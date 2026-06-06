Llega el primer Yoga Jam: de qué se trata la experiencia inmersiva que se realizará en Palermo

“Jam es un término que viene del jazz, de la improvisación. Se da cuando varios músicos se juntan para improvisar y crear algo único, irrepetible, mágico y sincronizado, algo que sucede cuando personas que saben improvisan sobre un mismo tema”, dice Dafne Schilling, creadora del método Intención en Movimiento -que fusiona yoga, baile y meditación-, e impulsora de esta primera Yoga Jam en Argentina.

La cita será el 14 de junio en el Hipódromo de Palermo, y quienes asistan podrán vivir una experiencia de bienestar, movimiento, música y conexión a partir de una clase guiada e improvisada en conjunto por Dafne Schilling, Mariano Ashvattha, Soledad Simond y Sebastián Berrittella. La propuesta se completará con la música en vivo de Kosmik Band, la banda creada por Enzo Buono, que aportará mantras y sonidos únicos.

Quienes asistan podrán vivir una experiencia de bienestar, movimiento, música y conexión a partir de una clase guiada e improvisada Gentileza

Una Yoga Jam es un evento inmersivo y comunitario que fusiona la práctica de yoga guiado, música en vivo, movimiento consciente, energía y comunidad, en un formato pensado para conectar cuerpo, mente y emoción, alejándose de la clase tradicional para crear una experiencia celebratoria colectiva. Se lleva a cabo en distintas metrópolis del mundo, combinando el bienestar con la expresión artística.

Dafne cuenta que la idea de hacer este evento surgió como un modo de celebrar el Día Internacional del Yoga, que conmemora anualmente en el mes de junio, el 20. Inquieta y curiosa, sintió que estaba bueno abrir el juego y buscar nuevos modos de conectar con la disciplina.

“Las clases de yoga en general son más estructuradas, se dan en un mat, un lugar fijo, pero la práctica en sí puede ir fluyendo con el ritmo de diferentes profes. Obviamente que hay ritmos, tiempos, escuchas, hay momentos que ya están pautados y siempre hay una estructura que es la que nos deja improvisar. La idea es ir tejiendo juntos en ese momento, en presente, una práctica viva, sentida por todos nosotros, que pueda ir llevando de una postura a la otra, influenciada y atravesada a la vez por la música en vivo y por todos los practicantes”, dice Dafne y hace énfasis en la enorme experiencia de todos los maestros que estarán a cargo de guiar.

Una Yoga Jam es un evento inmersivo y comunitario que fusiona la práctica de yoga guiado, música en vivo, movimiento consciente, energía y comunidad OHLALA! Gentileza Dafne Schilling

Abrirse a compartir

La idea de conexión con el aquí ahora para una meditación en movimiento fluye con la esencia del yoga. Dejar de lado los egos, también. Por eso la idea de compartir es clave para Dafne. Con veinte años de docencia, se define como una eterna alumna en tanto siempre siente la curiosidad y el deseo de explorar y aprender de otros. Por eso buscó, para esta primera edición de yoga jam, facilitadores que aportaran cada uno una impronta distinta.

Dafne Schiling buscó facilitadores que aportaran, cada uno, una impronta distinta

“Mariano trae algo muy humano, tangible y práctico a la hora de enseñar. Él da clases gratuitas en el parque los fines de semana y acerca naturalmente el yoga a las personas con mucha entrega. Sebas es un gran contador de historias, siempre cuenta historias védicas antes de sus clases y es un profesor muy entrenado en la explicación de las posturas, lo cual viene muy bien. Sole es una gran maestra de meditación, tiene esa cuota de dulzura y amabilidad que siempre se necesita y con su voz puede ablandar a todo ser humano y llenarlo de esperanza. Por mi parte, creo que aporto la fluidez, algo del ritmo y el flow. Entre los cuatro hacemos una buena combinación ying-yang para que la experiencia sea superpoderosa”, dice Dafne y apunta que la idea es que la gente pueda recargar las energías, salir del ritmo cotidiano y reconectar consigo misma.

Jam Yoga

Dafne cuenta que el evento durará tres horas (de 10 a 13) y se realizará al aire libre, de cara al sol, si el clima acompaña, o en el salón Turf del Hipódromo, en caso de que no sea posible por cuestiones climáticas.

Se espera que asistan entre 100 y 150 personas, y acompañarán también algunas marcas aliadas para que la experiencia sea perfecta. Además, el emprendimiento de cocina hindú Daksha, dirá presente también con algunas delicias adecuadas a la propuesta.

“Esperamos que este sea el primero de muchos Yoga Jam que hagamos a lo largo del año, convocando a diferentes profes. La idea es darle espacio a otros maestros para que puedan seguir compartiendo su sabiduría. Me da mucha felicidad generar este evento y que se sumen todos, siento que es muy poderoso que haya tanta gente practicando al unísono y disfruto mucho de ser puente, poder seguir inspirando a más y más personas a acercarse a esta práctica”, concluye Dafne, feliz con la propuesta.