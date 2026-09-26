Horóscopo: cómo será tu semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Sin filtro. La influencia de Venus lo lleva a la fusión total o a duras luchas de poder. Celos destructivos o un tierno encuentro, usted elige.

TRABAJO: Debe ordenar cuentas compartidas y llevar adelante contratos complejos. No firme nada sin leer la letra chica; hay riesgos.

CLAVE DE LA SEMANA: No se aferre a estructuras sentimentales rígidas. ¡A soltar!

21/4 al 21/5

AMOR: Con crecientes ganas de cortar con toda atadura emocional. Venus en Escorpio reclama honestidad brutal. Deberá redefinir el vínculo.

TRABAJO: Ante una situación extrema, necesita que haya pactos claros con socios o clientes. Sin margen para segundas intenciones.

CLAVE DE LA SEMANA: Baje la guardia y escuche el latido de su corazón.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Oscila entre la ternura y la pasión.Para los que no hayan encontrado pareja adecuada, puede renacer el fuego de las cenizas del pasado.

TRABAJO: A no distraerse de su deber. Buena etapa para resolver viejas cuestiones financieras o depurar métodos de trabajo obsoletos.

CLAVE DE LA SEMANA: Giro drástico en sus metas. Piense lo económico con lógica fría.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Ganas de compartir su bienestar emocional con el mundo entero. Solo recuerde que el éxtasis es breve y no se empantane en reclamos posesivos.

TRABAJO: Noticias financieras para festejar. Sabe aprovechar cada oportunidad que se presente. Mil proyectos creativos muy personales.

CLAVE DE LA SEMANA: Abras u mente, entréguese a lo desconocido.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Su esquivo corazoncito entra en acción. Busca una mejor convivencia puertas adentro y logra darse esos permisos que lo hacen más feliz.

TRABAJO: Algo distraído. Evalúe los gastos inmediatos y planifique ajustes necesarios. Que cada paso a dar sea sobre seguro.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de drenar los miedos que bloquean su libertad.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El presente estará fuera de control. En vez de actuar como el otro espera, exprese ideas o emociones con palabras sinceras, sin ocultarse.

TRABAJO: Se supera a sí mismo. Etapa propicia para firmar acuerdos o cerrar ventas rápidas. Su certera elocuencia convence.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en los actos de la gente y no tanto en sus palabras.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Si actúa con delicadeza, ningún conflicto resultará insuperable. Semana de emociones fuertes y muchos celos. Evite aferrarse al otro.

TRABAJO: Guarde un poco de efectivo para momentos de necesidad. Mercurio exige un saneamiento total de sus finanzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Fin a las deudas y a los gastos impulsivos. Ganará en tranquilidad.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: ¿Conflictos íntimos? Seguirá adelante como si nada. Toma la iniciativa en el amor y define qué desea para su futuro. Al timón de la pasión.

TRABAJO: Miles de tareas, algunas agotadoras. No será el trabajo lo que lo canse, sino las personas indecisas. Definirá.

CLAVE DE LA SEMANA: Sin rodeos, conéctese con lo que le da alegría real.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Con necesidad de aislarse un poco. Si dudaba en iniciar una convivencia o terminar una relación, es momento de procesarlo en silencio.

TRABAJO: Escala posiciones. Período excelente para viajes de negocios o para hacer nuevos contactos. Una ayuda llega oportunamente.

CLAVE DE LA SEMANA: Desconéctese del mundo exterior para recargar energías.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Cierta distancia con la pareja que se irá acortando de a poco. La amistad se mezcla con el romance de forma natural. Mirará el futuro con optimismo.

TRABAJO: Muy ejecutivo si tiene en claro la meta. No siga ciegamente un impulso. Sus ganancias llegan por trabajar bien y en equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Recurra a sus contactos para expandirse a paso firme.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: El día a día resulta trabajoso, pero ayuda el sostén afectivo. Su familia estará cariñosa y contenedora como nunca, aunque algo demandante.

TRABAJO: Poco apoyo de colegas y socios. Aléjese un poco de la agotadora rutina para recuperar su valiosa creatividad.

CLAVE DE LA SEMANA: No ceda a las exigencias del entorno, sea quien quiera ser.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Discrepancias y exigencias que fastidian. A mayor caos afuera, precisará mayor orden en casa. Al encuentro de un amor sereno y muy espiritual.

TRABAJO: Cumple a la perfección con sus metas comerciales. Excelente período para crecer más allá de los límites del mercado.

CLAVE DE LA SEMANA: Su don es la empatía pura, escuche esa voz interior.