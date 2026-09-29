Hito en salud auditiva: llegó a la Argentina el primer implante coclear inteligente del mundo

Tal vez la forma más clara de empezar a explicar qué es un implante coclear sea decir lo que no es: un audífono. Sucede que a diferencia de estos, que solo amplifican el sonido, el implante transforma las señales sonoras en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo para que el cerebro pueda interpretarlos. Por eso la diferencia entre uno y otro no es meramente tecnológica, sino la que existe entre amplificar un sonido y hacer posible el acceso a la información sonora de manera eléctrica.

Pero a la definición médica se agrega además una dimensión profundamente humana. Porque para una persona con pérdida auditiva severa acceder a un implante coclear puede significar recuperar –o incluso comenzar a construir– una relación nueva con el mundo a su alrededor: desde escuchar la voz de una mamá o un papá hasta reconocer el sonido del propio nombre, pasando por participar de una conversación sin quedarse al margen.

“Recuperar la audición es recuperar una parte de la vida”

Desde los primeros implantes cocleares clínicamente funcionales, desarrollados en la década de 1970, esta tecnología nunca dejó de evolucionar para mejorar la experiencia de las personas con pérdida auditiva severa o profunda.

Ahora esa evolución da un nuevo paso con el arribo del Sistema Cochlear™ Nucleus® Nexa™, presentado por Cochlear como el primer y único sistema inteligente de implante coclear del mundo. ¿Qué lo hace diferente? Que está diseñado para responder de manera intuitiva a las necesidades auditivas de cada persona. Y preparado, además, para incorporar futuras innovaciones tecnológicas.

Lo que Nexa propone es una manera diferente de concebir el implante: no se trata de una tecnología que queda definida el día de la cirugía, sino de un sistema capaz de evolucionar con el tiempo.

“En jóvenes y adultos, una pérdida auditiva severa puede alejarlos de conversaciones, vínculos y momentos cotidianos. Cuando los audífonos ya no son suficientes, y existe indicación, el implante coclear puede abrir la puerta a la comunicación y la autonomía”, explica el ex jefe del sector de Otología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires Dr. Eduardo Hocsman (MN.63984), quien realizó el primer implante de Nexa en Argentina. Y añade: “La tecnología, con sistemas cada vez más avanzados como Nucleus Nexa, acompaña este proceso. Porque recuperar la audición es también recuperar una parte de la vida.”

¿Qué hace a Nexa diferente?

El sistema incorpora varios avances:

Memoria interna . La información auditiva de cada persona queda almacenada de forma segura en el propio implante. Así, cuando sea necesario reemplazar el procesador de sonido, toda esa información puede transferirse al nuevo dispositivo y volver mucho más fácil la continuidad de la experiencia auditiva.

. La información auditiva de cada persona queda almacenada de forma segura en el propio implante. Así, cuando sea necesario reemplazar el procesador de sonido, toda esa información puede transferirse al nuevo dispositivo y volver mucho más fácil la continuidad de la experiencia auditiva. Preparado para evolucionar . Nexa es el primer implante coclear con firmware actualizable: eso quiere decir que el propio implante está preparado para incorporar innovaciones mediante actualizaciones, sin necesidad de reemplazarlo ni hacer una nueva cirugía.

. Nexa es el primer implante coclear con firmware actualizable: eso quiere decir que el propio implante está preparado para incorporar innovaciones mediante actualizaciones, sin necesidad de reemplazarlo ni hacer una nueva cirugía. Escucha inteligente . Los procesadores de sonido Nucleus® 8 Nexa™ y Kanso® 3 Nexa™ detectan los cambios en el entorno y ajustan automáticamente la configuración para facilitar la escucha en diferentes situaciones, incluso cuando hay ruido. Además, cuentan con funciones como ForwardFocus II, que ayuda a reducir el ruido de fondo cuando se busca concentrarse en una conversación.

. Los procesadores de sonido Nucleus® 8 Nexa™ y Kanso® 3 Nexa™ detectan los cambios en el entorno y ajustan automáticamente la configuración para facilitar la escucha en diferentes situaciones, incluso cuando hay ruido. Además, cuentan con funciones como ForwardFocus II, que ayuda a reducir el ruido de fondo cuando se busca concentrarse en una conversación. Conectividad . Los procesadores permiten conectarse con dispositivos compatibles y están preparados para tecnologías de próxima generación como Bluetooth® LE Audio y Auracast™, a medida que estén disponibles y sean compatibles.

. Los procesadores permiten conectarse con dispositivos compatibles y están preparados para tecnologías de próxima generación como Bluetooth® LE Audio y Auracast™, a medida que estén disponibles y sean compatibles. Energía para el día a día . El sistema incorpora una gestión dinámica de la energía que adapta su consumo según las necesidades de cada momento. Así, los procesadores pueden combinar un diseño pequeño y liviano con una batería pensada para acompañar las actividades cotidianas.

