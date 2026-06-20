Harry Potter cumple 25 años: así es la muestra “Primer Año en Hogwarts”

En Warner Bros. Studio Tour London, donde se grabaron muchas escenas emblemáticas de las películas del famoso mago Harry Potter, ya está en marcha la celebración por los 25 años del estreno del primer filme de la saga. Hasta el 7 de septiembre, en este verano europeo, se desarrolla la exhibición Primer año en Hogwarts (New Year at Hogwarts), con sorpresas y regalos para los fans que llegan desde distintos rincones del mundo.

La muestra lleva ese nombre, ya que tanto el primer libro como la película Harry Potter y la Piedra Filosofal relatan la llegada de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger –interpretados por los entonces pequeños Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson–, a la Escuela de Magia y Hechicería Hogwarts.

La historia contaba cómo los tres chicos se conocían en el Expreso de Hogwarts e ingresaban en una de las cuatro casas del colegio, llamada Gryffindor. Y desde entonces compartían tanto una gran amistad y sus aventuras, como las clases de encantamientos, transformaciones, pociones, historia de la magia y defensa contra las artes oscuras, entre otras.

Primer año en Hogwarts, la gran muestra que celebra los 25 años de Harry Potter Warner Bros

Por eso, la idea es que los visitantes, tal como hicieron los aprendices de magos y brujas con sus caritas sorprendidas ante un mundo desconocido hace 25 años, recorran los escenarios donde se filmaron las escenas inolvidables de la saga mágica. Al ingresar, cada persona recibirá un pasaporte de actividades para buscar la Snitch dorada, interactuar con objetos mágicos en las vidrieras de los negocios del Callejón Diagon y viajar en escoba voladora sobre Londres.

La estación King’s Cross, donde se encuentra la Plataforma 9 ¾ encantada, sorprende con el icónico Expreso de Hogwarts, que llevó a los alumnos por primera vez hasta el colegio. La antigua locomotora y los vagones fueron el escenario tanto de la primera escena grabada para Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrenada en 2001, como de la última escena de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 2, realizada en junio de 2010.

Desde el Gran Hall se accede al Gran Comedor, creado en el 2000 para la saga, con sus dos largas filas de mesas para los alumnos, el sitio de honor para el director y los profesores, y los vestuarios utilizados por los actores y las actrices que interpretaron a los personajes de las novelas. También se pueden visitar la sala común de Gryffindor y el dormitorio de los varones, la oficina del director Albus Dumbledore, la clase de pociones, el vivero de la profesora Pomona Sprout con sus famosas mandrágoras y el Puente de Hogwarts.

La idea es que los visitantes recorran los escenarios donde se filmaron las escenas inolvidables de la saga mágica Warner Bros

Fuera del colegio, otras locaciones son el Callejón Diagon, con el negocio de varitas mágicas de Ollivander y el Banco Gringotts; la cocina de la familia Weasley, donde la plancha y el cucharón se mueven sin ayuda; el Ministerio de la Magia; la oficina de la profesora Umbridge, donde los gatitos maúllan desde los cuadros; la cabaña del adorable guardián Rubeus Hagrid y el Bosque Prohibido, donde se esconde el nido de su mascota, la acromántula Aragog. El recorrido finaliza con una obra majestuosa: la maqueta gigante del Castillo de Hogwarts, usada en los ocho filmes.

Grandes y chicos son invitados además a conocer algunos de los objetos icónicos de la historia y se les explica cómo fueron diseñadas las varitas mágicas de los protagonistas, la Snitch dorada y las escobas voladoras del juego de Quidditch y la misteriosa Piedra Filosofal con su color rojo rubí, tal como especificó la escritora J. K. Rowling al director de la película, Chris Columbus.

Otro sector muestra cómo se realizaron los efectos especiales y visuales de las películas, como el fuego lanzado por los dragones y los personajes generados por computadora. Uno de los sectores favoritos de la saga de Harry Potter, sin embargo, es el que presenta cómo crearon a las criaturas mágicas. Se pueden ver de cerca al inolvidable elfo doméstico Dobby, tres versiones de Buckbeak (erguido, encabritado y tumbado), el basilisco que habita en las profundidades de Hogwarts, la macromántula Aragog y los distintos modelos de cabezas de duendes y dragones.

Además, por primera vez desde que Warner Bros. Studio Tour London abrió sus puertas al público en 2012, se presenta una experiencia audiovisual que descubre cómo los efectos de sonido colaboraron para convertir la magia en realidad. Algunos de esos sonidos son los de la multitud alentando a los jugadores de Quidditch y los ecos de las celebraciones escolares en el Gran Hall.

Entradas y viaje

Las entradas se consiguen en la web del estudio, en español, y cuestan desde 58,50 libras esterlinas para los adultos. Ese monto aumenta a £94 con transporte desde la estación de tren London Central, a £124,59 con desayuno y a £157,50 con cena, en ambos casos con los platos temáticos que los fans siempre quisieron probar.

Los tickets del evento especial incluyen el ingreso desde las 9.30 hasta las 22 (incluso fuera del horario habilitado al resto del público, ¡sin necesidad de usar una capa de invisibilidad como en la historia!); una copa de vino, cerveza de manteca o mocktail; una foto en el Banco de Gringotts; la Guía oficial de la exposición y un regalo sorpresa para llevar a casa.

Las entradas cuestan desde 58,50 libras esterlinas para los adultos Warner Bros

El Warner Bros. Studio Tour London está ubicado en Leavesden, a pocos kilómetros de la capital inglesa. El recorrido más simple en tren durante 20 minutos desde la estación London Euston hasta Watford Junction. Allí, el famoso bus nocturno de los filmes espera a los visitantes desde las 9.20, con recorridos cada media hora y retorno hasta las 22 horas. El precio del ticket está incluido en la entrada al tour. Para quienes prefieran usar automóvil, hay estacionamiento disponible.

La recomendación para los viajeros que tienen planeada una visita a Londres y los famosos estudios es que reserven los tickets con anticipación, porque se agotan. Otras fechas para las que hay que sacar entradas previamente son Halloween y los festejos de Navidad y Año Nuevo.