Es sencillo y completo. El deporte que se practica en la nieve y puede hasta mejorar el estado de ánimo

La frase corresponde al dicho alemán Langlaufer leben langer y se basa en los beneficios del esquí nórdico, un deporte que tonifica los músculos, aporta elasticidad y mejora la salud cardiovascular y emocional

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

escuchar

Tenía 3 años cuando arranqué a esquiar en una escuelita del Club Cazadores de Montaña en el cerro Otto y en 2010, cuando abrió la escuela de esquí de fondo del Club Andino, empecé a practicarlo de manera continua cada invierno”, cuenta Franco Dal Farra, quien con 23 años es uno de los mejores esquiadores de fondo de su generación.

Su mamá, Inés Alder, y su tío Guillermo fueron olímpicos de este deporte en Albertville 1992. Inés fue además la primera mujer argentina en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno como esquiadora de fondo. Siguiendo esa tradición familiar, Franco fue abanderado argentino en Beijing 2022 y asegura que disfruta de recorrer grandes distancias: “Combinás la actividad en la montaña con la actividad física, es un entrenamiento mucho más intenso que el esquí alpino. Además, el equipo es más ligero, más flexible y me gusta la sensación, no te sentís tosco”.

Esquíes, botas y bastones son el equipo básico para practicar este deporte. Los esquíes son livianos, más largos que los del esquí alpino (Franco, por ejemplo, usa unos de 2,07 m y mide 1,98m) y mucho más angostos, de alrededor de 4 cm de ancho cada uno. Los bastones también son más largos, porque se usan para empujarse, y llegan hasta la altura del hombro.

A su vez, las botas son especiales para fijaciones en las que solo se agarra la punta del pie. Eso les permite a los esquiadores levantar el tobillo del esquí. Las botas son blandas y flexibles, como zapatillas con suela de plástico duro.

Con el inicio de la temporada de invierno y el movimiento turístico, está a la orden del día la búsqueda de experiencias diversas, como el esquí de fondo, una de las actividades que gana adeptos de todas las edades.

Por ahora son pocos los lugares donde se puede practicar este deporte: no todos los centros de esquí nacionales ofrecen pistas acondicionadas. Bariloche, Ushuaia, Caviahue, Lago Hermoso y Cerro Perito Moreno son los escasos escenarios donde se puede disfrutar de este ejercicio aeróbico, que se realiza en superficies mayormente llanas y a diferencia del esquí alpino, no requiere grandes pendientes.

El origen

Surgido en los países nórdicos como forma de transporte -especialmente en Rusia, Suecia y Noruega-, el esquí de fondo es la modalidad más antigua de ese deporte. Por su lugar de origen, también se lo conoce como esquí nórdico. De hecho, la palabra esquí es noruega y proviene del nórdico antiguo “skid”, un trozo de madera cortado a la mitad.

Antes de los grandes centros de esquí y los modernos medios de elevación, el esquí era una habilidad práctica y los esquíes, herramientas para trasladarse de un lugar a otro, cazar o explorar nuevos territorios durante el invierno.

Si bien primero respondió a la necesidad de cubrir distancias en los meses en que la geografía está cubierta de nieve, el esquí nórdico se convirtió en una actividad deportiva exitosa, primero en los países escandinavos y después en el resto del mundo. Así, se desarrolló como deporte a finales del siglo XIX, en paralelo con el nacimiento del esquí alpino o de descenso, que suele datarse sobre 1850 y es el que mayor popularidad alcanzó.

Mientras que el esquí alpino se vale de la gravedad, el objetivo en el esquí de fondo está puesto en desplazarse: se avanza con un movimiento similar al que se hace al caminar, alternando piernas y brazos.

En los inicios, surgieron diferentes tipos de esquíes en varias regiones. Uno de ellos tenía una fijación horizontal en la puntera. De hecho, las fijaciones de los esquíes modernos se basan en el modelo fenoscandia del siglo XIX. En cambio, el tipo siberiano oriental era una tabla fina con una fijación vertical de cuatro agujeros, que a veces se cubría con pieles. Y los lapones utilizaban una fijación horizontal de cuatro agujeros. Los esquíes de fondo actuales se desarrollaron a partir del utilizado por los lapones.

Por ahora son pocos los lugares donde se puede practicar este deporte: no todos los centros de esquí nacionales ofrecen pistas acondicionadas gentileza Centro de Ski Nórdico Bariloche

Una actividad completa

Hay un dicho alemán que afirma que “los esquiadores de fondo viven más” (Langläufer leben länger). Además de tonificar los músculos, este tipo de esquí aporta elasticidad y fortaleza al cuerpo. Los expertos indican que una hora de esquí de fondo equivale a unos 90 minutos de running y permite quemar hasta 1000 calorías.

A diferencia del running, y aunque en la práctica de este deporte se utilizan un gran número de articulaciones y grupos musculares, como los movimientos son suaves, esto hace que sea un deporte con bajo riesgo de lesiones. Un dato clave, se emplean los músculos de los brazos, piernas y tronco casi en igual medida que si una persona practicara running, natación y ciclismo al mismo tiempo.

