Las mujeres ante el desafío de dejar de vivir exclusivamente en el hacer para conectar con el ser

Recuperar lo femenino no es un eslogan; es una necesidad biológica, energética y espiritual. Como mujeres, somos seres cíclicos, y nuestra biología —lejos de ser una limitación— es un portal hacia una sabiduría que durante siglos fue desvalorizada y reducida a estereotipos.

Vivimos en una cultura que rinde culto a la linealidad, exigiéndonos ser constantes, productivas y eficientes las 24 horas del día. Sin embargo, para muchas mujeres, esa demanda de sostener un ritmo invariable suele traducirse en agotamiento, insatisfacción y una profunda desconexión con su propia naturaleza. El mundo actual nos ha empujado a funcionar desde una energía que prioriza el resultado sobre el proceso, alejándonos de la idea de que existen tiempos internos distintos, momentos de expansión y otros de repliegue, espacios para hacer y también para escuchar.

El ciclo femenino es mucho más que un proceso fisiológico ligado a la fertilidad. Incluso en la menopausia, el movimiento interno continúa: el cuerpo deja de menstruar, pero la ciclicidad permanece como una dinámica emocional, energética e intuitiva que acompaña toda la vida.

En ese recorrido habitan tres grandes fuerzas: la creatividad, el deseo y la conexión profunda con la intuición. Mes a mes —o etapa tras etapa— atravesamos distintos estados internos que impactan en lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Así como la luna recorre sus fases, también nosotras transitamos momentos de introspección, impulso, expansión y sensibilidad. Algunas tradiciones los representan a través de arquetipos: la “Bruja” del sangrado y la intuición, la “Virgen” de la claridad y el inicio, la “Madre” de la realización y la abundancia, y la “Anciana Sabia” de la sensibilidad y la escucha profunda.

Cuando ignoramos este movimiento natural e intentamos forzar una linealidad artificial, el conflicto deja de ser solamente social para volverse íntimo y silencioso. Las heridas personales, los mandatos heredados y las experiencias traumáticas actúan muchas veces como nudos que impiden escuchar la propia voz.

Sanar hoy implica trascender viejas polaridades y recuperar una relación más integrada con nuestro ritmo y nuestra esencia. Tal vez el gran desafío contemporáneo sea dejar de vivir exclusivamente en el hacer para volver a habitar el ser. Convertirnos en soberanas de nuestras propias experiencias, entendiendo que el malestar no siempre es un problema a corregir, sino también una señal de transformación.

Sanar hoy implica trascender viejas polaridades y recuperar una relación más integrada con nuestro ritmo y nuestra esencia Getty Images

En los últimos años crecieron los espacios que buscan acompañar este proceso desde una mirada integradora, combinando conciencia corporal, meditación, trabajo emocional y reflexión grupal. En esa línea, durante junio comenzará en Fundación Columbia un ciclo de encuentros sobre Energía Sagrada Femenina orientado a mujeres de todas las edades —tanto en etapa fértil como en menopausia—, con propuestas vinculadas a los arquetipos femeninos, la memoria emocional, el registro de la propia ciclicidad y la conexión con su esencia álmica.

Porque cuando una mujer recupera su vínculo con su energía interna y su soberanía espiritual, no solo transforma su vida personal: también modifica el modo en que habita el mundo y se vincula con los demás.

La autora es terapeútiva holística, especialista en Energía Sagrada Femenina y docente de Fundación Columbia.