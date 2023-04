Hipertiroidismo vs. Hipotiroidismo: cuál es más peligrosa y cómo saber si padecés alguna de estas afecciones

escuchar

“Me sentía mal todos los días: si no era porque estaba muy cansada, experimentaba mareos; tenía el ánimo por el piso o me dolían demasiado los músculos. Siempre aparecía algo nuevo”, cuenta Valeria Etchegaray de 34 años respecto de los síntomas recurrentes que tuvo durante dos años seguidos sin dar con el diagnóstico correcto.

En realidad, su cuerpo estuvo por años dándole indicios sobre el estado de su glándula tiroides. Específicamente en su caso, Etchegaray sufría de hipotirioidismo -también llamado tiroides hipoactiva, que ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo- pero no daban con el diagnóstico correcto. Fue recién después de tres años de dolores y molestias que consultó con su médico de cabecera y tras hacerse análisis de sangre descubrió lo que tenía.

Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo son dos afecciones de salud que se caracterizan por el desequilibrio hormonal de la tiroides, una glándula pequeña en forma de mariposa que se encuentra ubicada al frente del cuello. Su correcto funcionamiento es crucial porque es la parte del organismo que produce hormonas que controlan la forma en que el cuerpo utiliza la energía.

El año pasado y con motivo del Día Mundial de la Tiroides, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que unas 750 millones de personas alrededor del mundo padecen de alguna patología tiroidea. Asimismo de esa exorbitante cifra, aproximadamente un 60 por ciento desconoce padecer una afección tiroidea.

Algunos profesionales las denominan “enfermedades silenciosas” porque sus síntomas no suelen ser demasiado agravantes cuando aparecen y, en varios pacientes, no es hasta meses -o incluso años- después que deciden concurrir en busca de ayuda profesional para tratar el malestar o saber con exactitud qué es lo que les está ocurriendo.

¿Qué es la tiroides y por qué es tan importante para el cuerpo? “La tiroides es la responsable de formar las hormonas T4 y T3. Estas ayudan al cuerpo a utilizar energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente”, explica a LA NACION, Maria del Carmen Negueruela (M.N. 68617), jefa de endocrinología en el Hospital Universitario Austral (HUA).

Dada su relevancia para la salud, revela la Dra. Negueruela que existen dos afecciones tiroideas muy comunes en la población, estas son: el hipotiroidismo -caracterizado por tener la cantidad de hormonas tiroideas demasiado bajas- y el hipertiroidismo -cuando la cantidad de hormonas es alta-. “Ya sea que se trate de cualquiera de estas dos condiciones, el paciente notará que todo el cuerpo comienza a estar afectado”, recalca.

¿Qué es el hipotiroidismo?

También denominada tiroides hipoactiva, esta afección sucede cuando la glándula tiroides no produce una cantidad suficiente de hormonas tiroideas. Por eso, en sus primeras etapas es posible que el afectado no detecte síntomas evidentes como para consultar con un profesional de la salud. Sin embargo, si pasa demasiado tiempo y el hipotiroidismo no es tratado puede derivar en otros problemas de salud, como el colesterol alto o problemas del corazón.

Para ser detectado el cuadro, el médico de cabecera de la persona debe indicar la realización de análisis de sangre y en base a los resultados corroborar que los síntomas son acordes con los niveles bajos de hormonas tiroideas.

Hipotiroidismo síntomas

Mayo Clinic destaca que entre los síntomas más predominantes de esta enfermedad se encuentran los siguientes:

Cansancio

Aumento de la sensibilidad al frío

Piel seca

Aumento de peso

Ronquedad de la voz

Debilidad muscular

Dolores, sensibilidad y rigidez muscular

Afinamiento del cabello

Frecuencia cardíaca más lenta

“Las causas más frecuentes del hipotiroidismo son: enfermedades autoinmunes, como la Tiroiditis de Hashimoto; la eliminación quirúrgica de la tiroides; y el tratamiento radiactivo”, dice la Dra. Negueruela. En la misma línea advierte que cuánto más temprano se dé el diagnóstico, mayor probabilidad hay de evitar que los procesos corporales que regula esta glándula comiencen a funcionar con lentitud.