También se considera uno de los ejercicios más seguros, porque sus movimientos son suaves y rítmicos, y eso cuida las articulaciones. Para evitar lesiones, es clave practicarlo cuidando la postura, con los hombros hacia atrás y la cabeza erguida.

Quienes lo practican saben que es uno de los ejercicios más completos que existe, ya que permite estimular casi todos los grupos musculares. Además, representa una excelente manera de disfrutar de la naturaleza durante los meses de nieve. La dificultad y la intensidad será la que elija cada persona: se puede practicar en terrenos llanos sin grandes desafíos o en circuitos de montaña con ondulaciones.

“Es un deporte en el que se ejercitan los músculos de los brazos, las piernas y el tronco. Además comparte beneficios con la caminata o marcha nórdica, que se practica con bastones”, relata Daniel Abriata, médico cardiólogo (M.N. 87939) y enumera las ventajas: “Al ser una actividad aeróbica, hace que aumente el consumo de oxígeno y la capacidad pulmonar. Y cuando se practica en altura, aumenta los niveles de hematocrito en la sangre”.

Respecto de los beneficios cardiovasculares de los ejercicios aeróbicos, el especialista advierte sobre la importancia de iniciarse en el deporte de fondo de forma progresiva, evitando los esfuerzos desmedidos. “La particularidad de que se practique en ambientes fríos implica que el cuerpo puede estresarse, si no está acostumbrado. Ir de manera progresiva es clave en cualquier actividad aeróbica, y en deportes de montaña es incluso más importante”, añade.

A las ventajas físicas se suman los paisajes. “El lugar donde está emplazada la pista de esquí de fondo del cerro Catedral tiene una de las vistas más lindas de Bariloche. Podés disfrutar sin el miedo de caerte y es mucho más amigable para un primer contacto con la nieve. Además, lo puede practicar un nene que recién empieza a caminar o un adulto mayor”, suma Muñoz.

Ushuaia, capital del esquí de fondo

Así como Bariloche, Ushuaia también tiene mucha tradición vinculada con el esquí nórdico. De hecho, gracias a sus valles nevados y a la temporada invernal más extensa de América del Sur, la Ciudad del Fin del Mundo fue declarada la Capital Nacional del Esquí de Fondo.

Al igual que Dal Farra, Iñaki Gómez Vereda (26) arrancó de muy chico con el esquí nórdico. “Mi primera experiencia fue a los 3 años con la escuelita del Club Andino Ushuaia, que en ese momento era más bien una colonia. Todos los inviernos iba a la escuela, por propuesta de mis padres. Yo tenía un vago desarrollo pulmonar, mucha bronquitis, neumonía, asma. Y el esquí de fondo era una alternativa deportiva para fortalecer esa deficiencia”, recuerda Iñaki.

A los 10 años, se sumó a la escuela deportiva anual del club. Si bien disfrutaba de la parte social del deporte, de estar con personas de distintas edades que compartían una pasión, Iñaki descubrió pronto que no se sentía cómodo con las competencias deportivas. “A los 15 me empecé a alejar del esquí de fondo por ese motivo. Pero a los pocos años me di cuenta de que forma parte de mi identidad. Así que ahora disfruto de esquiar y de compartir con otros en un entorno maravilloso. Y sigo adquiriendo muchas habilidades deportivas a través de ese placer”, sonríe.

Como el resto de las personas que lo practican, Iñaki destaca que el esquí de fondo brinda una movilidad articular completa: no hay restricciones porque el talón está suelto, se puede flexionar el antepié, se puede mover un poco el tobillo lateralmente, al tiempo que las transiciones entre las subidas y las bajadas son inmediatas. “Todo el tiempo te estás deslizando”, resume.

En definitiva, hay estudios concretos que muestran que quienes practican esquí de fondo como ejercicio desarrollan mayor tranquilidad, más resiliencia y tienen menos riesgo de padecer una depresión. De hecho el relevamiento realizado por científicos especializados en ejercicio físico de la Universidad de Lund, Suecia, analizaron los efectos positivos de este deporte en la salud cardiaca y la longevidad siguiendo a un grupo de personas que participaron en la famosa Vasaloppet, la serie de carreras de esquí de fondo más importante del mundo que se realiza en los bosques del centro de Suecia. “Utilizamos la participación en una carrera Vasaloppet como indicador de un estilo de vida físicamente activo y saludable”, señaló Tomas Deierborg, director del Departamento de Medicina Experimental de la Universidad de Lund y autor principal del estudio que reveló que los esquiadores resultaron estar mucho más tranquilos durante las décadas posteriores a la carrera que los demás suecos, con un riesgo 50 por ciento.

Dónde practicarlo

Bariloche: una en el cerro Catedral y una en el Centro de Ski Nórdico del cerro Otto. La primera está homologada por la Federación Internacional de Esquí y es apta para competencias. Con mayor dificultad técnica, la pista del Catedral tiene una longitud 2,5 kilómetros y se encuentra en las inmediaciones de la Estación Superior de la Telecabina Amancay.

