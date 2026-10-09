Bienestar Fest 2026: cuándo es, dónde comprar las entradas y qué actividades habrá

Después de convocar a más de 8000 personas en su primera edición, LA NACION y OSDE vuelven a presentar Bienestar Fest, un festival que reúne distintas disciplinas y experiencias para explorar el bienestar desde múltiples dimensiones.

El evento regresa con dos jornadas de actividades para todas las edades. La propuesta combina ciencia, movimiento, alimentación consciente, meditación, música y entretenimiento, con la posibilidad de armar un recorrido propio y descubrir nuevas formas de cuidarse.

Después de convocar a más de 8000 personas el año pasado, el festival redobla la apuesta IGNACIO ARNEDO

Todo lo que tenés que saber sobre Bienestar Fest

¿Cuándo es? El sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026.

El sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026. ¿Dónde se hace? En el Hipódromo Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

En el Hipódromo Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo son los horarios? Las puertas abren a las 11.30hs. y el festival concluye a las 19hs.

Las puertas abren a las 11.30hs. y el festival concluye a las 19hs. ¿Dónde comprar las entradas? Se pueden adquirir de manera online a través de MundoTicket o consultar toda la información en la web oficial de Bienestar Fest.

Se pueden adquirir de manera online a través de MundoTicket o consultar toda la información en la web oficial de Bienestar Fest. ¿Cuánto cuestan?

Entrada para un día a elección (sábado o domingo): $25.000.



Pack para los dos días: $40.000.

¿Hay descuentos? Sí. CLUB LA NACION y OSDE ofrecen promociones exclusivas para la compra online:

Sí. CLUB LA NACION y OSDE ofrecen promociones exclusivas para la compra online: Hasta el 19 de octubre inclusive: 2x1 en entradas individuales y packs para los dos días.



Desde el 20 de octubre hasta el día del evento: 20% de descuento en entradas individuales y packs.

¿Los chicos pueden ir? Sí. Los menores de 15 años ingresan gratis, con un máximo de dos menores por persona. Las personas con discapacidad también pueden ingresar gratis presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD); el acceso del acompañante dependerá de lo que indique el certificado.

Sí. Los menores de 15 años ingresan gratis, con un máximo de dos menores por persona. Las personas con discapacidad también pueden ingresar gratis presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD); el acceso del acompañante dependerá de lo que indique el certificado. ¿Qué incluye la propuesta? Más de 60 experiencias y actividades, charlas con especialistas, prácticas corporales, espacios de relajación, espectáculos, propuestas gastronómicas, paseo de compras y actividades para chicos.

La propuesta se completa con una amplia variedad de actividades pensadas para explorar el bienestar desde múltiples dimensiones Camila Godoy

Cómo son los espacios del festival

La programación se distribuirá en distintos escenarios e islas temáticas, cada uno con propuestas para explorar diferentes dimensiones del bienestar.

Escenario Principal by Flux: un espacio para las grandes experiencias colectivas, el movimiento y los espectáculos.

un espacio para las grandes experiencias colectivas, el movimiento y los espectáculos. Espacio Inspiración: estará dedicado a las charlas y conversaciones sobre salud, prevención y bienestar, con especialistas de distintas disciplinas.

estará dedicado a las charlas y conversaciones sobre salud, prevención y bienestar, con especialistas de distintas disciplinas. Zona Chill: un espacio para bajar el ritmo y conectar con el cuerpo, la mente y las emociones.

un espacio para bajar el ritmo y conectar con el cuerpo, la mente y las emociones. Isla Zen: reunirá prácticas contemplativas y disciplinas de bajo impacto.

reunirá prácticas contemplativas y disciplinas de bajo impacto. Isla Sound Healing by Palmolive: un espacio dedicado a las experiencias de inmersión sonora, con cuencos, gongs, mantras, percusión y otros instrumentos.

un espacio dedicado a las experiencias de inmersión sonora, con cuencos, gongs, mantras, percusión y otros instrumentos. Zona Kids: un espacio especialmente pensado para los más chicos, con actividades que combinan juego, movimiento y creatividad. PAE estará presente con Mi Casita Viva, una propuesta para que los niños también puedan disfrutar del festival.

un espacio especialmente pensado para los más chicos, con actividades que combinan juego, movimiento y creatividad. PAE estará presente con Mi Casita Viva, una propuesta para que los niños también puedan disfrutar del festival. Espacio Astro Place: una propuesta para explorar la carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad.

una propuesta para explorar la carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad. Isla Activa SportClub: estará enfocada en el movimiento y la actividad física, con clases aeróbicas y experiencias corporales para activar el cuerpo y disfrutar del ejercicio.

estará enfocada en el movimiento y la actividad física, con clases aeróbicas y experiencias corporales para activar el cuerpo y disfrutar del ejercicio. Paseo de Compras: reunirá marcas de nutrición, indumentaria, decoración y bienestar, con propuestas vinculadas a nuevos hábitos y tendencias.

reunirá marcas de nutrición, indumentaria, decoración y bienestar, con propuestas vinculadas a nuevos hábitos y tendencias. Patio Gastronómico: contará con distintas opciones gastronómicas para comer, descansar y compartir un momento durante las jornadas.

