El nuevo reality show de citas de Netflix que hace culto a la frase “el amor es ciego”

Un panda tiene una primera cita con un hombre de hojalata, un extraterrestre y un toro. ¿Quién será su pareja perfecta?

Así de superficiales son las citas: los productores de televisión han recurrido a vestir a los solteros humanos como animales y criaturas de otro mundo con la esperanza de que se vean primero por sus personalidades y después por su apariencia.

En “Sexy Beasts”, un nuevo reality show de citas de Netflix, los solteros se conocen disfrazados con coloridos disfraces, tomando cervezas y tratando de besarse sin que sus cuernos, hocicos y anillos en la nariz se interpongan en el camino.

Los nuevos programas de citas son omnipresentes en Netflix o en la red de televisión, la gran mayoría de ellos muestran el mismo tipo de personas que hemos visto muchas veces antes: jóvenes, hermosas, heterosexuales y sin idea de cómo elegir pareja. Este último intento en realidad no elimina la apariencia de la ecuación; solo retrasa la gran revelación.

Debajo de esos disfraces de bestias sudorosos, todos están calientes. Y sus personalidades son menos convincentes que sus disfraces. Es una premisa similar al éxito de Netflix de 2020, “Love Is Blind”, en el que los concursantes se unieron mientras estaban separados por paredes y podían verse solo después de proponer matrimonio.

Hablamos con Simon Weston, el productor ejecutivo de “Sexy Beasts”, sobre cómo decidió quién es un babuino y quién es mejor personificado como un dinosaurio, y si hay libertad en usar una máscara.

Pregunta: ¿Cómo se te ocurrió la idea de este programa?

Simon Weston: Cuando estás a punto de tener una primera cita con alguien, es bastante aterrador. ¿Qué le decís a esta persona?

Hace siete años, tuve esta idea para un programa llamado “Mrs. Datefire”, donde usábamos prótesis para disfrazar a las personas. Este personaje era algo así como la Sra. Doubtfire [el personaje de Robin Williams en la película de comedia de 1993], donde usábamos prótesis para disfrazar a un hombre como una anciana presentadora de televisión que estaba haciendo un programa sobre el amor. Entrevistaría a una mujer, y esta mujer le diría lo que buscaba en un chico y lo que no le gustaba. Bajo la apariencia de la Sra. Datefire, este chico estaba aprendiendo todo sobre la persona con la que iba a salir y, por lo tanto, tenía algunas cosas de las que hablar con ella más tarde. Mirando hacia atrás, suena un poco espeluznante. Así que eso no funcionó.

Pero me gustó la idea de disfrazar a las personas antes de que tuvieran una cita. También hace que el espectáculo sea visualmente genial. Así es como llegamos a “Sexy Beasts”.

P: A menudo no le mostramos a alguien quiénes somos realmente en una primera cita. Las personas están actuando y están algo disfrazadas, incluso si aparecen con su rostro real. ¿Hay libertad en el uso de una máscara?

SW: En el primer episodio, Emma, el demonio, se encontró con mucha más confianza en la máscara de lo que normalmente sería. Creo que cada uno de nosotros tiene algo en nuestro rostro o en nuestro aspecto con el que no estamos contentos. Estamos eliminando esa ansiedad antes de que tengas una cita. Esperemos que sea bastante liberador.

Estamos eliminando miradas de la ecuación, aunque de una manera diferente a “Love Is Blind”. Eso es bastante importante, porque en 40 años, la personalidad es todo lo que vas a tener. Ciertamente nuestra apariencia se desvanecerá, a menos que tengamos un muy buen cirujano plástico.

Los participantes se conocen en persona una vez que finaliza la cita NETFLIX

P: Parece que todas las personas que se citan en el programa son jóvenes, heterosexuales, guapos y nunca se han casado. ¿Pensaste en elegir a otro tipo de personas?

SW: Elegimos a las personas que se postularon para el programa. Nadie fue excluido del proceso por su apariencia. Pero yo diría con mucha fuerza que la belleza está en los ojos del espectador. El atractivo de una persona es el desvío de otra persona

Cuando les quitamos las máscaras a todos… se ve horrible, porque su pobre piel ha estado sudando. Antes de que se revele el verdadero rostro de una persona que se cita, tienen un par de horas para ser embellecidos por algunos de los mejores maquilladores que existen. Entonces todos se ven lo mejor posible.

Si volvemos a hacer la serie, realmente nos gustaría ampliarla: edad, sexualidad, también celebridades. Sería bastante divertido esconder a una celebridad allí y las tres personas que están saliendo con ellos son fanáticos suyos pero no tienen idea de que en realidad están saliendo.

P: ¿Cómo decidiste quién sería un lobo, un toro, un ratón o un dinosaurio?

SW: Hicimos un casting en dos etapas, de verdad. Estábamos eligiendo las imágenes en el espectáculo, las máscaras de animales y alienígenas, así como también eligiendo a las personas. Entonces miraríamos las máscaras y nos preguntaríamos: ¿Cuáles son buenas combinaciones aquí? Digamos que tenemos el castor, James. Esa es una máscara peluda marrón, así que necesitamos algo que tenga un color de piel diferente allí, así que tenemos a Amber el duende, que es azul y muy colorido contra su marrón. Y después tenemos a Tamiko, que es una zombi con la mandíbula colgando y sin mucho pelo, mientras que Amber tiene esta hermosa peluca. Y además tenés a Alexis el leopardo, que tiene tonos anaranjados.

Cuando estábamos eligiendo a la gente, Sarah Clarke, la productora de la serie, y yo veíamos los videos de todos. Una vez que presionaba reproducir, apartaba la mirada del monitor y solo escuchaba su voz y las cosas que decían, porque así es realmente como será en el programa. No vas a ver su cara. Vas a escuchar su voz a través de una máscara de castor.

P: Si fueras un miembro del elenco del programa, ¿qué tipo de animal te gustaría ser?

SW: Soy bastante nerd de la ciencia ficción, así que me gustaría ser una especie de extraterrestre extraño. ¿Qué serías vos?

P: Mi espíritu animal es el pavo real.

SW: Tenemos un par de pájaros en los episodios que filmamos. Creo que un pavo real sería realmente interesante. Apuesto a que al equipo de máscaras le encantaría.

P: Hay muchos reality shows de citas en Netflix en este momento. ¿Qué tipo de nicho llena “Sexy Beasts” que es diferente de los otros programas?

SW: Lo que queríamos era diversión escapista. Uno de los programas que influyó en mi forma de pensar fue “Buffy the Vampire Slayer”. Me encantaba cuando tenés un par de vampiros y de repente se separan de una pelea y tienen una charla bastante mundana.

Una de las mejores charlas de la serie, y que al final no llegó al corte, fue sobre dos personas que charlaban en una sala de espera y fue así: una de los chicas le dice a la otra: “Cuando trabajaba en TI, no tenía mucha confianza. Pero cuando me convertí en preparadora física, adquirí mucha seguridad en mí misma”. A lo que el hombre le responde: “Eso es genial”. Están teniendo una conversación realmente encantadora, pero es un Sasquatch hablando con un loro.

También la voz en off es clave. Estábamos encantados de que el comediante Rob Delaney hiciera la voz en off, quien creo que es una de las personas más divertidas.

P: ¿Alguna de las parejas sigue junta?

SW: Todo lo que puedo decirte es que muchos de ellos todavía están en contacto. Tengo estas hermosas fotos en mi teléfono de muchos de ellos mirándolo juntos, lo cual es bastante dulce.

Por Lisa Bonos

The Washington Post

The Washington Post