En cuanto al tratamiento, la profesional destaca que el hipotiroidismo no se cura, pero que puede ser tratado con terapia de reemplazo de hormona tiroidea que consta en el retorno de la T4 libre y hormona estimulante de la tiroides (TSH) al rango normal. Igualmente, agrega que todos los pacientes hipotiroideos excepto aquellos con enfermedad severa, pueden ser tratados en forma ambulatoria, sin tener que ser hospitalizados y lograr una mejora en su calidad de vida.

“Un síntoma particular que los pacientes reportan a menudo y no es tan conocido es el de la niebla mental. Esta incluye una variedad de señales que van desde tener baja energía, a padecer olvidos, somnolencia y dificultad para concentrarse”, informa la médica endocrinóloga.

¿Qué es el hipertiroidismo?

Se produce cuando hay una actividad excesiva y sobreproducción de hormonas tiroideas. “El metabolismo, que en este caso se ve sobre estimulado por el exceso de hormonas, afecta el estado de ánimo, el peso y los niveles de energía física y mental entre otras cosas. Cuando existe demasiada hormona tiroidea, todas las funciones del cuerpo tienden a acelerarse”, señalan desde el Hospital Universitario Austral.

Además, añaden desde la institución que las causas del hipertiroidismo pueden estar vinculadas a una infección de la glándula tiroides, tumores no cancerosos en la glándula, el consumo de medicamentos que contienen grandes cantidades de hormona tiroidea (recetados para tratar el hipotiroidismo) o tumores en los testículos o en los ovarios. “Sin embargo, en más del 80% de los casos, el hipertiroidismo es de origen autoinmune y se conoce como Enfermedad de Graves”, señalan.

“La enfermedad de Graves -forma más común de hipertiroidismo- es causada por la presencia de anticuerpos en la sangre, los cuales estimulan a la glándula tiroides a crecer y a segregar exceso de hormona tiroidea”, explica la Dra. Negueruela. Para la especialista este tipo de hipertiroidismo tiende a ocurrir en familias por lo que es una condición hereditaria. Sumado a esto, destaca la médica que algunos síntomas recurrentes de la enfermedad de Graves son: que los ojos se vean grandes por la retracción de los párpados superiores y/o protrusión de uno o ambos ojos, inflamación en la parte anterior del cuello debido a un agrandamiento de la glándula -denominado “bocio”-.

Hipertiroidismo síntomas

Indican los profesionales del National Health Service (NHS) de Reino Unido que las señales de alerta de esta condición son:

Nerviosismo, ansiedad e irritabilidad

Cambios de humor

Dificultad para dormir

Cansancio persistente

Sensibilidad al calor

Hinchazón en el cuello debido a un agrandamiento de la glándula tiroides (bocio)

Ritmo cardíaco irregular y/o inusualmente rápido (palpitaciones)

Espasmos o temblores

Pérdida de peso

En lo que concierne al tratamiento del hipertiroidismo, la médica endocrinóloga explica que no existe un tratamiento único ni ideal para todos los pacientes. “El tratamiento médico seleccionado depende de la edad, el tipo y severidad del hipertiroidismo, el tamaño de la glándula, el compromiso o no de los ojos, el deseo de embarazo próximo y otras condiciones médicas o enfermedades que el paciente padezca”, revela. Sin embargo, destaca que entre los procedimientos que se ofrecen para los distintos casos existen: uso de drogas/medicaciones antitiroideas como el metimazol y el propiltiouracilo; yodo radioactivo, usualmente en cápsula o como líquido insípido, al consumirlo se destruyen las células tiroideas que producen exceso de hormonas tiroideas ;y tercero, la cirugía de tiroides que implica la remoción de la glándula y cura definitivamente el hipertiroidismo el cuadro.

¿Qué es más peligroso el hipertiroidismo o el hipotiroidismo?

“Es más peligroso el hipertiroidismo dado su fuerte impacto en el sistema cardiovascular. En los casos graves, hace que aumente la frecuencia cardíaca, la hipertensión arterial, el gasto cardíaco, entre otros factores importantes que controlan el corazón”, señala la Dra. Negueruela. Por último, destaca que todas estas condiciones mencionadas son severas porque son situaciones que conllevan al riesgo de vida.