ACA FOTO MAPA

Quiénes van a estar: los referentes y las experiencias destacadas

La programación reunirá a especialistas en salud, referentes del movimiento, divulgadores, instructores y facilitadores de distintas disciplinas. Estas son algunas de las propuestas para descubrir durante las dos jornadas.

Salud, prevención y alimentación

Conrado Estol: una charla sobre prevención del accidente cerebrovascular y las decisiones cotidianas que pueden ayudar a reducir sus riesgos.

una charla sobre prevención del accidente cerebrovascular y las decisiones cotidianas que pueden ayudar a reducir sus riesgos. Daniel López Rosetti: los pilares científicos de la longevidad saludable, desde el sueño y la actividad física hasta los vínculos y el manejo del estrés.

los pilares científicos de la longevidad saludable, desde el sueño y la actividad física hasta los vínculos y el manejo del estrés. Facundo Pereyra: una nueva propuesta sobre la relación entre la alimentación, el intestino y la salud, después de su participación sobre microbiota en la primera edición.

una nueva propuesta sobre la relación entre la alimentación, el intestino y la salud, después de su participación sobre microbiota en la primera edición. Pablo Ferrero: herramientas para mejorar el sueño y recuperar uno de los hábitos fundamentales para la salud física y mental.

herramientas para mejorar el sueño y recuperar uno de los hábitos fundamentales para la salud física y mental. Malena Ramos Mejía: alimentación consciente e inflamación de bajo grado, con estrategias para incorporar hábitos saludables sin restricciones innecesarias.

alimentación consciente e inflamación de bajo grado, con estrategias para incorporar hábitos saludables sin restricciones innecesarias. Pablo Martín: alimentación consciente y cambios sostenibles para construir una mejor relación con la comida.

alimentación consciente y cambios sostenibles para construir una mejor relación con la comida. Clara Correa: los principios de la alimentación ayurvédica y su relación con la digestión y los hábitos cotidianos.

los principios de la alimentación ayurvédica y su relación con la digestión y los hábitos cotidianos. Nacha Serra: una charla sobre hongos adaptógenos y el interés que despiertan en el universo del bienestar.

una charla sobre hongos adaptógenos y el interés que despiertan en el universo del bienestar. Daniel Tangona: prevención, longevidad y hábitos cotidianos para vivir con más energía y autonomía.

Movimiento, yoga y prácticas corporales

Brenda Cohen: una práctica de 5Ritmos para explorar el movimiento como forma de expresión y conexión.

una práctica de 5Ritmos para explorar el movimiento como forma de expresión y conexión. Sofi Lofi: una sesión de ecstatic dance, con danza libre y música para explorar el movimiento a ritmo propio.

una sesión de ecstatic dance, con danza libre y música para explorar el movimiento a ritmo propio. Yoguilover (Micaela Pichniy): una clase abierta de yoga dinámica y accesible, incluso para quienes nunca lo practicaron.

una clase abierta de yoga dinámica y accesible, incluso para quienes nunca lo practicaron. Agustín Carmuega: una experiencia de Animal Flow, una disciplina que combina movimientos inspirados en los animales con ejercicios de fuerza, movilidad y coordinación.

una experiencia de Animal Flow, una disciplina que combina movimientos inspirados en los animales con ejercicios de fuerza, movilidad y coordinación. Carla Guida Johnson: una aproximación al Kalaripayattu, un arte marcial originario del sur de la India que integra movimiento, fuerza, flexibilidad y conciencia corporal.

una aproximación al Kalaripayattu, un arte marcial originario del sur de la India que integra movimiento, fuerza, flexibilidad y conciencia corporal. Jesús Vila y Facundo Sirimarco: clases de jiu-jitsu para explorar una disciplina que trabaja la fuerza, la técnica y el autocontrol.

clases de jiu-jitsu para explorar una disciplina que trabaja la fuerza, la técnica y el autocontrol. Liu Ming y Federico Vila: propuestas de tai chi para trabajar el movimiento, la respiración y la concentración desde una perspectiva consciente.

propuestas de tai chi para trabajar el movimiento, la respiración y la concentración desde una perspectiva consciente. Agustina López Garrón y Luciano Troentle: una experiencia del método DeROSE, que combina movimiento, fuerza y conciencia corporal.

una experiencia del método DeROSE, que combina movimiento, fuerza y conciencia corporal. Cecilia Navarro Gamboa: una clase de yoga facial con ejercicios y masajes para liberar tensiones y sumar herramientas de autocuidado.

una clase de yoga facial con ejercicios y masajes para liberar tensiones y sumar herramientas de autocuidado. Emilce Mariano: Pausa, una práctica que combina elongación, movimiento consciente y respiración.

