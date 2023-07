Detox. El sencillo y económico método para depurar el organismo de toxinas

escuchar

Se crió muy cerca del río, en un valle verde, en General Roca, Río Negro. Recuerda que de chica comía una gran variedad de frutas que ella misma sacaba de los árboles que crecían en el jardín de la casa de los padres y de los abuelos. Sus orígenes hicieron que Florencia Fasanella, de 39 años, descubriera en la naturaleza a una gran fuente de beneficios, y a las plantas medicinales como aliadas para desintoxicar el organismo y ayudar a combatir dolencias.

Se recibió de farmacéutica, pero dejó a un costado los laboratorios y los remedios para dedicarse de lleno a investigar a las hierbas y sus múltiples propiedades y beneficios. Una situación particular propició el cambio de rumbo: cuando estudiaba en la universidad sufría muchos dolores en la boca del estómago y tomaba medicación que no le hacía el efecto deseado. Como le habían enseñado que las plantas son el origen de muchos medicamentos decidió volcarse de lleno a ellas. “Si el medicamento no funciona, entonces vamos al origen”, recuerda ahora que se planteó en ese momento.

Con la ayuda de las plantas medicinales y otras prácticas holísticas, los malestares dejaron de existir. Así profundizó su vínculo con lo natural: “La naturaleza realmente nos provee lo que necesitamos y lo que nos hace bien”, asegura. Recientemente publicó el libro La naturaleza es tu farmacia (editado por Penguin Random House), una guía para un plan detox con plantas medicinales, que cada uno puede hacer siguiendo sus precisas indicaciones. Allí, además de explicar la función de estos tratamientos en el organismo, da especificaciones de hierbas sugeridas para depurar el hígado, el sistema digestivo, los riñones, la piel, entre otros órganos y las ingestas diarias recomendadas en cada caso. Los detox duran cuatro semanas.

También ofrece cursos sobre plantas medicinales y guía procesos grupales de depuración más intensos, a través de su Academia Florecer, en modalidad online. Todavía no tiene su propia huerta de hierbas, (vive entre Buenos Aires y Barcelona) pero espera radicarse en Río Negro pronto y rodearse de plantas. Diente de león, carqueja, ajenjo, genciana, marrubio, salvia y cardo marino, entre muchas otras, son sus amigas más preciadas.

Las hierbas medicinales son imprescindibles para un detox: ayudan a limpiar los órganos depurativos y el cuerpo en general Shutterstock

–¿Por qué es importante hacer un tratamiento depurativo con plantas medicinales?

–Las hierbas medicinales son imprescindibles para un detox. Ayudan a limpiar los órganos depurativos y el cuerpo en general. Es necesario hacerlo porque vivimos con una cantidad enorme de toxinas en el organismo. Por un lado, toxinas exógenas, que vienen del ambiente, que están en el aire, en el agua que consumimos. Los alimentos ultraprocesados tienen sustancias sintéticas y muchos cosméticos, productos tóxicos. Todo esto y de manera sistemática hace que acumulemos una cantidad enorme de toxinas que ni siquiera sabemos que tenemos. Por otro lado, también tenemos tóxicos endógenos que provienen, por ejemplo, del estrés que genera el exceso de adrenalina y cortisol, que nos intoxica. No es algo nuevo, medicinas milenarias, como el ayurveda o la china proponían hacer todos los años una depuración.

–¿Cómo nos damos cuenta que tenemos toxinas en el organismo?

–Los síntomas son variados, como dolor de cabeza constante, picazón en la piel, problemas digestivos crónicos, hipertensión. Los tóxicos se notan mucho más en lo crónico por acumulación que en lo agudo (cuando se come algo en mal estado que intoxica). Se empieza con síntomas leves que uno no se da cuenta y luego se magnifican y pueden provocar hasta patologías autoinmunes. En la actualidad es imposible no tener algo de toxinas en el cuerpo porque los ambientes en los que vivimos ya están muy contaminados. Podemos tratar de tener la menor cantidad de toxinas con una alimentación saludable con muchos vegetales, tener filtros en el agua, evitar las zonas con mucho tránsito, por eso el detox con plantas es clave para acumular la menor cantidad posible de tóxicos.

–¿En qué consiste el tratamiento detox que proponés?

