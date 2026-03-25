Harry Potter: de la primera imagen oficial de la serie a las amenazas de muerte que recibió uno de sus protagonistas

HBO Max presentó la primera imagen oficial de la nueva adaptación de Harry Potter, en un adelanto que deja ver la nueva estética del proyecto. Sin mostrar el rostro del protagonista, la escena ofrece un primer acercamiento al universo visual que tendrá la serie basada en la obra de J. K. Rowling.

En el centro de la escena, difundida a través de las redes sociales de la franquicia, aparece Dominic McLaughlin, el actor elegido para encarnar al joven mago, que aparece de espaldas mientras se dirige al estadio de Quidditch de Hogwarts.

La imagen muestra al personaje avanzando con paso firme, vestido con la túnica de la casa Gryffindor con su nombre, junto a elementos que los estudiantes de hechicería utilizan en estas competiciones deportivas. A su alrededor, otros estudiantes caminan en la misma dirección, y en lo alto son visibles las banderas de las distintas casas.

Este primer vistazo deja entrever una escena de la vida cotidiana dentro de la escuela de magia. El Hogwarts que se insinúa en el fondo es reconocible, aunque con una actualización estética más contemporánea. La diseñadora Mara LePere-Schloop ha sido la encargada de liderar el trabajo de ambientación de los escenarios.

El rodaje de la serie se desarrolla en los Warner Bros Studios Leavesden, espacio ligado a la saga cinematográfica original, lo cual refuerza la continuidad con el legado previo mientras se construye una nueva narrativa en torno a la exitosa ficción.

La serie contará con un elenco completamente renovado, en línea con su intención de diferenciarse de las películas. Además de McLaughlin, el trío central estará integrado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El personaje de Daniel Radcliffe es reemplazado por el de Dominic McLaughlin en la nueva ficción

A ellos se suman figuras como John Lithgow, que interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en la piel de Severus Snape, y Nick Frost encarnando a Rubeus Hagrid.

El desarrollo creativo está en manos de la guionista Francesca Gardiner y del director Mark Mylod. Desde la producción se adelantó que el objetivo es adaptar los libros originales con un nivel de detalle mayor al que permitió el formato cinematográfico, ampliando tramas, personajes y contextos.

Sin embargo, la narrativa continuará centrada en el mundo mágico, Hogwarts y la construcción del vínculo entre Harry, Ron y Hermione. También se mantendrá como eje el enfrentamiento con Lord Voldemort.

Amenazas de muerte

El actor Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape en la serie, denunció haber recibido amenazas de muerte y mensajes de odio desde que se confirmó su incorporación al proyecto.

En una entrevista con The Times, el intérprete describió el nivel de hostigamiento que recibió a través de las redes sociales, con comentarios violentos que incluyeron intimidaciones directas contra su integridad personal, y citó uno de los mensajes: “Me han dicho: ‘Dejalo o te mataré’”.

El artista admitió que la situación lo afectó emocionalmente, aunque descartó la posibilidad de abandonar el proyecto. Según explicó, su compromiso con el rol se mantiene firme y anticipó que su interpretación buscará aportar una mirada propia sobre el personaje.

Essiedu aclaró que no intenta reemplazar la impronta de Alan Rickman, quien interpretó a Snape en las películas originales, sino ofrecer una versión distinta adaptada al formato televisivo.

Alan Rickman (a la derecha), junto a Richard Harris, Maggie Smith y Miriam Margolyes en Harry Potter y la cámara secreta (2002)

Desde la producción de HBO remarcaron que la serie apunta a respetar la esencia de los personajes creados por J. K. Rowling, al tiempo que explora nuevos matices en un desarrollo más extenso.