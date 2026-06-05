La técnica japonesa que reduce y tonifica el abdomen

El método propuesto por el quiropráctico y acupunturista Koichi Hoshino plantea una estrategia basada en la respiración y el movimiento que, según sugiere, puede ayudar a tonificar el abdomen y afinar la cintura con solo un minuto de práctica diaria.

La técnica del globo torácico

En su libro Adelgaza sentado, Hoshino explica que el control de la respiración es clave para fortalecer el abdomen sin necesidad de hacer ejercicios extenuantes.

Su técnica, llamada “globo torácico”, consiste en imaginar que dentro de la caja torácica hay un globo que se infla y se desinfla con cada respiración.

Según Hoshino, este ejercicio fortalece la zona media del cuerpo y puede contribuir a una apariencia más estilizada con la práctica constante. Estos son los pasos a seguir:

Sentarse en una silla, elevar los brazos por encima de la cabeza y juntar las palmas de las manos.

y juntar las palmas de las manos. Mientras, inhalar profundamente por la nariz y tensar el abdomen. Es posible que se sienta una leve presión entre la espalda y la cadera.

Es posible que se sienta una leve presión entre la espalda y la cadera. Exhalar lentamente por la boca durante cinco segundos , inflando las mejillas y expandiendo el abdomen, como si se estuviera inflando un globo.

, inflando las mejillas y expandiendo el abdomen, como si se estuviera inflando un globo. Mientras tanto, bajar las manos hasta la altura del pecho sin separarlas.

Durante la exhalación, es posible notar tensión en el área del pecho y los costados.

El control de la respiración es clave para fortalecer el abdomen GETTY IMAGES

Un minuto al día para tonificar el abdomen

Sentarse con los pies juntos y la espalda recta.

Elevar los brazos sobre la cabeza, juntar las palmas de las manos y exhalar lentamente por la boca durante cinco segundos, inflando las mejillas y expandiendo el abdomen.

Mientras se exhala, bajar las manos hasta la altura del pecho sin separarlas.

Levantar la rodilla izquierda y flexionar el pie hacia arriba, manteniendo la otra pierna apoyada en el suelo . Intentar acercar las muñecas a la rodilla sin despegar las palmas de las manos.

. Intentar acercar las muñecas a la rodilla sin despegar las palmas de las manos. Repetir el movimiento tres veces, alternando las piernas.

Recomendaciones para bajar de peso

Mayo Clinic recomienda que, para quemar grasa o bajar de peso, es necesario reducir la cantidad total de calorías de los alimentos y bebidas que se consumen. Sin embargo, esto no implica renunciar al sabor o la practicidad en las comidas, ya que una alimentación saludable puede ser variada y fácil de preparar.

Además, realizar actividad física aporta múltiples beneficios, como mejorar el estado de ánimo, reducir la presión arterial y favorecer un descanso adecuado. También juega un papel clave en la prevención del aumento de peso, ya que diversos estudios indican que las personas que logran mantener su peso a largo plazo practican ejercicio de manera regular.

Por su parte, MedlinePlus sugiere buscar apoyo profesional para recibir orientación adecuada en el proceso de pérdida de peso. Consultar con un especialista de la salud antes de iniciar cualquier método es esencial para garantizar que sea seguro y efectivo según las necesidades de cada persona.