Pausa, una práctica que combina elongación, movimiento consciente y respiración. Laura Castagneto: una clase de pausas activas para incorporar movimiento a la rutina cotidiana.

una clase de pausas activas para incorporar movimiento a la rutina cotidiana. María Laura Bardelli: yoga de la risa, una experiencia que combina respiración, movimiento y juego.

yoga de la risa, una experiencia que combina respiración, movimiento y juego. Diego Real y Agus Echegoyen: actividades de OSDE vinculadas con el movimiento y el bienestar.

actividades de OSDE vinculadas con el movimiento y el bienestar. Karina Amatucci y Luli Montorfano: clases de yoga en la Isla Zen, de la mano de Hygge.

Meditación, respiración y conexión cuerpo-mente

Nacho Monti: una propuesta del método TPH para explorar movimientos conscientes y herramientas de regulación del sistema nervioso.

una propuesta del método TPH para explorar movimientos conscientes y herramientas de regulación del sistema nervioso. Paula Echeverría: una experiencia de hipnosis con visualización guiada, orientada al alivio del dolor y al trabajo sobre patrones de pensamiento.

una experiencia de hipnosis con visualización guiada, orientada al alivio del dolor y al trabajo sobre patrones de pensamiento. Gabi Piccoli: una experiencia perceptiva de hackeo mental y corporal para explorar la atención y las formas de habitar el cuerpo.

una experiencia perceptiva de hackeo mental y corporal para explorar la atención y las formas de habitar el cuerpo. Daniel Fersztand: ejercicios de respiración inteligente para reducir el estrés y recuperar la conexión con el presente.

ejercicios de respiración inteligente para reducir el estrés y recuperar la conexión con el presente. Pinky Zuberbuhler: una meditación guiada para hacer una pausa y aquietar la mente.

una meditación guiada para hacer una pausa y aquietar la mente. Pilar Pose: una experiencia de meditación de coherencia rápida para recuperar la presencia y la conexión personal.

una experiencia de meditación de coherencia rápida para recuperar la presencia y la conexión personal. Giselle Ochoa: una práctica basada en HeartMath que combina respiración y meditación para trabajar la conexión con el ritmo cardíaco.

una práctica basada en HeartMath que combina respiración y meditación para trabajar la conexión con el ritmo cardíaco. Andrea Biaiñ: una experiencia de reflexología para explorar la relajación a través de la estimulación de puntos específicos de los pies.

una experiencia de reflexología para explorar la relajación a través de la estimulación de puntos específicos de los pies. Sol Wais: una experiencia masiva e interactiva de sound healing en el Escenario Principal, con instrumentos y vibraciones para generar un momento de conexión colectiva.

una experiencia masiva e interactiva de sound healing en el Escenario Principal, con instrumentos y vibraciones para generar un momento de conexión colectiva. Anabella Museri, Bannsu, Gea y Sabina, Clara Peper, Virginia Gigena, Gonga Vibes y Pablo Crespo: distintas experiencias de sonido, mantras, afrodance, meditación, percusión y exploración musical en la Isla Sound Healing.

Vínculos, propósito y bienestar cotidiano

Matías Muñoz: una reflexión sobre la presencia, los vínculos y la importancia de construir espacios de escucha entre adultos, niños y adolescentes.

una reflexión sobre la presencia, los vínculos y la importancia de construir espacios de escucha entre adultos, niños y adolescentes. Nicolás Reinoso: una charla sobre los vínculos, las experiencias pasadas y las expectativas que influyen en la manera de relacionarnos.

una charla sobre los vínculos, las experiencias pasadas y las expectativas que influyen en la manera de relacionarnos. Fer Niizawa: una nueva experiencia para reflexionar sobre el propósito y llevar herramientas concretas a la vida cotidiana.

una nueva experiencia para reflexionar sobre el propósito y llevar herramientas concretas a la vida cotidiana. Ezequiel Starobinsky: bienestar financiero, creencias sobre el dinero y nuevas formas de relacionarse con la abundancia.

bienestar financiero, creencias sobre el dinero y nuevas formas de relacionarse con la abundancia. Danisa Bevcic: una charla sobre la relación entre la imagen personal, la vestimenta y el bienestar.

Los espectáculos de cierre

La música y el movimiento volverán a ser protagonistas al final de cada jornada.

Sábado 24 de octubre: Gonga ofrecerá una experiencia inmersiva que combina gongs, tambores, didgeridoo, handpans, música electrónica, ritmos orientales y afrobeats. El grupo también participará de la Isla Sound Healing con una sesión de Gonga Vibes.

El grupo musical Gonga en acción Gentileza Gonga

Domingo 25 de octubre: Dafne Schilling cerrará el festival con Intención en Movimiento, una invitación a bailar, respirar y conectar con el cuerpo desde el juego y la libertad.

Dafne Schilling cerrará el festival el domingo Camila Godoy

Cómo seguir las novedades de Bienestar Fest

Para conocer más sobre los speakers, las experiencias y las novedades de la programación, se puede seguir la cuenta de Instagram de LN Bienestar.

La agenda completa, la información sobre los espacios y la venta de entradas están disponibles en la web oficial de Bienestar Fest.