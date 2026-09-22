Estatinas: Instagram vs. ciencia, ¿en quién confiar? Lo que dice la evidencia

Las estatinas son uno de los temas de salud más discutidos en redes sociales. Mientras algunos aseguran que salvan vidas, otros afirman que dañan los músculos, el hígado o la memoria. El problema no es la falta de información, sino distinguir entre evidencia, interpretaciones erróneas y testimonios personales.

En Instagram, TikTok y otras plataformas conviven profesionales, comunicadores y pacientes que cuentan experiencias reales. Sin embargo, la cantidad de seguidores o reproducciones no convierte una opinión en evidencia. Para decidir, importan la formación de quien habla, la calidad de los estudios citados, los beneficios comprobados, los riesgos reales y la situación individual de cada paciente.

1. El algoritmo premia el impacto; la ciencia, la comprobación

Una frase alarmante suele difundirse más rápido que una explicación equilibrada. Además, una experiencia personal —por ejemplo, sentir dolor muscular tras iniciar una estatina— merece ser evaluada, pero no demuestra una regla general. Los ensayos clínicos comparan grandes grupos, utilizan placebo y permiten diferenciar una coincidencia o percepción individual de un verdadero efecto farmacológico.

Las estatinas contribuyen a regular los niveles de colesterol

2. Las estatinas no solo bajan un número y no son para todo el mundo

Reducen el colesterol LDL, disminuyen su depósito en las arterias y ayudan a estabilizar las placas de aterosclerosis. El beneficio es especialmente importante después de un infarto, una angioplastia o un accidente cerebrovascular, o ante enfermedad arterial conocida. Pero indicarlas no es automático: deben considerarse edad, presión arterial, tabaquismo, diabetes, función renal, antecedentes familiares, nivel de LDL y presencia de placas. Una persona joven y sin factores de riesgo no tiene la misma indicación que alguien con diabetes o antecedentes cardiovasculares.

3. Los efectos adversos existen, pero suelen exagerarse

Los dolores musculares son la preocupación más frecuente; sin embargo, en estudios en los que ni pacientes ni investigadores sabían quién recibía estatina o placebo, la diferencia real de síntomas fue pequeña. La lesión muscular grave es extraordinariamente infrecuente cuando el fármaco está bien indicado y se controlan sus interacciones. Las estatinas también pueden elevar transitoriamente las enzimas hepáticas, pero el daño hepático grave es excepcional. Si aparecen molestias, corresponde investigarlas y adaptar el tratamiento, no suspenderlo por cuenta propia.

4. Diabetes y memoria: hace falta contexto

Las estatinas pueden aumentar ligeramente la glucemia y adelantar el diagnóstico de diabetes en personas predispuestas, sobre todo con tratamientos de alta intensidad. El riesgo se concentra en quienes ya presentan sobrepeso, prediabetes, resistencia a la insulina o síndrome metabólico, y debe compararse con el beneficio cardiovascular esperado. En cambio, los grandes estudios no demuestran que las estatinas provoquen demencia, enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo progresivo.

5. Lo natural es fundamental, pero no siempre alcanza

Alimentarse mejor, hacer ejercicio, mantener un peso saludable, no fumar y dormir bien son pilares de la prevención cardiovascular. Una estatina nunca reemplaza esos hábitos. A la vez, en personas con predisposición genética, diabetes, enfermedad renal, aterosclerosis o valores muy elevados, el estilo de vida puede no reducir suficientemente el LDL. Tampoco que un suplemento sea “natural” garantiza que sea eficaz, seguro o capaz de prevenir un infarto.

En personas con predisposición genética, diabetes, enfermedad renal, aterosclerosis o valores muy elevados, el estilo de vida puede no ser suficiente para disminuir el LDL Oleg Breslavtsev - Moment RF

6. Un colesterol normal no significa que el problema desapareció

Muchas veces el análisis mejora precisamente porque la estatina está funcionando. Al suspenderla, el LDL suele volver a elevarse y se pierde progresivamente la protección obtenida. Si el medicamento genera molestias, existen alternativas: cambiar de estatina, ajustar la dosis, usarla en días alternos o combinarla con otros fármacos, siempre con indicación médica.

Entonces, ¿Instagram o la ciencia? Las redes pueden informar, acercar conocimientos y despertar preguntas, pero una opinión contundente no debe reemplazar la evaluación médica individual ni un testimonio convertirse en verdad universal. Cuando las estatinas están correctamente indicadas, el mayor riesgo a veces no está en tomarlas, sino en rechazarlas o suspenderlas por miedo a una afirmación viral. En medicina no deberíamos creerle al que habla más fuerte, sino escuchar a quien puede demostrar lo que afirma.

*Por Dr. Hernán Krimer, médico cardiólogo.