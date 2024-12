Desafíos fitness: qué tan efectivo es entrenar nada más que 30 días

Los “desafíos fitness” revolucionan la manera de entrenar y se cuelan como una alternativa para aquellos que buscan resultados rápidos. Influencers y personal trainers alrededor del mundo, ofrecen programas cortos (presenciales y virtuales), para hacer en una semana o 30 días. En el último tiempo se han popularizado y suman cada vez más adeptos.

A nivel local, una de sus principales partidarias es la instagramer Julieta Puente. Durante la cuarentena de 2020, empezó a dar clases a través de su cuenta de Instagram que hoy junta casi un millón de seguidores. Su éxito fue tal, que ahora ofrece desafíos de 21 días para ejercitar todo el cuerpo a través de su canal de Youtube.

Chloe Ting, por ejemplo, referente internacional de origen asiático, tiene un promedio de dos millones de seguidores en Instagram y su propuesta se basa en challenges (también a través de Youtube y su página web), específicos para trabajar de forma intensiva cada zona del cuerpo.

Estos retos surgieron para promover la actividad física e incentivar a las personas a crear rutinas saludables. Orientadas a un público de todos los niveles y edades, son muchas las controversias que giran a su alrededor y que ponen en tela de juicio su eficacia.

Para Alejandro Mezzarapa, reconocido preparador físico y director de Beonebaires, en menos de 30 días el cuerpo no cambia. “Lo único que se puede generar es una sensación de bienestar”, añade y resalta que los resultados dependerán de la constancia y las ganas con las que se entrene y especifica que suelen verse a partir de los cuatros meses aproximadamente.

Por su parte, el médico deportólogo y presidente de la Asociación de Médicos Deportólogos de Argentina, Luís Víctor Parrilla, comenta que para realizar actividad física, hay que contar con una adecuada planificación y metodología. “Los entrenamientos tienen que basarse en la fundamentación científica y deben tener en cuenta la condición de salud de cada persona”, remarca el especialista. Es decir, no todos están aptos físicamente para hacer lo mismo.

Los "desafíos fitness" buscan promover la actividad física e incentivar a las personas a crear rutinas saludables UfaBizPhoto

En cuanto a trabajar los músculos por separado, es decir, por etapas, este médico resalta que “el deporte debe ser entendido de manera integral, donde se pongan a prueba todas las áreas del cuerpo en el mismo momento y no de manera aislada y esporádica”.

Una cuestión de hábitos

Al tratarse de planes exprés, con fecha de inicio y de fin, “no hay objetivos claros y no podemos medir con exactitud los avances personales”, dice Mezzarapa. Por ende, remarca que uno de los mayores problemas que conllevan estos desafíos es que no fomentan la motivación. “Para estar incentivados necesitamos tener metas a largo plazo, que sean claras y adecuadas, así podremos ver los avances en el camino”, comenta el entrenador. Por ello, no debería haber una fecha de caducidad, mas bien, el ejercicio tendría que poder sostenerse indefinidamente.

Muchos de estos challenges que proponen transformaciones en tiempo récord se tornan inalcanzables y a veces conducen a la frustración y el abandono por no ver materializado de manera inmediata aquel cuerpo anhelado.

Aun así, Mezzarapa destaca un punto a favor: “La realidad es que hay mucha gente a la que le puede servir para engancharse en algo que no tenía la costumbre o que no estaba acostumbrada. En algunos casos, estos desafíos pueden ser un empujón o puntapié para arrancar algo nuevo”. En este sentido, el entrenador reflexiona: “Quizás la satisfacción que genera este proceso se puede convertir en una duradera”.

Los especialistas remarcan que hay que tener especial cuidado en no fatigar al cuerpo de golpe 4 PM production

Desde National Institutes of Health (NIH por sus siglas en inglés), afirman que la consolidación de un hábito es relativa a cada persona. Según explican, dependerá de la cantidad de esfuerzo que se pone en juego. En este sentido indican algunos los pueden desarrollar rápido, en tan solo 18 días, a otros, les llevará más tiempo, quizás medio año.

“Cuando un estímulo no tiene continuidad, hay riesgo de perder lo que se ganó rápidamente”, sostiene Parrilla. En esta línea, sugiere encontrar una actividad que se adapte a las necesidades de cada uno y que se disfrute, de esta manera, se la va a poder sostener.

Parrilla destaca que si bien la actividad física es necesaria, también es disruptiva para el organismo: provoca estrés. No obstante, “si está bien hecha, produce cambios positivos, de lo contrario, el cuerpo se puede lastimar”, comenta.

Entonces, si se trata de un entrenamiento nuevo, del cual no se tiene experiencia, “pueden aparecer las lesiones y el malestar corporal por exigirle al cuerpo de un día para el otro hacer algo de lo que no estaba habituado. Entonces puede pasar factura”, cuenta Mezzarapa.

El entrenamiento debe ir acompañado de la adaptación, la progresión y la evolución Shutterstock

Según los especialistas consultados, todo entrenamiento se basa en una teoría que dice: “Adaptación, progresión, evolución”. ¿Qué significa? Aplicar cargas progresivas y dedicarse un tiempo para acomodarse. Por ello, recomiendan arrancar de a poco, con un trabajo paulatino que empiece sin carga, donde se usa nada más que el propio peso corporal y recién una vez que se avanza y la persona se siente cómoda y segura, puede agregar algo de peso.

Al respecto, Parrilla brinda un ejemplo: “Todo entrenamiento que se haga a una intensidad demasiado baja, a la larga no generará ningún beneficio, como tampoco si de golpe se lo hace muy intenso”. Por esta razón, para evitar una posible fatiga, sugiere ir de a poco “y cuando los ejercicios resultan fáciles, recién ahí subir de nivel”, remarca.

Alimentación y descanso

Para todos los que se suman a estos desafíos o ya realizan actividad física, hay dos factores que no se pueden descuidar. Ellos son la alimentación y el descanso. “Para rendir y ver los cambios, el deporte tiene que ir acompañado de hábitos saludables”, dice Mezzarapa.

Alimentarse de manera adecuada ayudará a elevar paulatinamente la intensidad del entrenamiento y la duración del mismo, como también potenciará los cambios físicos. Joaquín González Saucedo, nutricionista especializado en deporte de alto rendimiento (M.N. 8136), explica que la clave del éxito está en llevar a cabo una alimentación en base al tipo de disciplina que se haga, el nivel y el tiempo que se le destina.

Y entre los nutrientes esenciales sugiere la incorporación de proteínas, esenciales para darle estructura a los músculos y, carbohidratos y grasas saludables que aportan energía. En paralelo, hace énfasis en reducir el consumo de los alimentos altos en azúcares y ultraprocesados ya que, no aportan del todo nutrientes.

A su vez, “un buen descanso permitirá reparar los tejidos dañados y generar nuevos”, añade Mezzarapa. En esta línea, agrega que siempre que se pueda, “lo ideal sería cumplir con las ocho horas de sueño estipuladas”.

Melanie Shulman Por