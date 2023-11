escuchar

El Día Mundial de la Diabetes se celebra el 14 de noviembre y tiene como objetivo concientizar a toda la población mundial sobre esta enfermedad que se encuentra en aumento y puede generar grandes complicaciones en la salud de las personas. Durante esta jornada se busca difundir la importancia de un diagnóstico temprano, sus consecuencias y adaptación de hábitos saludables que ayuden a prevenirla.

La efeméride fue creada en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la enfermedad. La fecha fue elegida en honor al nacimiento de Frederick Banting, un médico e investigador canadiense quien descubrió la insulina en 1921 junto a su colega Charles Best.

Frederick Banting ganó en 1923 en premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la insulina GETTY IMAGES

Según señala la Organización Panamericana de Salud, más de 62 millones de personas viven con diabetes en el continente Americano. Asimismo, el 40 por ciento de quienes cuentan con esta trastorno metabólico no lo saben, ya que cuentan con un escaso acceso al sistema de salud y no pueden ser diagnosticados.

Existen tres tipos de diabetes, los cuales cuentan con importantes diferencias. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas no produce insulina o lo hace de manera escasa, no se puede prevenir y no tiene cura. La diabetes tipo 2 se da cuanto los niveles de glucosa en el organismo son elevados, por lo que se pueden tomar medidas para evitar su aparición. En tanto, la diabetes gestacional aparece durante el embarazo, por el aumento de azúcar en sangre durante esos meses.

A continuación, 10 consejos para prevenir la diabetes y evitar complicaciones en la salud.

Eliminar los azúcares: es crucial reducir lo mayor posible su consumo para evitar la alta producción de insulina del páncreas. Una dieta saludable en que se cambia los endulzantes por opciones naturales y alternativas bajas en azúcar ayudará a prevenir este trastorno metabólico .

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizar actividad física regularmente contribuye a la prevención de enfermedades como la diabetes. Esto se debe a que el ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad de las células a la insulina, por lo que el organismo requiere menos de esta para nivelar el azúcar en la sangre.

Hacer ejercicio físico ayuda a la prevención de la diabetes Shutterstock

No consumir tabaco: la nicotina que se encuentra en los cigarrillos contribuye con el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Es por eso que se aconseja evitar su consumo completamente y en cualquiera de sus formatos.

la nicotina que se encuentra en los cigarrillos contribuye con el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Es por eso que se aconseja evitar su consumo completamente y en cualquiera de sus formatos. Reducir los carbohidratos refinados: se trata de un nutriente que se convierte en glucosa o azúcar, con el fin de generar energía. Sin embargo, ejecutan un aumento significativo de los niveles en sangre, por lo que se deberá moderar su ingesta para evitar los saltos de estos valores luego de comer.

Cuidar los niveles de vitamina D: esta facilita el funcionamiento de los receptores de insulina en el organismo, puesto que ayuda a la sensibilidad de estos para detectar esta hormona. Es por eso que será necesario controlar y suplementar la vitamina D, ya que cumple un rol fundamental para prevenir esta enfermedad.

esta facilita el funcionamiento de los receptores de en el organismo, puesto que ayuda a la sensibilidad de estos para detectar esta hormona. Es por eso que será necesario controlar y suplementar la , ya que cumple un rol fundamental para prevenir esta enfermedad. Mantener una dieta alta en fibra: este elemento ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que se aconseja aumentar su consumo en la dieta diaria. Algunos de los alimentos que aportan un alto nivel de fibra son palta, higos secos, duraznos, frambuesas, arvejas, almendras, cereal, garbanzo, lentejas, calabaza, ciruela, pera, manzana, arándano, mango, pasas, chía, remolacha, naranja, espinaca y brócoli.

Varios alimentos de origen natural son fuentes de fibra

Evitar el sedentarismo: de acuerdo al libro Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios , aquellas personas que realizan poco ejercicio presentan una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares , cáncer y diabetes de tipo 2 .

Realizar chequeos anuales: desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informan que es necesario asistir al médico periódicamente para llevar a cabo los exámenes necesarios y controlar ciertos valores. Se trata de análisis de orina y sangre simples que se hacen generalmente una vez al año si el paciente se encuentra libre de diabetes.

Reemplazar las grasas saturadas: para mantener un estilo de vida saludable y evitar padecer enfermedades como la diabetes es necesario cambiar ciertos productos por versiones saludables. Utilizar métodos de cocción como el vapor o la plancha resultan más beneficiosos para la salud. Algunos de los alimentos que pueden introducirse en la dieta con consumo moderado son el aceite de oliva, girasol, frutos secos, linaza, chía, salmón, atún, caballa, entre otros.

Es importante incluir agua en la dieta diaria Istock

Aumentar el consumo de agua: de acuerdo a la OMS, reducir la ingesta de bebidas azucaradas es importante para prevenir esta enfermedad. Es fundamental eliminar estos productos de la dieta y consumir agua, junto a infusiones de hierbas, café o té.