. El sistema incorpora una gestión dinámica de la energía que adapta su consumo según las necesidades de cada momento. Así, los procesadores pueden combinar un diseño pequeño y liviano con una batería pensada para acompañar las actividades cotidianas. Dos formas de llevarlo . Nucleus® 8 Nexa™ es un procesador retroauricular, mientras que Kanso® 3 Nexa™ se ubica fuera de la oreja. Ambos ofrecen las prestaciones del sistema en formatos diferentes, para responder a distintas preferencias y necesidades.

. Nucleus® 8 Nexa™ es un procesador retroauricular, mientras que Kanso® 3 Nexa™ se ubica fuera de la oreja. Ambos ofrecen las prestaciones del sistema en formatos diferentes, para responder a distintas preferencias y necesidades. Ecosistema conectado. El sistema integra el implante, los procesadores, la aplicación y distintas herramientas de atención para acompañar al usuario más allá del dispositivo, desde el seguimiento clínico hasta la vida cotidiana.

“Los nuevos implantes cocleares integran un chip interno con memoria propia y capacidad de actualización, una innovación que resuelve de manera integral las principales dificultades que enfrentan los usuarios y sus familias”, señala el Dr. Maximiliano DeBagge (MN.120930), jefe del servicio de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. “Al almacenar los datos de audición, o el ‘mapa de sonido’, directamente dentro del propio implante, el sistema garantiza que la configuración nunca se pierda. Y eso permite que el tiempo con el audiólogo y el equipo médico se enfoque en la rehabilitación y el aprendizaje del habla”, agrega, enfatizando que se trata de una tecnología que transforma al implante coclear en una plataforma evolutiva capaz de perfeccionarse, protegiendo el desarrollo auditivo de los chicos y asegurándoles una mejor calidad de audición a lo largo de toda su vida.

Los procesadores de sonido del nuevo sistema Nexa detectan los cambios en el entorno y ajustan automáticamente la configuración para facilitar la escucha en diferentes situaciones, incluso cuando hay ruido.

Un nuevo capítulo para la salud auditiva en la Argentina

Uno de los primeros implantes Cochlear™ Nucleus® Nexa™ del país fue realizado recientemente en el Hospital Garrahan, que se convirtió en el primer hospital pediátrico público argentino en incorporar esta nueva generación de implantes cocleares inteligentes.

El arribo de Nexa al Garrahan desde luego implica un nuevo paso para la salud auditiva en la Argentina, aunque a la vez permite volver al punto de partida: detrás de cada avance tecnológico hay una persona, en este caso un niño, que quiere comunicarse, aprender, compartir, participar en el aula y construir con el mundo que lo rodea su propia y personal relación.

El acompañamiento, parte clave del proceso

La llegada del Sistema Cochlear™ Nucleus® Nexa™ es impulsada en la Argentina por Tecnosalud, empresa especializada en soluciones auditivas con más de 20 años de trayectoria. Desde 2002 es distribuidora exclusiva de Cochlear en el país, donde trabaja junto a hospitales, médicos especialistas, audiólogos y familias para acercar soluciones auditivas implantables y acompañar a los pacientes a través del proceso completo: desde la evaluación clínica y la cirugía hasta la rehabilitación, el soporte técnico y el seguimiento.

Cochlear cuenta a nivel mundial con más de 40 años de experiencia en innovación para la rehabilitación auditiva y, de acuerdo a datos de la propia compañía, ha proporcionado ya más de 750.000 dispositivos implantables, lo que representa más del 60% de los usuarios de implantes auditivos a nivel mundial.

Ambas firmas comparten una premisa vital: hablamos de una tecnología que adquiere sentido cuando se convierte en una experiencia concreta. Para los chicos puede significar más oportunidades para comunicarse, aprender y participar. En un adulto, pasa por recuperar conversaciones, actividades y hasta espacios que tal vez había comenzado a evitar. Y en los adultos mayores se trata de volver a sentirse parte de las conversaciones y los momentos compartidos con sus seres queridos.

“Para los adultos mayores recuperar la audición es volver a tener comunicación, vínculos, participación social. La pérdida auditiva puede favorecer el aislamiento y afectar la autonomía y el bienestar cognitivo. El implante coclear ayuda a que muchos adultos mayores vuelvan a conectarse con su entorno y mantengan una vida activa e independiente. La edad, por sí sola, no debe ser una barrera para su indicación: restablecer la audición es promover un envejecimiento saludable”, advierte el Dr. Luciano Mendonça (MN.108883 y MP.450261), jefe del sector de Otología del Hospital César Milstein.

Claro que cada historia es diferente, y los resultados pueden variar según las características de cada persona, el momento de la intervención, su situación auditiva y el proceso de rehabilitación. Sin embargo, en todos los casos existe un punto de partida similar: la posibilidad de acceder a una herramienta capaz de transformar la manera en que una persona se relaciona con los sonidos, y a través de ellos, con el mundo.

Conocé más en https://tecnosalud.com.ar/cochlear/

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