En cambio, la pista del cerro Otto es recreativa y es ideal para principiantes. En el Centro de Ski Nórdico, la actividad consta de una clase grupal de una hora y media de duración. Luego de enseñar los primeros pasos, los instructores guían por las pistas en un recorrido por el bosque hasta miradores panorámicos.

Centro de Ski Nórdico: 30.400 pesos por persona (de 9.45 a 15, o de 11.15 a 17). Incluye una clase grupal, equipo y pase a pista. Hay 15% de descuento con transferencia bancaria.

30.400 pesos por persona (de 9.45 a 15, o de 11.15 a 17). Incluye una clase grupal, equipo y pase a pista. Hay 15% de descuento con transferencia bancaria. Cerro Catedral: pase diario esquí de fondo, 13.600 pesos (mayor), 11.300 pesos (menor). Incluye acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre.

Gracias a sus valles nevados y a la temporada invernal más extensa de América del Sur, Ushuaia fue declarada la Capital Nacional del Esquí de Fondo martin Gunter

Tierra del Fuego: tiene dos opciones, la Pista Francisco Jerman y la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PIPEF). La primera pertenece al Club Andino Ushuaia, ubicada a 15 minutos del centro y emplazada en un sector de turbales en la cota 300 por encima de la ciudad. Tiene una extensión de 14 kilómetros, divididos en 4 circuitos. Cuenta con refugio y alquiler de equipos de esquí de fondo, trineos, deslizadores y raquetas. También se ofrecen clases de esquí para niños y adultos, de una hora de duración.

En tanto, la Pista Provincial de Esquí de Fondo está en la Reserva Natural y Paisajística Valle de Tierra Mayor, unos 20 kilómetros al oeste de Ushuaia. A lo largo de sus 22 kilómetros se encuentran los centros invernales Cerro Castor, Tierra Mayor, Las Cotorras y Llanos del Castor, que brindan servicios de alquiler de equipos, clases de esquí y acceso a la pista.

Haruwen fue recientemente incorporado a la Pista Provincial de Esquí de Fondo, que une por primera vez a todos los centros del Valle de Tierra Mayor.

Club Andino Ushuaia: dictan clases para niños, adolescentes y adultos durante la temporada invernal para socios del club.

dictan clases para niños, adolescentes y adultos durante la temporada invernal para socios del club. Valle Tierra Mayor: equipo de esquí de fondo por 2 horas, 8000 pesos. Pase diario pista de esquí, 2500 pesos. Clase para 2 personas, 15.000 pesos.

Neuquén: el Caviahue Ski Resort posee un circuito de esquí de fondo a 1650 m que se suma a sus 20 pistas de esquí alpino. En Laderas Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, también se realiza esquí nórdico en la zona del Plateau, en la cota 1700, una especie de meseta con zonas semiplanas o con poquita pendiente. “Esta zona de principiantes es ideal para hacer esquí de fondo. Hay una pista delimitada para este deporte y un instructor específico. Tanto la clase como el alquiler de equipo se pueden hacer con reserva previa, porque todavía es muy incipiente”, explica Roberto Escardó, del centro invernal.

El nuevo Lago Hermoso Ski Resort -en el Camino de Siete Lagos entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes- también ofrece una pista de fondo de 5 km, sumergida en un valle que recorre el río homónimo.

Caviahue Ski Resort: el acceso a la pista de esquí de fondo es gratuito para quienes tienen equipo. El rental del centro de esquí también ofrece equipo.

el acceso a la pista de esquí de fondo es gratuito para quienes tienen equipo. El rental del centro de esquí también ofrece equipo. Lago Hermoso Ski & Resort: por día, con tablas y bastones, 9.800 pesos. Tres días, 27.000. Sin equipo, 7.800 pesos por día.

Surgido en los países nórdicos como forma de transporte -especialmente en Rusia, Suecia y Noruega-, el esquí de fondo es la modalidad más antigua de ese deporte gentileza Centro de Ski Nórdico Bariloche

No es de travesía

No hay que confundirlo con el esquí de travesía, también llamado esquí de montaña, que es una modalidad que une alpinismo y esquí. Ese otro deporte consiste en subir montañas con fijaciones especiales que permiten liberar el talón. Además, a la base del esquí se adhiere un tejido conocido como piel de foca que aporta mayor tracción en las pendientes. Luego, en la cima, se sacan las pieles y se desciende esquiando normalmente.

Bruno Muñoz, instructor de esquí de fondo del Club Andino Bariloche (CAB), explica que, en cambio, el esquí de fondo se practica sobre una pista previamente acondicionada y balizada, preferentemente con poca pendiente donde se recorren distintas distancias. Y no hace falta saber esquí alpino ni de travesía para hacer nórdico. “A diferencia del esquí de travesía, se hace en una pista pisada, como si fuera un circuito con surcos. Hay una huella y se puede hacer de forma deslizante, como caminando, o de forma patinada, como en patín artístico. La pendiente suele ser variada, con subidas y bajadas. Hay variedad de pistas, para diferentes niveles”, cuenta Muñoz.