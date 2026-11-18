En el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), los especialistas alertan sobre una paradoja sanitaria: es una patología prevenible y tratable, pero muy subdiagnosticada. En la Argentina, el estudio EPOC.AR —el relevamiento de prevalencia de mayor magnitud hecho en el país— reveló que el 80% de los casos se deben al tabaquismo y que tres de cada cuatro argentinos que la padecen desconocen su diagnóstico.

“En el Día Mundial de la EPOC hacemos un llamado a entender que esta enfermedad tiene esperanza de ser tratada, que las personas pueden tener una calidad de vida muchísimo mejor si es reconocida y tratada adecuadamente”, sostiene el doctor Andrés Echazarreta, director médico y jefe de Medicina Respiratoria del Centro Médico de La Plata. Sin embargo, advierte sobre el costo de llegar tarde a la consulta: “Lo que va ocurriendo con el tiempo con esta enfermedad es que cada vez, como si fuera un espiral descendiente, las personas pierden capacidad respiratoria y de movimiento; es una enfermedad evolutiva y si no se actúa a tiempo progresa”.

“Las personas con EPOC pueden tener una calidad de vida muchísimo mejor si la enfermedad es tratada adecuadamente", afirma el Dr. Andrés Echazarreta, director médico y jefe de Medicina Respiratoria del Centro Médico de La Plata.

El peso global y la fotografía local

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo: en 2023 provocó 3,4 millones de defunciones, cerca del 6% del total global. Además, el organismo señala que es la séptima causa de mala salud mundial, medida por años de vida ajustados por discapacidad.

De acuerdo con la OMS, el impacto varía según el nivel socioeconómico: mientras en los países de ingresos altos el tabaquismo explica más del 70% de los casos, en los de ingresos medianos y bajos representa el 30%-40%, donde la exposición al humo de leña y la contaminación del aire en lugares cerrados son factores clave. Allí ocurre, según el organismo, casi el 90% de las muertes en menores de 70 años.

“Las personas con EPOC pueden tener una calidad de vida muchísimo mejor si la enfermedad es tratada adecuadamente.” Dr. Andrés Echazarreta, director médico y jefe de Medicina Respiratoria del Centro Médico de La Plata

En el plano local, el estudio EPOC.AR buscó saldar una deuda histórica frente al conocimiento parcial previo. El relevamiento permitió dimensionar cuántas personas padecen la enfermedad en la Argentina, identificar sus factores de riesgo y características clínicas, evaluar los tratamientos instaurados y analizar su vínculo con las condiciones socioeconómicas y culturales, información clave para políticas públicas de prevención y diagnóstico precoz.

Señales de alerta y el desafío silencioso

Detectar la enfermedad temprano sigue siendo el mayor desafío médico. Las primeras señales de alerta incluyen cansancio excesivo, agitación, sensación de ahogo o falta de aire —primero ante esfuerzos no habituales y luego frente a actividades cotidianas—, junto con tos persistente, flema, catarro y opresión torácica.

Los primeros signos de alerta incluyen fatiga extrema, falta de aire progresiva, tos persistente con flema y opresión en el pecho.

Sin embargo, estos signos aparecen cuando la enfermedad ya está instalada. Existe un alto porcentaje de pacientes con EPOC sin síntomas en etapas iniciales, un grupo silencioso sobre el cual es fundamental trabajar para lograr una detección oportuna antes de que avance el daño pulmonar.

Cómo se diagnostica: el rol clave de la espirometría

El camino hacia el diagnóstico parte de la sospecha clínica, por síntomas respiratorios o factores de riesgo como el tabaco, pero la confirmación definitiva se logra mediante un estudio específico llamado espirometría.

Se trata de una prueba sencilla, indolora y no invasiva que permite evaluar la función pulmonar: el paciente debe inspirar profundamente y luego soplar con la mayor fuerza y rapidez posible dentro de una boquilla conectada a un espirómetro. El equipo mide qué volumen de aire retienen los pulmones y a qué velocidad logra exhalarse, determinando objetivamente si existe obstrucción en las vías aéreas y su severidad.

Crisis respiratorias: un riesgo que excede al pulmón

“Quienes ya tienen diagnóstico deben atender las denominadas exacerbaciones o crisis de EPOC, episodios marcados por un aumento agudo de los síntomas habituales: se intensifican la tos y el catarro, se acentúa la fatiga o falta de aire (disnea) y, en algunos casos, puede surgir fiebre”, afirma Echazarreta.

Ante este cuadro, la consulta médica debe ser inmediata. Cada crisis no solo acelera el deterioro respiratorio, sino que, según advierte la evidencia actual, implica también un riesgo cardiovascular significativo.

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