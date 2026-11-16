Pera: la fruta que ayuda a regular la digestión y extender la sensación de saciedad

La pera es una fruta versátil y cotidiana en las mesas de todo el mundo. En la Argentina se la incorpora tradicionalmente en postres, ensaladas frescas, preparaciones agridulces o simplemente como una colación práctica y refrescante. A diferencia de otras frutas con mayor concentración de azúcares libres de rápida absorción, este fruto de la familia de las rosáceas sobresale por su perfil nutricional equilibrado y su capacidad para aportar bienestar digestivo y metabólico.

“La pera es una fruta con elevado contenido de agua y un aporte relevante de fibra dietética, constituida por fracciones solubles e insolubles. Entre sus componentes se encuentran las pectinas, polisacáridos de la pared celular con capacidad de retener agua y otros componentes estructurales, como la celulosa y las hemicelulosas. La fibra dietética contribuye a la regulación del tránsito intestinal mediante distintos mecanismos fisiológicos, como la fermentación colónica” asegura la nutricionista Carolina Caligiuri. Cuando se consume con piel —previa higiene adecuada—, se aprovecha al máximo su estructura celular, lo que genera una liberación gradual de sus nutrientes y prolonga la sensación de saciedad a lo largo del día.

Orígenes e historia

Originaria de las regiones templadas de Europa occidental y Asia, la pera se cultiva desde hace más de 4000 años. En la antigua China, las peras eran consideradas un símbolo de inmortalidad debido a la longevidad de sus árboles. Más tarde, tanto en la Antigua Grecia como en el Imperio Romano, la fruta adquirió un rol alimenticio y medicinal central; de hecho, el escritor romano Plinio el Viejo describió en sus escritos numerosas variedades de peras cultivadas en los huertos de la época, consumidas tanto crudas como cocidas con miel.

En la antigua China, las peras eran consideradas un símbolo de inmortalidad debido a la longevidad de sus árboles

Durante la Edad Media y el Renacimiento, los horticultores europeos perfeccionaron las técnicas de cultivo y selección: lograron transformar las variedades silvestres, de textura más áspera y astringente, en frutos de pulpa suave, mantecosa y sumamente jugosa. Con la expansión colonial, el peral llegó a América, encontrando en regiones como el Alto Valle de Río Negro en la Argentina un terruño excepcional para su desarrollo a gran escala. Hoy nuestro país es uno de los principales productores y exportadores del hemisferio sur.

A diferencia de las manzanas o los duraznos, las peras son frutas climatéricas muy particulares: si se las deja madurar completamente en la rama, adquieren una textura granulosa e insípida. Por esta razón, se cosechan firmes y maduran “de adentro hacia afuera” a temperatura ambiente los días siguientes.

Composición y características del fruto

Según el USDA FoodData Central, la pera se compone en más de un 80% de agua, lo que la convierte en un alimento altamente hidratante y de baja densidad calórica. “Aporta aproximadamente 57 kcal cada 100 g y su alto contenido de agua, contribuye a la hidratación y puede favorecer la saciedad dentro de una alimentación equilibrada”, asegura la nutricionista.

Tal como documentan diversas investigaciones científicas sobre compuestos bioactivos en frutas, la mayor concentración de antioxidantes, polifenoles y flavonoides se encuentra precisamente en la cáscara.

“Recomiendo consumir la pera entera, con cáscara y previamente lavada, porque de esta manera se aprovecha mejor su aporte de fibra dietética y de compuestos bioactivos. La fibra soluble, como las pectinas, y la insoluble contribuyen a regular el tránsito intestinal, mientras que parte de estos componentes llega al colon y puede ser utilizada por la microbiota intestinal. Este proceso de fermentación genera metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, que participan en distintas funciones de la salud intestinal y del metabolismo. Además, la cáscara concentra una mayor proporción de compuestos fenólicos con actividad antioxidante, por lo que consumir la fruta sin pelar permite aprovechar mejor su valor nutricional”, explica Caligiuri.

La mayor concentración de antioxidantes, polifenoles y flavonoides se encuentra precisamente en la cáscara de la pera sweet marshmallow - Shutterstock

Por otro lado, la pera presenta un índice glucémico bajo, lo que significa que sus azúcares se absorben de manera lenta gracias a la presencia de fibra, evitando los picos bruscos de glucosa en sangre. Esto la convierte en una opción segura y recomendada incluso para personas que buscan controlar el peso o regular el índice glucémico.

Propiedades nutritivas

1. Regulación del tránsito intestinal y saciedad

Gracias a su elevado contenido de fibra dietética —una pera mediana aporta cerca del 20% de la cantidad diaria recomendada—, estimula el movimiento peristáltico del intestino, previniendo el estreñimiento. Asimismo, al combinarse con el agua, expande su volumen en el estómago, prolongando la sensación de saciedad y ayudando a espaciar las ingestas entre comidas.

2. Bajo índice glucémico

Al poseer un índice glucémico bajo (que oscila generalmente entre 33 y 41 según la variedad y maduración según bases de datos científicos de la Universidad de Sídney), la glucosa ingresa al torrente sanguíneo de forma gradual. Esto previene altibajos de energía y ayuda a mantener estables los niveles de insulina, siendo una alternativa muy favorable para quienes buscan una alimentación equilibrada.

3. Poder antioxidante y vitamina C

Diversos estudios recopilados en bases de datos biomédicas de PubMed Central (PMC) indican que la pera aporta cantidades significativas de vitamina C, cobre y diversos compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes neutralizando los radicales libres. Estos elementos protegen a las células del estrés oxidativo, fortalecen el sistema inmunitario y contribuyen a la salud de la piel y los tejidos conectivos.

4. Protección cardiovascular y control de la presión arterial

“La pera es una fruta naturalmente muy baja en sodio y aporta potasio, un mineral fundamental para el equilibrio de líquidos y la regulación de la presión arterial. El potasio favorece la excreción renal de sodio y contribuye a modular la función vascular, por lo que una ingesta adecuada se asocia con beneficios para la salud cardiovascular. Incorporar peras y otras frutas dentro de un patrón alimentario variado, rico en vegetales y bajo en sodio, es una estrategia que contribuye a la prevención de la hipertensión. Es importante destacar que estos beneficios dependen del conjunto de la alimentación y no de un alimento aislado” señala Caligiuri.

5. Compuestos bioactivos

Contiene compuestos fenólicos con actividad antioxidante, entre ellos flavonoides, cuya concentración puede ser mayor en la cáscara.