“Encontrá tu propio movimiento”, la propuesta de Ecstatic Dance que podés venir a probar con la DJ Sofi Lofi

Estar presentes, habitando el momento con plena consciencia, sin juzgarnos ni estar pendientes de la mirada ajena, parece ser uno de los principales desafíos de la vertiginosa era actual.

La Ecstatic Dance, nacida en Hawái, ofrece, en este sentido, una forma de conexión única que fusiona baile y meditación en movimiento con una sensación de libertad y apertura únicas.

“No hay coreografías ni pasos. No necesitás saber bailar, tu propio cuerpo en contacto con la música es el punto de partida”, dice Sofi Lofi -artista, DJ, facilitadora y pionera del ecstatic dance en la Argentina y creadora de la Formación de Ecstatic Dance en Buenos Aires.

La especialista que guiará una experiencia en el Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE que se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo -para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá- cuenta que se trata de una práctica de danza libre guiada por un DJ y un facilitador -en este caso, ella- que hace invitaciones al movimiento para ayudar a entrar en la música, registrar el cuerpo y descubrir el movimiento que va surgiendo momento a momento.

Sofi señala que existen cinco pautas claves que enmarcan la experiencia: se baila sin hablar, sin usar el celular, sin consumir drogas ni alcohol, descalzos y partiendo de una premisa fundamental: no existe bailar bien o mal, lindo o feo. “Durante la práctica dejamos afuera las ideas acerca de cómo deberíamos movernos, la vergüenza, la comparación o la sensación de “yo no sé bailar”, para recuperar algo muy elemental: todos tenemos un cuerpo que puede moverse y una manera propia de hacerlo”, dice. Ahí, apunta, sucede algo clave: dejamos de ser espectadores por un rato y nos volvemos participantes, protagonistas. No se trata de mirar algo que sucede adelante, sino de que la experiencia suceda en cada persona que está ahí.

Sofi Lofi el año pasado alentando a las multitudes desde el escenario principal de Bienestar Fest Camila Godoy

Qué es la inteligencia corporal y cuáles son los beneficios de practicar ecstatic dance

Los beneficios físicos de bailar son bastante conocidos: al movilizar el cuerpo pone en juego la coordinación y la propiocepción, además de liberar endorfinas, eliminar toxinas mediante la transpiración y otros tantos beneficios. Pero hay mucho más: a nivel emocional, el movimiento permite expresar y procesar estados para los que muchas veces no tenemos palabras o a los que nos cuesta dar espacio, emociones que quedan retenidas y encuentran una vía de movimiento y expresión. Ecstatic dance puede convertirse, además, en una profunda meditación en movimiento, una forma de conexión con uno mismo en el aquí y ahora. “Cuando bailás libremente, con la atención puesta en lo que estás haciendo, registrando qué te produce y encontrando una respuesta propia momento a momento a través del movimiento, empieza a suceder algo muy interesante: mente, cuerpo y mundo emocional participan de una misma experiencia, y ahí se despierta algo que llamo inteligencia corporal e inteligencia creativa”, dice Sofi.

¿De qué se trata esta inteligencia, tan relevante para el bienestar? La artista explica que es la capacidad de percibir lo que está sucediendo, registrar qué nos produce y crear una respuesta propia. Todo tu yo está ahí, señala, creando un movimiento que no estaba planeado de antemano y que aparece porque estás en plena presencia. “Por eso me interesa tanto la danza como práctica, más allá de lo artístico: es una forma muy directa de recuperar presencia, vitalidad y capacidad de respuesta”, afirma. Además, en un mundo en el que vivimos atravesados por la velocidad, el estrés, el sedentarismo y una presencia enorme de las pantallas en la vida cotidiana, destaca la riqueza de encontrar propuestas que inviten al movimiento, el bienestar y a otras formas de relacionarnos con nosotros mismos, como este festival. “Me interesa mucho que estas prácticas salgan de sus circuitos habituales. Que alguien pueda encontrarse con algo que quizás nunca hubiera ido específicamente a buscar y descubrir: ‘ah, esto también me hace bien’”, concluye.