“A los argentinos nos encantan las harinas y las carnes, especialmente las rojas. Pero nuestra dieta, en general, resulta súper monótona y muy poco variada”. Quien prende la alarma es Sergio Britos, licenciado en Nutrición (MN N° 1170), integrante de PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) y director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA). “Los alimentos que vamos repitiendo semana a semana, mes a mes, son alrededor de 40, mientras que en los países con más diversidad dietaria llegan a combinarse hasta cien alimentos”, ilustra, y explica que, si bien la cuestión económica incide, el fenómeno es en realidad multicausal.

El caso es que la dieta promedio argentina viene mostrando múltiples deficiencias de micronutrientes. Un estudio que CEPEA y PROFENI realizaron sobre datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2018/2019) reveló algunas conclusiones preocupantes sobre cómo están alimentándose los chicos y chicas en edad escolar: además de una nutrición muy poco diversa (están obteniendo más un 30 por ciento de la energía de alimentos de baja calidad), existe también un déficit crítico de vitamina D y calcio, mientras que la deficiencia de fibra es casi total (alcanza un 97%).

“Este panorama no es nuevo. Hace 40 años que venimos analizando encuestas y la foto, más o menos, es siempre la misma. Por eso hay que poner el foco en los nutrientes en los que sabemos que los chicos tienen deficiencias –razona Britos–. Y uno de los nutrientes que más nos detuvimos a investigar fue en el calcio, que tiene vínculo con los procesos de formación del sistema óseo, pero también con la contracción de los músculos e incluso con la circulación”.

El calcio se encuentra sobre todo en los lácteos: leche, quesos y yogur aportan prácticamente un 75% de este mineral. De ahí que, cuando su ingesta es baja, probablemente se esté debiendo a un pobre consumo de lácteos.

Otro de los trabajos científicos publicados por CEPEA y PROFENI encontró una asociación significativa entre el consumo de calcio y la talla alcanzada. Según una simulación estadística realizada por los autores, cada incremento de 100 miligramos diarios de calcio en menores de cinco años se vinculó con una reducción relativa del 6,7% en la prevalencia de baja talla.

“Esto no significa que comés calcio y crecés, o viceversa. Encontramos una relación epidemiológica, pero no causalidad. Entonces no es que el calcio consigue per se que los chicos crezcan, pero sí es un trazador de hábitos alimentarios”, advierte Britos. “Probablemente, quienes consumen más calcio tengan también una mejor dieta. Y todo eso junto se asocia con una menor prevalencia del déficit de talla”.

Un dato interesante: un yogur aporta aproximadamente 100 miligramos de calcio. Es decir: si los chicos consumieran regularmente yogur –todos los días, o al menos tres veces por semana– eso podría asociarse a un menor déficit de talla.

Harinas y carnes tienen un lugar protagónico en la mesa argentina, pero la falta de diversidad trae consecuencias serias. El nutricionista Sergio Britos explica qué nutrientes están faltando, y cómo mejorar la calidad de la alimentación.

Proteínas, calcio y más: qué vuelve al yogur un alimento de alta calidad

Frente a deficiencias dietarias, la respuesta pasa por introducir productos de mejor calidad nutricional. Ahí es donde el yogur aparece como uno de esos alimentos que los nutricionistas definen como “protectores”, ya que aporta proteínas de excelente calidad y una serie de nutrientes esenciales positivos entre los que se destaca el calcio.

A diferencia de la leche, el yogur suma los beneficios que le confiere el proceso de fermentación, que hace que sus nutrientes puedan digerirse de mejor forma que otros alimentos y que se genere también una serie de moléculas con una funcionalidad para el organismo. “El yogur es un alimento muy completo, de muy buena densidad nutricional y muy recomendable para las personas en general y para los chicos en particular”, enfatiza Britos.

El yogur natural tiene en la Argentina poca presencia en los hábitos de consumo. Elegirlo (y sumarle frutas) es una forma de mejorar su sabor sin agregar azúcar, enriqueciendo además su aporte nutricional.

Otro de los consejos tiene que ver con elegir yogur natural. “En la Argentina tenemos poca cultura de yogur natural, los europeos dicen incluso que acá la mayoría de la oferta es dulce. La tendencia está lentamente modificándose”, marca el nutricionista y recomienda además sumarle frutas para mejorar su sabor y volverlo todavía mejor en términos nutricionales.

“En caso de comer yogur saborizado, es mejor inclinarse por las variedades que tengan menor cantidad de azúcar. Y otra recomendación es mirar el rótulo nutricional, la etiqueta que está detrás: hasta 5, 6% de azúcar agregado cada 100 gramos de yogur, estamos hablando de una cantidad relativamente aceptable. Por arriba de eso, y sobre todo por encima de 10, no es una buena elección”.

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