol, qué función cumple esta hormona y por qué recomiendan bajar sus niveles

  2. La molécula protagonista en terapias de longevidad
    2

    Contra el envejecimiento: NAD+, la molécula protagonista en terapias de longevidad

  3. Por qué ya no alcanza con hacer solo abdominales
    3

    La revolución del core: por qué ya no alcanza con hacer solo abdominales

  4. ¿Creías que la vacuna de la gripe solo te protege contra tener fiebre, tos y sentirte mal?
    4

    Derribando mitos. ¿Creías que la vacuna de la gripe solo te protege contra tener fiebre, tos y sentirte mal?