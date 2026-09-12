¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo? Esta es la respuesta y la razón que pocos conocen

Lavar el arroz antes de cocinarlo es una práctica habitual en muchos hogares y suele hacerse por costumbre. Sin embargo, este paso puede influir tanto en la textura del alimento como en algunos de sus componentes.

Una investigación publicada en 2025 en la revista científica Food Chemistry, titulada “Bioaccesibilidad multielemental del arroz de grano largo para una evaluación de riesgos realista mediante lixiviación continua en línea acoplada a espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente: La perspectiva no relacionada con el arsénico”, analizó distintas variedades y encontró que el lavado redujo hasta en un 50% la concentración de cadmio y plomo en las muestras estudiadas.

Lavar el arroz es un paso fundamental (Fuente: Pexels)

El trabajo incluyó arroz blanco, integral y basmati, además de minerales esenciales como hierro, cobre y zinc. En estos últimos, los investigadores observaron una reducción inferior al 10% después del lavado.

Esto no significa que todas las variedades deban enjuagarse de la misma manera. El resultado puede depender del tipo de grano, su procesamiento y la forma en que posteriormente se prepara.

Uno de los efectos más conocidos se relaciona con la textura. Al pasar el arroz por agua se elimina parte del almidón superficial, lo que puede favorecer que los granos queden más separados y menos pegajosos.

Pero hay otro aspecto que merece atención: los nutrientes. Un lavado prolongado o repetido puede arrastrar algunos micronutrientes, especialmente cuando el producto ha sido enriquecido durante su elaboración.

En Colombia, este punto adquiere especial relevancia. El Ministerio de Salud de Colombia, por caso, informó que el Decreto 380 de 2026 estableció la adición obligatoria de vitaminas y minerales al arroz blanco o pilado, además de las harinas de maíz y trigo, como parte de una estrategia para contribuir a prevenir deficiencias nutricionales.

El arroz blanco es utilizado en todo el mundo (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

A esto se suma la presencia de arsénico inorgánico, un contaminante que también ha sido estudiado en este alimento. Algunas técnicas de cocción con abundante agua pueden disminuir su concentración, aunque también pueden generar pérdidas de ciertos nutrientes.

Entonces, si el empaque recomienda lavar el arroz, conviene hacer un enjuague breve antes de cocinarlo, sin repetir el procedimiento de forma excesiva. En productos fortificados que tengan instrucciones específicas, lo recomendable es seguir las indicaciones del fabricante.

En definitiva, lavar el arroz no es una regla que funcione igual para todas las variedades. Puede influir en la textura y ayudar a reducir determinados contaminantes, pero hacerlo de manera excesiva también puede afectar parte de sus nutrientes.

Por Katherine Bravo Hernández.