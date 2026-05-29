Más de 140 recuperadores urbanos de Mendoza pasaron del basural al reciclaje formal

Carla Lucero creció en el basural de Puente de Hierro, en Guaymallén, Mendoza. Desde chica acompañaba a su familia a juntar materiales reciclables en condiciones que ella misma describe como difíciles: sin horarios fijos, sin elementos de protección, sin reconocimiento. Hoy, en cambio, trabaja como promotora ambiental dentro de una cooperativa formal, recorre el barrio concientizando a los vecinos sobre la separación en origen y tiene tiempo para su familia. “Es más digno, más seguro”, dice.

La historia de Lucero es la de más de 140 recuperadores urbanos que, tras el cierre del basural a mediados de 2025, encontraron en el programa Recuperadores una salida que no implicó perder el trabajo, sino transformarlo. La iniciativa, desarrollada en conjunto por CCU Argentina, Danone y Fundación Avina junto al Municipio de Guaymallén, acompañó la transición de estos trabajadores hacia esquemas cooperativos con mejores condiciones laborales, capacitación técnica y protección formal.

Del basural al circuito organizado

El cierre de Puente de Hierro fue una decisión que, sin una estrategia de reconversión, podría haber dejado sin sustento a cientos de familias. El programa Recuperadores intervino para que eso no ocurriera: trabajó junto a las cooperativas locales para garantizar que los recicladores de base no quedaran afuera del nuevo sistema, sino que se convirtieran en sus protagonistas.

El municipio de Guaymallén jugó un rol clave, aportando infraestructura, logística y herramientas para acompañar el proceso. El resultado fue la incorporación de los trabajadores a circuitos de clasificación, recuperación y promoción ambiental en espacios organizados y seguros.

“El reciclaje no puede pensarse sin las personas que hacen posible que ese circuito funcione todos los días. La circularidad sólo puede consolidarse si incorpora una mirada social que reconozca y visibilice el trabajo de los recuperadores urbanos”, señaló Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

Desde 2011 el programa Recuperadores permitió reciclar más de 300 mil toneladas de materiales en Argentina.

Una apuesta por la economía circular inclusiva

El programa Recuperadores existe desde 2011 y actualmente transita su cuarta fase. Hoy acompaña a 43 cooperativas en 40 ciudades del país y, desde sus inicios, ya llegó a más de 6.700 trabajadores y permitió recuperar más de 300 mil toneladas de materiales reciclables en Argentina.

La propuesta parte de una convicción compartida entre las tres organizaciones: que la sustentabilidad no puede pensarse únicamente en términos ambientales. “Formalizar el trabajo de los recuperadores urbanos y fortalecer sus oportunidades permite avanzar hacia modelos más sostenibles e inclusivos”, afirmó Diego Buranello, Director de Asuntos Corporativos de Danone Cono Sur.

Desde Fundación Avina, en tanto, destacaron que “la inclusión de los recuperadores urbanos en sistemas formales de reciclaje genera un impacto que va más allá de lo ambiental: transforma las condiciones de trabajo, fortalece el reconocimiento social y abre nuevas oportunidades para las familias”.

El vecino como parte del cambio

Uno de los efectos menos visibles —pero igual de relevantes— del proceso fue el fortalecimiento del vínculo entre las cooperativas y la comunidad. A medida que los recuperadores comenzaron a trabajar de manera más organizada y visible, vecinos y comercios del área empezaron a involucrarse más activamente en la separación en origen, mejorando tanto la cantidad como la calidad de los materiales recuperados.

Lucero, que recorre hoy las calles de su barrio como promotora ambiental, es parte de ese cambio. Su historia condensa lo que el programa busca demostrar: que el reciclaje inclusivo no es solo una política ambiental, sino también una herramienta concreta de transformación social.

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