–Lo que propongo es más que nada para que las personas puedan generar hábitos detox en sus vidas. Ese es el mensaje más potente. Si una persona no sabe nada de plantas y no se anima a anotarse en un detox de varios meses, puede empezar con estos hábitos, que incluyen tomar dos tazas por día de una determinada infusión, hacer un plan de 21 o 28 días, algo corto, que no requiera demasiado esfuerzo, pero donde se pueden empezar a ver los beneficios. Son dos infusiones por día, es algo sencillo.

Diente de león, una planta que ayuda a la circulación sanguínea, a depurar, a disminuir el colesterol y el estrés Shutterstock

–¿Recomendás empezar el detox por algún órgano?

–Si bien todos los órganos están interconectados, recomiendo empezar por el hígado o por el intestino, que son claves para limpiar. El hígado se encarga de metabolizar toxinas para que se puedan ir rápido del cuerpo y el intestino, porque es una vía de salida. Es importante tomar plantas amargas. Sé que no son las más fáciles de consumir, pero son las más depurativas. Me refiero a una línea de plantas con principios activos amargos. Tampoco hay que endulzarlas con nada. Su gran potencial se debe a estos principios que ayudan a depurar, son buenas para la digestión, el sistema nervioso y relajan. Son un pilar clave y siempre tienen que estar en un proceso de detox.

–¿Cuáles considerás que son las plantas estrella, por sus propiedades?

–A mí me gusta el diente de león, una amarga que muchas veces es vista como una maleza porque crece por todos lados, incluso en la ciudad. Es muy potente porque ayuda a la circulación sanguínea, a depurar, a disminuir el colesterol y el estrés. Se la considera una superdepurativa hepática y renal, porque es diurética. Tiene un combo maravilloso, que recomiendo. Otra de las amargas que me gusta es la carqueja, que ayuda mucho a nivel digestivo, indicada para la limpieza de hígado y muy buena a nivel ginecológico para los dolores menstruales. Es también muy completa.

–¿Es beneficioso tomarlas solo como infusiones, sin seguir el proceso de detox?

–Sí, sirve. El plus del tratamiento que propongo en el libro es que la persona sabe qué hace y por qué. Da un marco teórico, pero se puede empezar a depurarse probando alguna de estas plantas. Lo que más quiero es que cada vez más personas puedan aprovechar los beneficios de depurarse.

Si una persona no se anima a hacer un plan detox de varios meses, puede empezar por tomar dos tazas por día de una determinada infusión con alguna hierba Shutterstock

–¿Cómo se preparan las infusiones?

–Antes que nada es bueno aclarar que estos detox no se hacen con las hierbas de saquito. Hay que comprar en una tienda naturista las hierbas naturales, que suelen vender sueltas. Son plantas muy comunes que se consiguen muy fácilmente en la Argentina, no así en otros lugares como en Europa. Acá en Latinoamérica está muy normalizado el consumo de hierbas. El método correcto es colocar una cucharada de tamaño sopera de la hierba seleccionada en una taza y agregarle agua bien caliente. Esperar por lo menos 10 minutos y luego colar. Se puede tomar caliente o frío. Pero no se puede recalentar en el microondas, sino en una ollita y evitar que hierva, porque se quema la infusión.

–¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer el detox?

–Lo que más recomiendo es no hacer muchos detox seguidos. No terminar uno y empezar otro de manera encadenada. Por lo menos es necesario descansar un mes entre uno y otro. Partiría de que cada uno se ponga como objetivo hacer uno al año. Y si se siente cómodo, descansar y luego repetir. Durante el descanso se puede diferenciar mejor qué es lo que me sucede, qué es por la hierba y qué, por otros hábitos.

–¿El detox tiene contraindicaciones?

–No recomiendo detox ni tratamientos durante el embarazo. Y en período de lactancia solo se pueden hacer si el bebé ya consume otros alimentos además de la leche materna. Si se tiene una enfermedad grave, sí o sí se debe consultar a un profesional. No es que no se pueda hacer un detox, pero se necesitan sugerencias particulares para su caso. Cada planta tiene algunas contraindicaciones, que indico en el libro y pueden no estar recomendadas con determinados medicamentos. Si lo desean hacer niños, deberían buscar un pediatra que los guíe, que entienda la sintomatología de la infancia; además, las cantidades a consumir son diferentes.